María Sánchez se queda con el título de la Vuelta al Táchira Femenina; Daniela Carrero en el top 5
La Vuelta al Táchira Femenina llegó a su fin, luego de dos días de competencia. El título de la carrera venezolana quedó en manos de la local María Sánchez (Lotería de Aragua), quien se apoderó del liderato en la jornada final, que se disputó en la ciudad de San Cristóbal.
“Siempre lo soñé, un día de mucha felicidad. Un sueño que siempre había tenido y hoy por fin se cumple. Gracias a todo mi equipo, hicimos un trabajo increíble para ganar esta Vuelta”, dijo Sánchez.
La joven pedalista, estuvo acompañada en el podio de sus compatriotas Fabiana Candelas (Lotería del Táchira – Alicanto Group) y Andrea Contreras (Lotería de Aragua), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto.
En cuanto a la única colombiana en competencia, Daniela Carrero (Raúl Saavedra Colombia) terminó en la 5° posición a tan solo 18 segundos de la ganadora.
La segunda y última etapa, el tradicional circuito en San Cristóbal lo ganó Fabiana Candelas (Lotería del Táchira – Alicanto Group). La carrera tachirense reunió a 30 pedalistas de varios estados venezolanos.
Resultados 2ET < Circuito San Cristóbal >
|1
|Fabiana Candelas
|Lotería del Táchira – Alicanto Group
|1:10:11
|2
|Andrea Contreras
|Multimarcas
|0:04
|3
|Valery Montero
|Lotería de Aragua
|0:16
|4
|Ingrid Porras
|Zapatillas Ulloa
|0:18
|6
|Daniela Carrero
|Raúl Saavedra – Colombia
|0:18
Clasificación General Final
|1
|María Sánchez
|Lotería de Aragua
|2:16:31
|2
|Fabiana Candelas
|Lotería del Táchira – Alicanto Group
|m.t.
|3
|Andrea Contreras
|Lotería de Aragua
|0:04
|4
|Ingrid Porras
|Zapatillas Ulloa
|0:16
|5
|Daniela Carrero
|Raúl Saavedra – Colombia
|0:18
“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira
El pedalista bogotano Brandon Vega, que estuvo siempre entre los mejores de la general, se quedó con el cuarto lugar en la jornada final y aseguró su puesto en el último cajón del podio de la Vuelta al Táchira a 3’07” del campeón, el venezolano Jorge Abreu.
“Fue una etapa muy bonita, dura, creo que nos salió todo perfecto. Sacamos al tercero de la general, fuimos a bloque con Gil en la subida. Al final ganamos la etapa, nos quedamos con el tercer puesto y campeones por equipos con esta linda gente”, dijo Vega, en declaraciones recogidas por su equipo.
El talentoso escarabajo, que salió victorioso en la quinta jornada, también terminó como el mejor extranjero de la ronda tachirense, superando a su compatriota Alexander Gil por más de 2 minutos.
“Este es mi primer podio en una carrera UCI, esto me dice que debo seguir confiando en mi y como dice el profe Cely, creérmela y poder llegar a ser un capo para el equipo”, concluyó el corredor capitalino de 23 años.
*Con Información Prensa GW Erco SportFitness
Vuelta al Táchira 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general final
La edición 61 de la Vuelta al Táchira llegó a su fin. La primera carrera internacional de la temporada ciclista en Suramérica contó la participación de un amplio lote colombiano. Para destacar la victoria Brandon Vega en la quinta etapa y el triunfo de Alexander Gil en la jornada final.
Luego de diez exigentes días de competencia, el pedalista bogotano Brandon Vega, en representación del GW Erco SportFitness, terminó como el mejor escarabajo de la ronda venezolana, quedando en la tercera posición de la clasificación general.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las clasificaciones finales de los pedalistas nacionales que compitieron en el vecino país, en la prestigiosa ronda tachirense, inscrita en el calendario de la UCI.
Vuelta al Táchira 2026 – Clasificación General Final de los Colombianos
|3
|4
|▲1
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:07
|5
|7
|▲2
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|5:10
|14
|16
|▲2
|Camilo Gómez
|GW Erco SportFitness
|32:02
|15
|17
|▲2
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|32:19
|20
|22
|▲2
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|57:01
|23
|29
|▲6
|Yonatan Castro
|GW Erco SportFitness
|1:07:43
|31
|34
|▲3
|Diego Armando Soracá
|Arenas Tlax-Mex
|1:31:31
|45
|46
|▲1
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|2:56:24
|46
|53
|▲7
|Nicolás Gomez
|GW Erco SportFitness
|2:58:59
“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026
El antioqueño Alexander Gil se estrenó con victoria en el Team GW Erco Sportfitness, esto luego de saltar de un pequeño grupo e irse en solitario en busca de la etapa que terminó en el velódromo de San Cristóbal tras 99,3 kilómetros de recorrido.
“Esto es soñado, hablé con Dios ayer y dije es hora de una victoria. Esto es una muestra de todo el sacrificio de mi equipo, estamos gozando, felicito a mis compañeros por todo el trabajo. El profe Cely me dio la confianza, lo intentamos de lejos, estoy contento y motivado”, dijo el antioqueño, en declaraciones recogidas por su equipo.
El corredor paisa de 33 años nunca bajó el ritmo y siempre quiso sacar una buena diferencia con esos cinco corredores que lo persiguieron durante más de 50 kilómetros. Al final, Gil se impuso con un tiempo de dos horas, 42 minutos y 38 segundos.
“Esto es volver a encontrarse con uno mismo, hay que ir siempre decidido y esto es de intentarlo, fue una energía muy linda los últimos cinco kilómetros”, dijo Gil, quien terminó quinto en la clasificación general a 5’10” del campeón, el venezolano Jorge Abreu.
*Con Información Prensa GW Erco SportFitness