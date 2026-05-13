Ruta
Marco Manenti gana la cuarta etapa del Tour de Azerbaiyán; Santiago Umba y Diego Camargo siguen en la pelea
La cuarta y penúltima etapa del Tour de Azerbaiyán 2026 la ganó Marco Manenti (Bardiani-CSF 7 Saber). El italiano fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 152,8 kilómetros entre las ciudades de Ganja y Naftalan.
Manenti, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) y al ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos en competencia, los seis llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del vencedor del día, siendo Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM) el mejor de los nuestros en el puesto 23°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ocupó la casilla 38°.
En cuanto a la clasificación general, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto lo ocupa el suizo Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali) a solo 4 segundos del líder.
La carrera del calendario UCI finalizará este jueves con un recorrido de 181,5 kilómetros entre las ciudades de Tartar y Khankendi, donde conoceremos al sucesor del austriaco Hermann Pernsteiner, ganador de la última edición en 2017.
Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)
Resultados Etapa 4 | Ganja – Naftalan (152,8 km)
|1
|Marco Manenti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|3:11:46
|2
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Cristian Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|4
|Sander Inion
|Madar Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Muhammad Hafizh
|ASC Monsters Indonesia
|m.t.
|6
|Hugo Aznar
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Yevgeniy Fedorov
|XDS Astana Team
|m.t.
|8
|Franciszek Kaczorowski
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|9
|Fabrice Lefevre
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|10
|Tilen Finkst
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|23
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|38
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|42
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|62
|David González
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|74
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|76
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Yevgeniy Fedorov
|XDS Astana Team
|14:49:59
|2
|Alexandre Balmer
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:04
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:08
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:15
|5
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|0:16
|6
|Hugo Aznar
|Equipo Kern Pharma
|0:18
|7
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:19
|8
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:19
|9
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|0:19
|10
|Lennert Teugels
|Tarteletto-Isorex
|0:19
|11
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:19
|12
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|0:19
|13
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:19
|14
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:19
|40
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|14:13
|48
|David González
|Team Medellín – EPM
|14:17
|64
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|14:23
|67
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|14:27
Ruta
Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15
Ruta
Jhonatan Narváez 1° y Orluis Aular 2° en la cuarta etapa del Giro de Italia; Giulio Ciccone nuevo líder
En un final lleno de emociones, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Catanzaro y Cosenza con 138 kilómetros de recorrido. La clasificación general sufrió cambios en los primeros puestos y el uruguayo Thomas Silva (UAE Team Emirates-XRG) perdió el liderato que pasó a manos del italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek).
El pedalista suramericano cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:08:46″, segundo entró el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y tercero se reportó el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek), los tres con el mismo tiempo.
El mejor colombiano de la jornada fue el zipaquireño Egan Bernal (INEOS Grenadiers) en la casilla 27°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en el puesto 39°, los dos con el mismo tiempo de Narváez.
Protagonizaron la escapada del día el francés Warren Barguil (Team Picnic PostNL), el danés Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), el suizo Johan Jacobs (Groupama – FDJ United), el irlandés Darren Rafferty (EF Education – EasyPost), además de los italianos Bais Mattia (Team Polti VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), pero antes de coronar el premio de montaña los punteros fueron neutralizados.
Una vez cazada la fuga, el Movistar Team asumió el control haciendo un trabajo esplendido para el venezolano Orluis Aular. El ritmo impuesto por la escuadra telefónica hizo que se descolgaran del pelotón la mayoría de los velocistas.
La ronda italiana continuará este viernes con la quinta etapa, que llevará a los pedalistas de Praia a Mare hasta Potenza a lo largo de 203 kilómetros con dos puertos de montaña categorizados durante el trayecto.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Catanzaro – Cosenza (138 km)
|1
|Jhonatan Narvaez
|UAE Team Emirates-XRG
|3:08:46
|2
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Ben Turner
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|5
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|Michael Valgren
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|11
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|12
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|13
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|27
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|39
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|16:18:51
|2
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:04
|3
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|4
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|5
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:06
|7
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|8
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:10
|9
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:10
|10
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|0:10
|11
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|12
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:10
|13
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|0:10
|14
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
|15
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
Ruta
Fernando Gaviria escogido por el Caja Rural-Seguros RGA para encarar el Tour de Hungría 2026
El equipo español Caja Rural-Seguros RGA incluyó al sprinter antioqueño Fernando Gaviria en la nómina que afrontará el Tour de Hungría, una carrera de categoría ProSeries con lustrosa participación dentro de un recorrido variado que ofrece opciones a perfiles diferentes.
La escuadra Pro-Team viajó al país de Europa Central con una expedición comandada por Rubén Martínez en la que Abel Balderstone y Joan Bou parten como principales bazas para la general, con apoyo del checo Jakub Otruba y del español Pablo Lospitao, mientras que Iúri Leitão y Gaviria serán los encargados de dejarse ver en los sprints.
Serán cinco etapas para una carrera de corte clásico, con una jornada de montaña que suele decidir la clasificación general y varias llegadas al sprint. Sin embargo, todos los que opten a una buena general deberán prestar atención tanto a las bonificaciones (10-6-4″ en meta y 3-2-1″ en pasos intermedios) como a una jornada final en Veszprém en la que se ascenderá en cuatro ocasiones el repecho de Gella.
Después de tres llegadas propicias para los hombres rápidos, sobre todo las dos primeras, gran parte de la clasificación debería resolverse el sábado en una cuarta etapa con llegada a Pécs y cuatro subidas al mismo repecho dentro de los últimos 70 kilómetros, la última, aunque abreviada, como final de etapa.
*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA