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María Paula Latriglia sucedió a Diana Peñuela en el trono del Nacional de Gravel
La ciclista casanareña María Paula Latriglia, del Team Sistecrédito, se consagró campeona de la segunda edición del Campeonato Nacional de Gravel, disputado en Santa Rosa de Cabal, Risaralda.
El podio de la competencia femenina lo completaron Diana Carolina Peñuela y Angie Mariana Londoño, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
El certamen, organizado por la Liga Risaraldense de Ciclismo con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo, reunió a más de 200 deportistas de distintas regiones del país.
Los participantes enfrentaron un exigente recorrido de 130 kilómetros que combinó tramos de asfalto y caminos de grava, contando además con la presencia de figuras destacadas del ciclismo de ruta.
Ruta
El talentoso santandereano Santiago Delgado, nuevo refuerzo del Caja Rural-Alea
Llega talento internacional para la plantilla del equipo de desarrollo del Caja Rural. El colombiano Santiago Delgado continuará con su crecimiento como ciclista profesional en su estreno en la categoría sub-23 el próximo año con la escuadra española.
El santandereano de 18 años reforzará el renovado bloque del Caja Rural-Alea de cara a la temporada 2027, donde estará en la Vuelta al Táchira. El joven escarabajo dará el salto a la categoría sub-23 tras completar un destacado segundo año como juvenil.
Delgado, criado y formado en el ciclismo español en el Purito Cycling Team, brilló lo largo de la campaña 2026 gracias sobre todo a la regularidad exhibida de marzo a septiembre, destacando la numerosa cantidad de top-3 alcanzados en una interesante variedad de carreras.
Aunque sus únicos triunfos llegaron en una etapa de la Vuelta a los Valles Cántabros y en El Prat, fue segundo en la exigente Vuelta a Camporrobles, en Agurain y en Alsasua. Como añadido, demostró su clase en el siempre complicado terreno navarro, finalizó tercero en la general de la Vuelta a Pamplona y quinto en la Bizkaiko Itzulia.
*Con información Filial Caja Rural-Alea
Ruta
El Team Nativos, segundo equipo colombiano confirmado para la Vuelta al Táchira 2027
El pelotón internacional de la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira sigue tomando forma. El Team Nativos oficializó su participación en la carrera venezolana, que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027, convirtiéndose en la segunda escuadra colombiana en asegurar su cupo tras la confirmación del GW Erco Sportfitness, y en la tercera divisa extranjera confirmada junto al conjunto español Caja Rural-Alea, filas en las que militan el santandereano Santiago Delgado y el venezolano Winston Maestre.
La formación bogotana desembarcará en territorio tachirense con credenciales de peso tras ganar la Vuelta a Trujillo por intermedio del caldense Daniel Hoyos, triunfo con el que rompió Colombia una sequía de dos décadas sin victorias en la cita trujillana. Además, redondearon su actuación con el tercer lugar en la clasificación general por equipos, escoltando a las representaciones venezolanas Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya y Fina Arroz-Keramix.
Fundado originalmente por el estratega Roberto «el Oso» Sánchez, recordado también en la afición local por su paso como director deportivo de la Lotería del Táchira, el equipo es conducido actualmente por Aldemar Herrera. Para afrontar el exigente trazado de la ‘Grande de América’, la dirección técnica cuenta con una base sólida encabezada por el propio Hoyos y respaldada por pedalistas de alto rendimiento como Diego Benavides, Juan Pablo Sossa, Diego Cuervo y Emilio Chavarría, quienes exhibieron un notable nivel competitivo en suelo trujillano y seguramente serán del la partida en el Giro Andino.
Con el «sí» de Nativos, el comité organizador queda a tan solo dos escuadras de alcanzar el mínimo de cinco equipos foráneos exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para validar la categoría de la prueba, una cifra que promete ampliarse conforme se concreten las invitaciones cursadas en el extranjero.
La confirmación de los equipos coincide con los últimos anuncios hechos por la organización, como la designación del comisario brasileño Iverson Ladewig como director del panel de jueces y la oficializacion de un recorrido de alto nivel, que incluye una contrarreloj individual en terreno de ascenso, sumándose a las etapas emblemáticas en La Grita y el Cerro el Cristo, además del acostumbrado cierre en el Velódromo J. J. Mora Figueroa de San Cristóbal.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
BMX
Sharid Fayad y Diego Arboleda ganaron la última válida de la Copa GW Shimano de BMX Racing
Los bicicrosistas Sharid Fayad y Diego Arboleda ganaron la última válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX en la categoría Championship, que se realizó en la renovada pista de Supercross Mariana Pajón.
En la rama femenina, la atlanticense Fayad venció a las antioqueñas Mariana Agudelo y Valentina Jiménez, quienes completaron el podio de la jornada sabatina.
Entre los hombres, Diego Arboleda se llevó el máximo reconocimiento en las dos últimas válidas, al conquistar el primer lugar tanto el viernes como el sábado, donde superó en la final a su paisano Thomas Martínez y a Vladimir Rodríguez, quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto.
La Copa Nacional de BMX Racing 2026 llegó a su final con la definición del ranking general, que sumó los puntos obtenidos por los deportistas a lo largo de las diferentes válidas del calendario.
En damas, Nicole Foronda se coronó campeona de la temporada, mientras que en los varones, el nariñense Johan Thomas Taquez se quedó con el título, escoltado por los antioqueños Juan José Arango y Santiago Santa.