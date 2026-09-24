Marceli Bogusławski gana la quinta etapa del Tour del Lago Poyang con David Pita en el top 10

En un final a pura velocidad, el polaco Marceli Bogusławski (ATT Investments) se adjudicó la victoria en la quinta etapa del Tour del Lago Poyang, una exigente jornada de 147 kilómetros disputada en los alrededores del histórico monte Longhu, emblemático por ser una de las cunas del taoísmo.

Bogusławski hizo valer su potencia en el embalaje masivo para cruzar la línea de meta en primer lugar, superando al estonio Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) y al australiano Max Holgate (St George Continental Cycling Team), quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

La representación sudamericana tuvo una destacada actuación en el circuito, liderada por el ecuatoriano David Pita (Roojai Insurance Winspace), quien ingresó en el 9° puesto metiéndose en el selecto grupo del top 10. Su hermano, Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team), finalizó en la casilla 15°, mientras que el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) cruzó la meta en la posición 67° tras completar el recorrido con el pelotón principal.

En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) siguió al comando. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).

La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la sexta etapa, de las diez pactadas, que se diputará en el condado de Yongfeng con un recorrido totalmente llano de 117,2 kilómetros.

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 5 | Mount Longhu – Mount Longhu (147 km)

1 Marceli Bogusławski ATT Investments 2:29:29 2 Norman Vahtra China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 3 Max Holgate St George Continental Cycling Team m.t. 4 Zhengke Ma Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team m.t. 5 Alin Toader FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team m.t. 6 Lukas Vries Azerion / Villa Valkenburg m.t. 7 Ean Cajucom Victoria Sports Pro Cycling m.t. 8 Phuc Tran Trong Vietnam m.t. 9 Cristian David Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 10 Aaron Aus Quick Pro Team m.t. 15 Sebastián Pita Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team m.t. 67 Agustín Durán Roojai Insurance Winspace m.t.

Clasificación General Individual