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Marceli Bogusławski gana la quinta etapa del Tour del Lago Poyang con David Pita en el top 10
En un final a pura velocidad, el polaco Marceli Bogusławski (ATT Investments) se adjudicó la victoria en la quinta etapa del Tour del Lago Poyang, una exigente jornada de 147 kilómetros disputada en los alrededores del histórico monte Longhu, emblemático por ser una de las cunas del taoísmo.
Bogusławski hizo valer su potencia en el embalaje masivo para cruzar la línea de meta en primer lugar, superando al estonio Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) y al australiano Max Holgate (St George Continental Cycling Team), quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
La representación sudamericana tuvo una destacada actuación en el circuito, liderada por el ecuatoriano David Pita (Roojai Insurance Winspace), quien ingresó en el 9° puesto metiéndose en el selecto grupo del top 10. Su hermano, Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team), finalizó en la casilla 15°, mientras que el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) cruzó la meta en la posición 67° tras completar el recorrido con el pelotón principal.
En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) siguió al comando. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la sexta etapa, de las diez pactadas, que se diputará en el condado de Yongfeng con un recorrido totalmente llano de 117,2 kilómetros.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 5 | Mount Longhu – Mount Longhu (147 km)
|1
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|2:29:29
|2
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|3
|Max Holgate
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|4
|Zhengke Ma
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|5
|Alin Toader
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|6
|Lukas Vries
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|7
|Ean Cajucom
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|8
|Phuc Tran Trong
|Vietnam
|m.t.
|9
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|10
|Aaron Aus
|Quick Pro Team
|m.t.
|15
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|67
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|13:05:22
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:07
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:08
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:17
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:19
|6
|Niek Voogt
|ATT Investments
|0:28
|7
|Filip Řeha
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:35
|8
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|0:40
|9
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:55
|10
|Cyrus Monk
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|1:09
|21
|Agustín Durán
|Roojai Insurance Winspace
|6:56
|59
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|21:45
|79
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|28:40
Ruta
El Team Sistecrédito correrá la Vuelta a Venezuela 2026 con la mira puesta en el Clásico RCN
El equipo continental Team Sistecrédito hará presencia con una nómina de seis corredores en la Vuelta Ciclística a Venezuela 2026, competencia programada del 4 al 11 de octubre sobre un recorrido de 1.143 kilómetros divididos en ocho etapas, que recorrerá los estados Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo y Aragua.
La escuadra dirigida por Pablo Vélez encarará su participación en el giro venezolano con la mira puesta en el Clásico RCN y con la intención de revalidar el título conseguido por Walter Vargas (Team Medellín-EPM) en la edición 2024, último colombiano en conseguirlo. Para ello, el Sistecrédito presenta una nómina respaldada por los resultados obtenidos en la reciente Vuelta a Mérida.
El grupo lo encabezará Wilson Peña, vigente campeón de la carrera merideña. Lo acompañan Sebastián Castaño, Juan Diego Hoyos, ambos de gran actuación también en el rejuvenecido giro de los andes venezolanos y José Misael Urián, junto a los corredores de la categoría Sub-23 Estiven García, campeón de su categoría en Mérida y Cristian Vélez.
La presencia del Sistecrédito refuerza la participación internacional confirmada hasta el momento, en la que figuran la Selección Nacional de Cuba, el club continental Localiza Meoo de Brasil y la escuadra portuguesa Tavfer, que incluye en sus filas al venezolano Leangel Linarez. Asimismo, la organización registra la segura comparecencia de dos equipos colombianos más aún por confirmar.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *29 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)
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CRO Race: Juan Sebastián Molano entra tercero en la segunda etapa y sigue líder
El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) salvó el liderato de la CRO Race 2026, luego de entrar tercero en la segunda etapa, disputada sobre una distancia de 114,5 kilómetros, entre las ciudades croatas de Biograd na Moru y Novalja.
En una ajustada definición, el danés Carl-Frederik Bévort (Uno-X Mobility) se llevó la victoria impulsado por el extraordinario trabajo de su equipo, que lo dejó bien posicionado para superar en los metros finales al croata Nicolas Gojković (Pogi Team Gusto Ljubljana).
Dentro del grupo principal, con el mismo tiempo del vencedor, ingresó a la meta el también colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), quien ocupó ocupó la casilla 68°.
La prestigiosa carrera croata continuará este jueves con la tercera etapa, una jornada ondulada de 174,5 kilómetros entre las ciudades de Krk y Labin, que incluye cuatro puertos montañosos categorizados.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Biograd na Moru – Novalja (114,5km)
|1
|Carl-Frederik Bevort
|Uno-X Mobility
|2:42:08
|2
|Nicolás Gojkovic
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|m.t.
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Lorenzo De Longhi
|Cofidis
|m.t.
|5
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|6
|Matis Louvel
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Brody McDonald
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|9
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Edward Theuns
|Lidl-Trek
|m.t.
|68
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|6:40:00
|2
|Carl-Frederik Bévort
|Uno-X Mobility
|0:04
|3
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:07
|4
|Nicolás Gojković
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|0:08
|5
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|0:08
|6
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl – Trek
|0:10
|7
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|8
|Gorka Sorarrain
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:12
|9
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:13
|10
|Nils Politt
|UAE Team Emirates – XRG
|0:13