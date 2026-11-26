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Mariana Pajón y Carlos Mario Oquendo, elegidos embajadores de la UCI para promover el uso de la bicicleta
La Unión Ciclista Internacional (UCI) lanzó el programa «Embajadores del Ciclismo para Todos», una iniciativa global que reúne a siete deportistas de cinco continentes para promover el uso de la bicicleta como un medio seguro y accesible en la vida cotidiana. El proyecto, que cuenta con la participación de los medallistas olímpicos colombianos Mariana Pajón y Carlos Mario Oquendo, coincide con la celebración del Día Mundial del Transporte Sostenible.
Esta estrategia busca aprovechar la influencia de figuras destacadas del deporte, tanto en activo como retiradas, para proyectar los valores de la institución más allá de la competición de los élite. La iniciativa pretende consolidar a la bicicleta como una alternativa de movilidad ecológica, saludable y plenamente integrada en las rutinas de la sociedad. Para más información, visite el sitio web de la Unión Ciclista Internacional.
Su objetivo es promover el ciclismo como una herramienta clave para la salud, el transporte sostenible, la inclusión y el desarrollo comunitario. Durante un periodo inicial de dos años, estos embajadores apoyarán las campañas y eventos de la UCI, como el Día Mundial de la Bicicleta (3 de junio), compartirán sus experiencias personales con la bicicleta, interactuarán con las comunidades locales y aportarán sus propias perspectivas a la labor de promoción de la UCI.
Los embajadores se reunieron durante dos días para una sesión de inducción en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, en Aigle, Suiza. El programa incluyó una presentación, un recorrido por el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI y talleres interactivos con diversos departamentos de la organización sobre distintas temáticas.
Esta sesión de inducción sentó unas bases sólidas para el programa: los embajadores desarrollaron un auténtico espíritu de equipo, adquirieron una comprensión más profunda de la UCI y su funcionamiento, y aportaron ideas iniciales para contribuir al avance de sus diversos proyectos e iniciativas.
Estos son los primeros «Embajadores del Ciclismo para Todos» de la UCI:
Ashleigh Moolman-Pasio (Sudáfrica) – Ciclismo en ruta: cinco veces campeona de África en la prueba de ruta y primera campeona mundial de ciclismo eSports de la UCI; destaca por su firme compromiso con la igualdad de género, la sostenibilidad y el uso de la bicicleta en la vida cotidiana.
Carlos Mario Oquendo (Colombia) – BMX Racing: medallista de bronce olímpico (Londres 2012), «Campeón por la Paz» de la organización Peace and Sport, y referente para los jóvenes, el ciclismo urbano y la inclusión en Suramérica.
Celine van Till (Suiza) – Paraciclismo en ruta: cinco veces campeona mundial de paraciclismo en ruta de la UCI y doble medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020; política y defensora de la inclusión social.
Mariana Pajón (Colombia) – BMX Racing: múltiple campeona mundial de BMX Racing de la UCI, doble campeona olímpica (Londres 2012 y Río 2016) y medallista de plata olímpica (Tokio 2020); miembro del Comité Directivo de la UCI y de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).
Moroj Adil (Arabia Saudita) – Ciclismo en ruta: primera ciclista profesional de Arabia Saudita, quien desempeña un papel fundamental en la ampliación del acceso al ciclismo para las mujeres en la región.
Ross Cullen (Gran Bretaña) – BMX Racing: medallista de plata en el Campeonato Mundial de BMX Racing de la UCI y embajador del programa «Pedal with Purpose» de la federación británica British Cycling.
Samara Sheppard (Nueva Zelanda) – MTB y gravel: dos veces campeona de Oceanía en la modalidad de cross-country olímpico (XCO); promueve la participación en el ciclismo, la integración comunitaria y la movilidad sostenible en Wollongong (Australia), ciudad reconocida por la UCI como «UCI Bike City».
*Con Información de la UCI
Ruta
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Zara Lamprea ratifica su favoritismo y gana la crono inaugural
Cumpliendo con su rol de favorita, Zara Lamprea (Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC) ganó la contrarreloj individual de 8 kilómetros en San Gil, marcando un tiempo de 24 minutos y 25 segundos para iniciar de la mejor manera la defensa de su título en la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.
El podio de la jornada al cronómetro inaugural lo completaron Sharit Amezquita (Team Bacx) y Ana Sofía Suárez (Mixto Valle – Santander) a 14 y 17 segundos de diferencia, respectivamente.
Tras este electrizante debut, el pelotón no tendrá tiempo para el descanso. La carrera colombiana continuará este viernes con la disputa de la primera etapa en línea de la competición, la cual promete mantener las emociones en alto y poner a prueba las estrategias de las diferentes escuadras que buscan darle la pelea a la gran favorita.
La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este viernes con la disputa de la segunda etapa de 51 kilómetros entre la localidad de Macanillo y el municipio de Páramo, en el departamento de Santander.
