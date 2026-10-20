Mariana Pajón vuelve a las pistas con el prototipo GW G-FORCE de carbono

La reina del BMX vuelve a sentirse en casa. Después de los Juegos Olímpicos de París 2024 y de iniciar su etapa como mamá, La triple medallista olímpica, Mariana Pajón, retoma los entrenamientos y la competencia con nuevos retos, la motivación de seguir al más alto nivel y una novedad que marca la evolución del BMX: el prototipo GW G-FORCE de carbono, con el que el pasado fin de semana se quedó con la victoria en la Florida State Championship Series.

Su regreso a las pistas coincide con la renovación de la pista que lleva su nombre en Medellín, un escenario que la deportista describe como hermoso, rápido y uno de los mejores del mundo para prepararse. Allí ha probado de forma silenciosa el nuevo marco desarrollado por GW con avances tecnológicos, una etapa que combina nuevas sensaciones sobre la bicicleta con una historia compartida que ha acompañado los momentos más importantes de su carrera.

“La bici es mi lugar feliz. Estoy muy contenta de estar nuevamente sobre esta bici, en mi pista, en Medellín. Es un orgullo inmenso probar una bicicleta nueva, con nuevas sensaciones en una nueva etapa de mi vida”, expresó Mariana.

Un prototipo para ir al límite

El nuevo kit de marco y tenedor GW G-FORCE de carbono, representa un paso importante en el desarrollo de bicicletas de BMX de alto rendimiento. Su construcción busca responder a las exigencias de la competencia, con características que Mariana destaca desde sus primeras pruebas: rapidez, rigidez y ligereza.

“Es rápido, rígido, liviano y es todo lo que se necesita para ir rápido en la pista”, explicó la deportista, quien también resaltó el desempeño del tenedor y la comodidad que le ha permitido adaptarse rápidamente a la bicicleta. Según contó, las sensaciones han mejorado con cada entrenamiento y los tiempos siguen evolucionando.

Este desarrollo se nutre de la experiencia de atletas que conocen las exigencias de la pista y ponen a prueba cada avance. Para GW, trabajar junto a Mariana representa la continuidad de una relación construida durante años, presente en diferentes momentos de su trayectoria olímpica, desde Londres 2012 hasta París 2024, y que hoy sigue impulsando nuevos retos para el BMX de cara a las próximas olimpiadas.

La innovación que se prueba en la pista

El desarrollo del G-FORCE de carbono hace parte de una apuesta de GW por la innovación, en la que el BMX funciona como un espacio de experimentación para probar materiales, geometrías y soluciones técnicas que respondan a las necesidades de los deportistas.

“El BMX se ha convertido para nuestra marca GW, desde el inicio, en ese laboratorio viviente de producción de nuevos modelos, desarrollos, geometrías y materiales”, explicó Jorge Villegas, director de mercadeo de GW. “Los atletas son los que llevan los productos a otro nivel”.

La retroalimentación de deportistas como Mariana Pajón y Diego Arboleda ha contribuido a perfeccionar este desarrollo. Durante esta temporada, Arboleda consiguió el título de Campeón Panamericano, Campeón Juegos centroamericanos y del caribe, y ganó una válida de la Copa Mundo, todos esto usando el marco prototipo GW G-FORCE, resultados que se suman a los avances de un proyecto en constante evolución.

Para Villegas, estos logros representan una confirmación del propósito de la marca: Made for Winners (Hecho para ganadores). “Nos impulsa día a día, sobre todo al equipo de desarrollo de producto y diseño, a tener modelos del más alto estándar y nivel, que les proporcionen capacidades a los atletas que depositan en ellos su confianza para alcanzar títulos”, señaló.

Desde los pasados Juegos Olímpicos de París, es la primera competencia de BMX en la que Mariana participa. La victoria de Mariana en la Florida State Championship Series es la primera con el prototipo de carbono y suma un nuevo resultado a este proceso y permite seguir evaluando el desempeño de la bicicleta en condiciones reales de competencia.

Una nueva etapa sobre su bicicleta

Más allá de los resultados, el regreso de Mariana tiene un significado especial. Convertirse en mamá ha marcado una nueva etapa de su vida, en la que reconoce con mayor claridad su fortaleza y la capacidad de las mujeres para asumir nuevos desafíos sin renunciar a sus sueños.

“Estoy en una nueva etapa de mi vida, una etapa en la que todo tiene más sentido, ahora todo tiene más valor. Ahora me doy cuenta de lo fuerte que soy, de lo que somos capaces de hacer las mujeres, las que somos mamás”, comparte.

En ese camino, la bicicleta continúa siendo su lugar feliz y GW sigue acompañándola con desarrollos que buscan responder a las exigencias del BMX de alto rendimiento. El prototipo GW G-FORCE de carbono representa así mucho más que una novedad técnica: es parte de una evolución que se construye junto a los atletas, a partir de su experiencia, sus sensaciones y sus objetivos en la pista.

Con Mariana de nuevo en competencia y una victoria reciente en Florida, GW continúa impulsando el desarrollo de una bicicleta que reúne innovación, experiencia deportiva y el compromiso de seguir llevando el BMX colombiano a escenarios de alto nivel.