Ruta
Marjolein van ‘t Geloof sale victoriosa en el Grand Prix Oriente en Usulután con Catalina Soto 3°
El Grand Prix Oriente concluyó con la victoria de la neerlandesa Marjolein van ‘t Geloof, del equipo Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, quien se quedó con el primer lugar tras recorrer 76 kilómetros entre Costa del Sol y Usulután, en suelo salvadoreño.
“Tuve que esperar mucho tiempo para otra etapa al sprint, pero pude ayudar al equipo. Fue perfecto y estoy feliz que podamos finalizar estas increíbles semanas así y celebrar”, dijo Vant Gelof tras finalizar la carrera.
A la corredora de Países Bajos la acompañaron en el podio de la carrera salvadoreña la italiana Vittoria Grassi (Vini Fantini Bepink) 2° y la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) 3°.
Esta fue la última competencia en territorio salvadoreño, en la que compitieron 12 pedalistas colombianas, donde volvió a destacarse la Selección Colombia de ruta femenina.
Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Equipos NU y GW entrenan en Boyacá para Nacionales de Ruta
Una muestra de la seriedad con la cual afrontarán estas dos escuadras el próximo torneo nacional, es su presencia en tierras boyacenses (Duitama) desde el fin de semana anterior a fin de preparar de la mejor manera el reto zipaquireño donde enfrentarán un grupo de los mejores corredores del mundo como Egan Bernal. Tanto Raúl Mesa como Luis Cely al frente de sus escuadras esperan alcanzar las mejores distinciones para sus patrocinadores en las diversas competencias en las que se harán presentes.
Rodada Specialized “Gran Fondo Giro de Italia” este sábado 31 de enero
Una formidable manera de conocer el trazado del Gran Fondo Giro de Italia programado para el 1 de marzo próximo será la rodada que organizan las dos tiendas Specialized de Bogotá este sábado 31 de enero. Con salida a las 6.30 am en las dos tiendas (Cra 11 calle 96 y Av. Boyacá No. 99-60) y regreso a los mismos lugares, la actividad se cumplirá con acompañamiento de carro y moto para los participantes que se quieran familiarizar con el recorrido del Gran Fondo de la Corsa Rosa.
Campeonatos Nacionales de ruta élite para grandes fondistas
Desde el punto de vista técnico, el trazado de los Torneos Nacionales de fondo en carretera que se cumplirán en Zipaquirá será de máxima exigencia para los participantes de la categoría Élite masculina con sus más de 200 kilómetros. Se trata de un “circuito largo” inicialmente a dos vueltas, saliendo de la entrada a la catedral de sal, con ida hasta el peaje de la vía hacia Ubaté y regresando para un circuito final de 13 vueltas que incluye una dura escalada en el municipio de Cogua, luego un auténtico laberinto urbano en Zipaquirá con una subida de 1 kilómetro considerada auténtica pared para rematar con el ascenso de 800 metros para llegar nuevamente a la entrada de la famosa Catedral. Será un formidable espectáculo para los aficionados y un desafío de enormes proporciones para quienes pretenden lucir la camiseta de campeón nacional en esta temporada ya en Colombia o en el exterior.
Jonas Vingegaard accidentado en España
Cuando adelantaba un entrenamiento en cercanías de Málaga, el gran campeón danés sufrió una violenta caída bajando un sector en el cual busco deshacerse de la incómoda compañía de un aficionado que venía a su rueda. El pedalista escandinavo se golpeó en el rostro, no quiso ser auxiliado por el propio aficionado y terminó ensangrentado y furioso sin lesiones graves que comprometan su temporada.
Jay Vine se fractura escafoides a causa del canguro en Australia
El flamante campeón del Santos Tour Down Under, que concluyó el domingo anterior en Australia, terminó con fractura del escafoides en la caída que ocasionó el canguro que apareció intempestivamente en el lote cuando sus integrantes avanzaban hacia el sitio de meta. La estrella australiana del equipo UAE espera recuperarse totalmente para enfrentar las próximas competencias de su equipo.
Miguel Ángel López, hombre de negocios
El formidable rutero boyacense quien sigue adelantando sus entrenamientos en forma normal a la espera de volver a competir, aprovecha igualmente su tiempo y se ha convertido en empresario de un expendio de carne en la ciudad de Sogamoso y un hotel con categoría Clamping en su municipio natal Pesca. El propio Miguel Ángel promociona sus actividades en las redes sociales.
El ciclismo sube en costos para los equipos World Tour
Al igual que todos los deportes profesionales, el ciclismo de élite también soporta el aumento anual de sus costos teniendo en cuenta no solo la cuestión salarial de sus corredores y empleados sino igualmente los costos operacionales. Es así como en 2024 se hablaba de un promedio de 20-25 millones de euros por equipo para la temporada- con algunas excepciones, el cual pasó en el 2025 a 30 millones y en 2026 la cifra está en 33 millones como promedio, pero hay 4 equipos que “se salen del presupuesto” con 50 millones por cada uno para la temporada (UAE-VISMA- RED BULL – INEOS) Y detrás de ellos, otros dos que fluctúan entre los 30 y los 40 millones (LIDL TREK y DECATHLON).