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 – Rama Femenina
Resultados Etapa 1 *CRI » San Gil (8 km)
|1
|Zara Lamprea
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|24:25
|2
|Sharit Amezquita
|Team Bacx
|0:14
|3
|Ana Sofía Suárez
|Mixto Valle – Santander
|0:17
|4
|Alix Sanabria
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|1:25
|5
|Ana Kamila Castro
|Liga de Ciclismo de Bogotá – LMC
|1:28
|6
|Valeria Vargas
|Team Sistecrédito
|1:45
|7
|María José Sánchez
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:55
|8
|Lineth Valentina García
|Liga de Cundinamarca
|2:02
|9
|Ana María Cifuentes
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:19
|10
|Nikol Fajardo
|Team Boyacá es para Vivirla
|2:26
Ruta
Diez ciclistas en siete escuadras: el panorama de Colombia para el WorldTour 2027
El ciclismo colombiano ya tiene definida su hoja de ruta para la temporada 2027 en la máxima categoría. Tras un agitado mercado de fichajes, diez escarabajos han asegurado su continuidad en la élite del UCI WorldTour, repartidos estratégicamente en siete de las escuadras más poderosas del pelotón internacional. Aunque la cifra representa una ligera reducción frente a campañas anteriores, el bloque nacional mantiene un alto perfil competitivo, combinando la jerarquía de líderes consolidados con el impulso de jóvenes talentos que buscan abrirse paso en Europa.
El bloque más numeroso vestirá los colores del Netcompany INEOS, escuadra británica que reunirá a Egan Bernal, Brandon Rivera y la reciente incorporación de Harold Tejada, mientras que el Movistar Team respaldará el proceso de Einer Rubio y el joven Diego Pescador. Por su parte, el EF Education – EasyPost contará con doble presencia tricolor tras sumar a Iván Ramiro Sosa junto a Juan Felipe Rodríguez.
La cuota nacional en la primera división se completa con Daniel Felipe Martínez en las filas del Red Bull – BORA – hansgrohe, Santiago Buitrago, quien asumirá un nuevo reto en el NSN Cycling Team, Juan Sebastián Molano, que llega al Lotto Intermarché y Juan Guillermo Martínez, quien seguirá en el Team Picnic PostNL.
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2027
Juan Guillermo Martínez – 22 años (Team Picnic PostNL) *Con contrato hasta 2027
Juan Felipe Rodríguez – 23 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Santiago Buitrago – 27 años (NSN Cycling Team) *Con contrato hasta 2029
Einer Rubio – 28 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2028
Harold Tejada – 29 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2027
Iván Ramiro Sosa – 29 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Daniel Felipe Martínez – 30 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Con contrato hasta 2027
Brandon Rivera – 30 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2028
Juan Sebastián Molano – 32 años (Lotto Intermarché) *Con contrato hasta 2028
Ruta
Confirmado el séptimo equipo extranjero para la Vuelta al Táchira; van dos colombianos
El equipo dominicano R2R Cycling confirmó su participación en la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, prueba del calendario UCI America Tour (categoría 2.2) que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027 con diez etapas y un recorrido de 1.317 kilómetros.
La formación caribeña llegará al país tras competir en la Vuelta Independencia Nacional, donde el venezolano Jorge Abreu, defendiendo los colores del conjunto dominicano, finalizó segundo en la clasificación general detrás del campeón colombiano Yesid Pira.
Con esta incursión, el R2R Cycling debutará en carreteras venezolanas y marcará la sexta presencia de República Dominicana en el historial del giro andino. Anteriormente participaron las selecciones nacionales de ese país en 1986, 2002 y 2011, además del Aero Cycling Team en 2016 y 2017.
La nómina estará encabezada por el actual campeón nacional de ruta Alberto Ramos, quien ya compitió en territorio tachirense en 2017 con un equipo colombiano. Junto a él vendrán Jean Carlos Merán, Hernando Luciano, Willie Rosario y Christian Concepción, todos bajo la dirección técnica de Rafael Rangel y el venezolano Rubén Pabón. Como antesala al giro andino, el equipo prevé disputar el 6 de enero el Clásico Internacional Venezuela Renace.
La edición 2027 recorrerá los estados Barinas, Mérida y Táchira, combinando jornadas llanas con etapas de media y alta montaña. En la altimetría destacan las llegadas en alto a Mérida, La Grita y el Cerro El Cristo, una cronoescalada en San Cristóbal hasta el Chorro El Indio en la octava etapa y el cierre tradicional en el Velódromo de San Cristóbal.
Con la incorporación del R2R Cycling, el pelotón internacional alcanza siete equipos confirmados, sumándose a los colombianos GW Sportfitness y Team Nativos, los españoles Caja Rural-Alea y Smartlog Nest Cycling Team, el mexicano Arenas TLAX-MEX y el club Plus Performance de Chile. El comité organizador estima que en los próximos días otras escuadras formalicen su inscripción para completar la cuota extranjera.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera