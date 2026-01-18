María Sánchez se queda con el título de la Vuelta al Táchira Femenina; Daniela Carrero en el top 5

La Vuelta al Táchira Femenina llegó a su fin, luego de dos días de competencia. El título de la carrera venezolana quedó en manos de la local María Sánchez (Lotería de Aragua), quien se apoderó del liderato en la jornada final, que se disputó en la ciudad de San Cristóbal.

“Siempre lo soñé, un día de mucha felicidad. Un sueño que siempre había tenido y hoy por fin se cumple. Gracias a todo mi equipo, hicimos un trabajo increíble para ganar esta Vuelta”, dijo Sánchez.

La joven pedalista, estuvo acompañada en el podio de sus compatriotas Fabiana Candelas (Lotería del Táchira – Alicanto Group) y Andrea Contreras (Lotería de Aragua), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto.

En cuanto a la única colombiana en competencia, Daniela Carrero (Raúl Saavedra Colombia) terminó en la 5° posición a tan solo 18 segundos de la ganadora.

La segunda y última etapa, el tradicional circuito en San Cristóbal lo ganó Fabiana Candelas (Lotería del Táchira – Alicanto Group). La carrera tachirense reunió a 30 pedalistas de varios estados venezolanos.



Andrea Contreras, Fabiana Candelas, y Valery Montero, en el podio de la última etapa. (Foto © prensa @empirekeeway)

Vuelta al Táchira Femenina 2026

Resultados 2ET < Circuito San Cristóbal >

1 Fabiana Candelas Lotería del Táchira – Alicanto Group 1:10:11 2 Andrea Contreras Multimarcas 0:04 3 Valery Montero Lotería de Aragua 0:16 4 Ingrid Porras Zapatillas Ulloa 0:18 6 Daniela Carrero Raúl Saavedra – Colombia 0:18



Podio final de la Vuelta al Táchira Femenina 2026. (Foto © prensa @empirekeeway)

Clasificación General Final