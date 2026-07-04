Marceli Bogusławski se consagra campeón de la Course Cycliste de Solidarnosc; Mateo Duque el mejor suramericano

Luego de cuatro días de competencia, Marceli Bogusławski (ATT Investments) se consagró campeón de la 37ª edición de la Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques, carrera polaca de categoría 2.2 que finalizó este sábado con una jornada ondulada de 173,4 kilómetros.

Los puestos de honor de la tradicional prueba los completaron el local Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski) y el neerlandés Lars Rouffaer (EEW-VDK Cycling Team), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.

En cuanto a los tres suramericanos en competencia, el argentino Mateo Duque (Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo Continental Team) terminó en el puesto 18° y su compatriota Nehuén Erripa (Bialini Wheellab) finalizó la casilla 48°, ambos a 33 segundos del ganador, mientras que el colombiano Nicolás Hernández (Bialini Wheellab) no concluyó la carrera.

En lo referente a la última etapa, esta la ganó el local Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polsk), quien fue el más rápido al sprint y terminó llevándose el triunfo en la ciudad polaca de Jaworzno.

Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (2.2)

Resultados Etapa 4 | Nowiny – Jaworzno (173,4 km)

1 Radoslaw Fratczak Wibatech Lubelskie Perla Polski 4:03:41 2 Norbert Banaszek ATT Investments m.t. 3 Roan Konings Metec-SOLARWATT p/b Mantel m.t. 4 Lars Rouffaer EEW-VDK Cyclingteam m.t. 5 Patryk Stosz Voster Team m.t. 6 Ksawier Garnek Mazowsze Serce Polski m.t. 7 Wiktor Zasada Mazowsze Serce Polski m.t. 8 Nehuén Erripa Bialini Wheellab m.t. 9 Jonathan Schipkowski Team Standert Brandenburg m.t. 22 Mateo Duque Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo m.t.

Clasificación General Final