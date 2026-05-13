Marco Manenti gana la cuarta etapa del Tour de Azerbaiyán; Santiago Umba y Diego Camargo siguen en la pelea

La cuarta y penúltima etapa del Tour de Azerbaiyán 2026 la ganó Marco Manenti (Bardiani-CSF 7 Saber). El italiano fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 152,8 kilómetros entre las ciudades de Ganja y Naftalan.

Manenti, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) y al ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los colombianos en competencia, los seis llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del vencedor del día, siendo Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM) el mejor de los nuestros en el puesto 23°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ocupó la casilla 38°.

En cuanto a la clasificación general, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto lo ocupa el suizo Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali) a solo 4 segundos del líder.

La carrera del calendario UCI finalizará este jueves con un recorrido de 181,5 kilómetros entre las ciudades de Tartar y Khankendi, donde conoceremos al sucesor del austriaco Hermann Pernsteiner, ganador de la última edición en 2017.

Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)

Resultados Etapa 4 | Ganja – Naftalan (152,8 km)

1 Marco Manenti Bardiani-CSF 7 Saber 3:11:46 2 Henok Mulubrhan XDS Astana Team m.t. 3 Cristian Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 4 Sander Inion Madar Pro Cycling Team m.t. 5 Muhammad Hafizh ASC Monsters Indonesia m.t. 6 Hugo Aznar Equipo Kern Pharma m.t. 7 Yevgeniy Fedorov XDS Astana Team m.t. 8 Franciszek Kaczorowski Mazowsze Serce Polski m.t. 9 Fabrice Lefevre Tarteletto-Isorex m.t. 10 Tilen Finkst Solution Tech-NIPPO-Rali m.t.

23 Brayan Sánchez Team Medellín – EPM m.t. 38 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali m.t. 42 Diego Camargo Team Medellín – EPM m.t. 62 David González Team Medellín – EPM m.t. 74 Daniel Méndez Team Medellín – EPM m.t. 76 Walter Vargas Team Medellín – EPM m.t.



Yevgeniy Fedorov, líder del Tour de Azerbaiyán 2026. (Foto © Azerbaijan Cycling Federation)

Clasificación General Individual

1 Yevgeniy Fedorov XDS Astana Team 14:49:59 2 Alexandre Balmer Solution Tech-NIPPO-Rali 0:04 3 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:08 4 Eric Fagúndez Burgos Burpellet BH 0:15 5 Aaron Gate XDS Astana Team 0:16 6 Hugo Aznar Equipo Kern Pharma 0:18 7 Luca Covili Bardiani-CSF 7 Saber 0:19 8 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 0:19 9 Josh Burnett Burgos Burpellet BH 0:19 10 Lennert Teugels Tarteletto-Isorex 0:19 11 Santiago Umba Solution Tech-NIPPO-Rali 0:19 12 Diego Uriarte Equipo Kern Pharma 0:19 13 Calum Johnston Li Ning Star 0:19 14 Diego Camargo Team Medellín-EPM 0:19