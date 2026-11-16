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María Paula Latriglia sucedió a Diana Peñuela en el trono del Nacional de Gravel

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Hace 6 mins

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Diana Carolina Peñuela, María Paula Latriglia y Angie Mariana Londoño, en el podio del Campeonato Nacional de Gravel 2026. (Foto © Team Sistecrédito)
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El talentoso santandereano Santiago Delgado, nuevo refuerzo del Caja Rural-Alea

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El santandereano Santiago Delgado deja el Purito Cycling Team y llega al equipo de desarrollo del Caja Rural. (Foto © Caja Rural-Alea)
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El Team Nativos, segundo equipo colombiano confirmado para la Vuelta al Táchira 2027

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16 noviembre, 2026

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El equipo dirigido por Aldemar Herrera oficializó su participación en la Vuelta al Táchira 2027. (Foto © Aldemar Herrera)
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Sharid Fayad y Diego Arboleda ganaron la última válida de la Copa GW Shimano de BMX Racing

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16 noviembre, 2026

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Mariana Agudelo, Sharid Fayad y Valentina Jiménez, en el podio de la última válida de la Copa Nacional de BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
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