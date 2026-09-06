Mardoqueo Vásquez gana la Vuelta a Honduras con Andrés Mancipe 3°

Terminaron las emociones de la Vuelta a Honduras 2026 y el dominio del equipo continental guatemalteco Team Hino One La Red Suzuki se plasmó en la general y en otras clasificaciones con Mardoqueo Vásquez coronándose como gran campeón de la carrera hondureña.

El corredor chapín demostró ser el pedalista más regular a lo largo de las cinco etapas que se vivieron en territorio centroamericano. Mardoqueo, que fue el mejor extranjero de la Vuelta a Colombia, se subió a lo más alto del podio acompañado del hondureño Fredd Matute (4WD Rentacar Facatativá) y de su compañero de equipo, el colombiano Andrés Mancipe, quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Fredd Matute, Mardoqueo Vásquez y Andrés Mancipe, en el podio de la Vuelta a Honduras 2026. (Foto © HINO Cycling Team)

En cuanto a otros escarabajos en competencia, Yesid Pira (Team Hino One La Red Suzuki) terminó en la 6° posición, Jair Aparicio (4WD Rentacar Facatativá) finalizó en la 7° casilla, mientras que Juan Camilo Charris (Momentum Racing) cerró el top 15.

En lo referente a la última etapa, esta la ganó el canadiense Jonah King (Momentum Racing), segundo se reportó su compañero de equipo, el estadounidense Liam Olson y tercero finalizó el boyacense Andrés Mancipe (Team Hino One La Red Suzuki).

RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA



Mardoqueo Vásquez, campeón de la Vuelta a Honduras 2026. (Foto © HINO Cycling Team)

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL