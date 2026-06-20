Marlen Reusser impone su ley en la crono y asalta el liderato de la Vuelta a Suiza femenina

La crucial jornada al cronómetro de la séptima edición de la Vuelta a Suiza femenina quedó en manos de la local Marlen Reusser. La pedalista suiza del Movistar Team fue de lejos la mejor de la contrarreloj individual de 23,7 kilómetros, disputada en la ciudad histórica de Aarburg.

Reusser, que está cerca de conseguir su tercer título en la carrera, utilizó un tiempo de 29:36″ a una velocidad media de 48,02 km / h. El segundo escalón del podio de la crono lo ocupó la británica Zoe Backstedt (CANYON//SRAM) a 11 segundos de diferencia y la tercera posición fue para la neerlandesa Loes Adegeest (Lidl-Trek) a 54″.

En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 66°, perdiendo más de tres minutos con la ganadora.

Con relación a la clasificación general, la suiza Marlen Reusser (Movistar Team) le arrebató la camiseta de líder a la corredora italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), quien ahora es la segunda clasificada a tan solo 10 segundos. El podio parcial lo completa la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly).

La carrera helvética finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una etapa montañosa de 100,4 kilómetros por los alrededores de Villars-sur-Ollon, donde sabremos si Marlen Reusser es capaz de conseguir su tercera corona o, por el contrario tendremos a otra campeona.

Tour de Suiza Women (2.WWT)

Resultados Etapa 4 (CRI) | Aarburg – Aarburg (23,7 km)

1 Marlen Reusser Movistar Team 29:36 2 Zoe Backstedt CANYON//SRAM 0:11 3 Loes Adegeest Lidl-Trek 0:54 4 Franziska Koch FDJ United-SUEZ 1:02 5 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 1:05 6 Brodie Chapman UAE Team ADQ 1:09 7 Maeva Squiban UAE Team ADQ 1:11 8 Femke de Vries Team Visma | Lease a Bike 1:11 9 Lauretta Hanson Lidl-Trek 1:12 10 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly 1:14 66 Juliana Londoño Team Picnic PostNL 3:34

Clasificación General Individual