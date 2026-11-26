La Unión Ciclista Internacional (UCI) lanzó el programa «Embajadores del Ciclismo para Todos», una iniciativa global que reúne a siete deportistas de cinco continentes para promover el uso de la bicicleta como un medio seguro y accesible en la vida cotidiana. El proyecto, que cuenta con la participación de los medallistas olímpicos colombianos Mariana Pajón y Carlos Mario Oquendo, coincide con la celebración del Día Mundial del Transporte Sostenible.

Esta estrategia busca aprovechar la influencia de figuras destacadas del deporte, tanto en activo como retiradas, para proyectar los valores de la institución más allá de la competición de los élite. La iniciativa pretende consolidar a la bicicleta como una alternativa de movilidad ecológica, saludable y plenamente integrada en las rutinas de la sociedad. Para más información, visite el sitio web de la Unión Ciclista Internacional.

Su objetivo es promover el ciclismo como una herramienta clave para la salud, el transporte sostenible, la inclusión y el desarrollo comunitario. Durante un periodo inicial de dos años, estos embajadores apoyarán las campañas y eventos de la UCI, como el Día Mundial de la Bicicleta (3 de junio), compartirán sus experiencias personales con la bicicleta, interactuarán con las comunidades locales y aportarán sus propias perspectivas a la labor de promoción de la UCI.

Los embajadores se reunieron durante dos días para una sesión de inducción en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, en Aigle, Suiza. El programa incluyó una presentación, un recorrido por el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI y talleres interactivos con diversos departamentos de la organización sobre distintas temáticas.

Esta sesión de inducción sentó unas bases sólidas para el programa: los embajadores desarrollaron un auténtico espíritu de equipo, adquirieron una comprensión más profunda de la UCI y su funcionamiento, y aportaron ideas iniciales para contribuir al avance de sus diversos proyectos e iniciativas.

Estos son los primeros «Embajadores del Ciclismo para Todos» de la UCI:

Ashleigh Moolman-Pasio (Sudáfrica) – Ciclismo en ruta: cinco veces campeona de África en la prueba de ruta y primera campeona mundial de ciclismo eSports de la UCI; destaca por su firme compromiso con la igualdad de género, la sostenibilidad y el uso de la bicicleta en la vida cotidiana.

Carlos Mario Oquendo (Colombia) – BMX Racing: medallista de bronce olímpico (Londres 2012), «Campeón por la Paz» de la organización Peace and Sport, y referente para los jóvenes, el ciclismo urbano y la inclusión en Suramérica.

Celine van Till (Suiza) – Paraciclismo en ruta: cinco veces campeona mundial de paraciclismo en ruta de la UCI y doble medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020; política y defensora de la inclusión social.

Mariana Pajón (Colombia) – BMX Racing: múltiple campeona mundial de BMX Racing de la UCI, doble campeona olímpica (Londres 2012 y Río 2016) y medallista de plata olímpica (Tokio 2020); miembro del Comité Directivo de la UCI y de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Moroj Adil (Arabia Saudita) – Ciclismo en ruta: primera ciclista profesional de Arabia Saudita, quien desempeña un papel fundamental en la ampliación del acceso al ciclismo para las mujeres en la región.

Ross Cullen (Gran Bretaña) – BMX Racing: medallista de plata en el Campeonato Mundial de BMX Racing de la UCI y embajador del programa «Pedal with Purpose» de la federación británica British Cycling.

Samara Sheppard (Nueva Zelanda) – MTB y gravel: dos veces campeona de Oceanía en la modalidad de cross-country olímpico (XCO); promueve la participación en el ciclismo, la integración comunitaria y la movilidad sostenible en Wollongong (Australia), ciudad reconocida por la UCI como «UCI Bike City».

*Con Información de la UCI