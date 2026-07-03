Marion Borras gana la contrarreloj en la Vuelta Femenina a Portugal; Emma Siegers sigue líder

La crucial jornada al cronómetro de la sexta edición de la Vuelta Femenina a Portugal quedó en manos de la francesa Marion Borras. La corredora gala del Cofidis Women Team fue la mejor de la contrarreloj individual de 10,8 kilómetros, disputada en la ciudad ribereña de Coimbra.

Borras utilizó un tiempo de 13:28″ a una velocidad media de 48,06 km / h. El segundo escalón del podio de la crono lo ocupó su compatriota y compañera de equipo Victoire Berteau a 4 segundos de diferencia y la tercera posición fue para la la belga Nijssen Annelies (Lotto-Intermarché Ladies) a 7″.

En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) se clasificó en el puesto 104°, perdiendo más de tres minutos con la ganadora de la jornada al cronómetro.

Con relación a la clasificación general, la belga Emma Siegers (AG Insurance Soudal Devo Team) mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan la española Maite Urteaga (Grupo Eulen-Amenabar) y la belga Nijssen Annelies (Lotto-Intermarché Ladies).

La carrera portuguesa para mujeres continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada ondulada de 109,1 kilómetros entre las localidades lusas de Mealhada y Águeda.



Marion Borras, ganadora de la tercera etapa de la Vuelta Femenina a Portugal 2026. (Foto Cofidis © Getty Images)

Vuelta a Portugal Femenina (2.2)

Resultados Etapa 3 > *CRI | Coimbra – Coimbra (10,8 km)

1 Marion Borras Cofidis Women Team 13:28 2 Victoire Berteau Cofidis Women Team 0:03 3 Annelies Nijssen Lotto-Intermarché Ladies 0:07 4 Matilde Vitillo Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team 0:17 5 Sidney Swierenga Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team 0:18 6 Sophia Sammons Toyota Valencia | SAV 0:18 7 Oda Aune Gissinger Selección de Noruega 0:19 8 Amandine Muller AG Insurance Soudal Devo Team 0:20 9 Helene Hesters Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team 0:21 10 Emma Siegers AG Insurance Soudal Devo Team 0:21 104 Diana Corrales Maiatos Women’s Cycling Team 3:33



Emma Siegers, líder de la Vuelta Femenina a Portugal 2026. (Foto © AG Insurance – Soudal Pro Cycling Team)

Clasificación General Individual