La Volta a Catalunya espera una participación de primer nivel para su 3ª edición femenina
Después de dos primeros años espectaculares con los triunfos de dos referentes del deporte mundial como son las neerlandesas Demi Vollering (2025) y Marianne Vos (2024), la Volta a Catalunya continúa haciendo pasos para consolidar su prueba femenina en el calendario internacional. Antes de conocer todos los detalles del recorrido de la prueba, que se harán públicos en la presentación oficial del próximo jueves 5 de febrero junto con los de la masculina, la ronda catalana reveló sus equipos participantes. Se trata de una lista de veintidós escuadras entre los cuales destacan cinco equipos UCI Women’s WorldTour, de la primera división mundial. AG Insurance-Soudal Team, FDJ United-Suez, Movistar Team, Team Visma-Lease a Bike y UAE Team ADQ. También estarán representados cinco equipos de la segunda división (UCI Women’s ProTeams): Cofidis Women Team, Mayenne Monbana My Pie, St Michel-Preference Home-Auber 93, Volkerwessels Cycling Team y el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, que cuenta en sus filas con la colombiana Paula Patiño.
Ruta
Así quedaron los seis suramericanos en la primera prueba de la Challenge de Mallorca
La edición 25 del Trofeo Calvia, que contó con la participación de seis pedalistas suramericanos, vivió la primera prueba de la Challenge de Mallorca, que constó de 148,3 kilómetros ondulados en la localidad turística mallorquí de Palmanova.
El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) terminó como el mejor suramericano, en el puesto 27° a 3:10 del nuevo campeón, el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG).
Por otro lado, el venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural-Seguros RGA) y los uruguayos Thomas Silva (XDS Astana Team) y Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) no consiguieron concluir la prueba.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación final de los dos colombianos, dos uruguayos, un venezolano y un ecuatoriano en el Trofeo Calvia 2026, que contó con la presencia de siete equipos del World Tour.
Trofeo Calvia 2026 – Clasificación Final de los Suramericanos
|27
|Diego Pescador *Colombia
|Movistar Team
|3:10
|41
|Alejandro Callejas *Colombia
|Petrolike
|4:08
|74
|Jonathan Caicedo ¨*Ecuador
|Petrolike
|8:22
|DNF
|Francisco Peñuela *Venezuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|No finalizó
|DNF
|Thomas Silva *Uruguay
|XDS Astana Team
|No finalizó
|DNF
|Eric Fagúndez *Uruguay
|Burgos Burpellet BH
|No finalizó
Ruta
Challenge de Mallorca: Antonio Morgado le gana el duelo a Héctor Álvarez y conquista el Trofeo Calvia
La primera prueba de la Challenge de Mallorca quedó en manos del luso Antonio Morgado. El joven portugués del UAE Team Emirates – XRG fue el más fuerte de los escapados y ganó el Trofeo Calvia, luego de recorrer 148,3 kilómetros por los alrededores de la localidad turística de Palmanova, en un final muy movido y con múltiples ataques.
El podio de la carrera española de un día lo completaron el español Héctor Álvarez (Selección de España) y el noruego Holter Ådne (Uno-X Mobility), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El quindiano Diego Pescador (Movistar Team), quien estuvo muy activo en la zona montañosa, fue el mejor colombiano en la casilla 27° a 3:10, mientras que Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó en el puesto 41° a más de cuatro minutos de Morgado.
La jornada inaugural de la Challenge de Mallorca contó con un recorrido montañoso que incluyó las subidas cortas al Coll des Tords (6,6 km al 2,5%), Coll den Claret (5 km al 4,7%), Coll de Sóller (8,4 km al 5,5%) y a Coll de Sa Gramola (3,1 km al 5,2%). Después del último tramo repleto de ascensos, el pelotón afrontó varios kilómetros ondulados hasta la meta en Palmanova.
La fuga del día la protagonizaron francés Adrien Boichis (Red Bull – BORA – hansgrohe), el alemán Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), el noruego Holter Ådne (Uno-X Mobility), el italiano Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) y el belga Leander Van Hautegem (Team Flanders – Baloise)
La Challenge de Mallorca continuará este jueves con el Trofeo Ses Salines-Felanitx, que se correrá en la modalidad de crono por equipos con 23,8 kilómetros de distancia en terreno completamente llano.
Resultados Trofeo Calvia (1.1)
Palmanova – Palmanova (148.3km)
|1
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|3:51:06
|2
|Héctor Álvarez
|Spain
|m.t.
|3
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|0:38
|4
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|5
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|1:15
|6
|Anthony Turgis
|Team TotalEnergies
|2:03
|7
|Andrea Vendrame
|Team Jayco-AlUla
|2:03
|8
|Nils Politt
|UAE Team Emirates-XRG
|2:03
|9
|Rune Herregodts
|UAE Team Emirates-XRG
|2:21
|10
|Henri Vandenabeele
|Team Flanders-Baloise
|2:33
|27
|Diego Pescador
|Movistar Team
|3:10
|41
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|4:08