Ruta
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race: Ally Wollaston consigue su tercera victoria de la temporada, ¡todas ellas en Australia!
En un final lleno de emociones, Ally Wollaston (FDJ United – SUEZ) salió victoriosa en la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race 2026, prueba australiana de un día perteneciente al calendario World Tour Femenino, disputada sobre 141,2 kilómetros con inicio y llegada en la ciudad de Geelong, al suroeste de Melbourne.
La pedalista neozelandesa, que consiguió su tercera victoria de la temporada, ¡todas ellas en Australia, ganó por delante de la británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL) y la española Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, completando el podio.
La tradicional prueba australiana contó con la participación de la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), quien finalizó en la casilla 67° a más de 8 minutos de la ganadora.
Wollaston alcanzó su segundo título en la carrera oceánica. El calendario World Tour Femenino volverá a ver acción en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Tour), que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero.
Resultados Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Women (1.WWT)
Geelong – Geelong (141,2 km)
|1
|Ally Wollaston
|FDJ United – SUEZ
|3:54:55
|2
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|,,
|3
|Mireia Benito
|AG Insurance – Soudal Team
|,,
|4
|Mackenzie Coupland
|Liv AlUla Jayco
|,,
|5
|Dominika Włodarczyk
|UAE Team ADQ
|,,
|6
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|7
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|,,
|8
|Ella Wyllie
|Liv AlUla Jayco
|,,
|9
|Rosita Reijnhout
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|10
|Amber Kraak
|FDJ United – SUEZ
|,,
|67
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|,,
Ruta
Team Sistecrédito presentó oficialmente las nóminas de todas las categorías para la temporada 2026
Sistecrédito presenta oficialmente su equipo continental de ciclismo para la temporada 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo humano, deportivo y social de los ciclistas colombianos y sus familias. Un proyecto que nace desde la convicción de su presidente Álvaro Villegas Londoño, de decir “Sí” a quienes históricamente han recibido un “No”, generando oportunidades reales para que los corredores y sus familias mejoren su calidad de vida, crezcan como personas y se formen como profesionales del deporte.
Sistecrédito es una compañía 100 % colombiana especializada en crédito de consumo, con más de 29 años de experiencia en el sector financiero. A través de un modelo cercano y ágil, la empresa ha acompañado a millones de personas a cumplir sus metas y sueños, permitiéndoles acceder a productos y servicios que pueden pagar a cuotas. Ese mismo espíritu de inclusión, oportunidad y confianza es el que hoy impulsa su apuesta por el ciclismo colombiano como motor de transformación social.
Gracias a esta visión, el Team Sistecrédito se consolida como el único equipo de marca en Colombia que apoya de manera integral todas las categorías del ciclismo: prejuvenil, juvenil, juvenil damas, damas élite, sub-23 y élite masculina. Una apuesta decidida por los procesos de formación, la continuidad deportiva y la construcción de talento desde la base hasta el alto rendimiento.
La tecnología y la innovación son pilares fundamentales del proyecto. Sistecrédito cree en estas herramientas como potenciadoras del rendimiento, la optimización de procesos y el fortalecimiento de la formación deportiva, siempre bajo un propósito innegociable: la formación integral y el deporte limpio. Por ello, el equipo cuenta con una sede deportiva dotada con las condiciones necesarias para la preparación física, mental y clínica de cada corredor.
Más allá de las competencias del calendario nacional, el Team Sistecrédito se rige por un modelo deportivo único en el pelotón nacional, centrado en el ciclista como eje principal.
Este modelo es respaldado por un equipo interdisciplinario de profesionales que trabajan por el bienestar, la educación, la profesionalización y el desarrollo humano de cada corredor.
Sistecrédito no sólo patrocina un equipo de ciclismo: impulsa sueños, construye oportunidades y cree en el poder del deporte para transformar realidades.
Porque cuando alguien dice Sí, todo puede cambiar.
A continuación, los corredores que harán parte de la nómina del Team Sistecrédito 2026:
- Categoría Prejuvenil
Julián Cañaveral
Nicolás Ramírez
Juan Jose Marín
Emanuel Cano
Jerónimo Ortega
- Categoría Damas Juvenil
Estefanía Castillo
Sara Trujillo
Valeria Vargas
Steffany Fernández
Luciana Medina
- Categoría Juvenil
Emanuel Restrepo
Juan Esteban López
Duvan Urian
Juan Gabriel Gómez
Jhon Fernando Botero
Juan Miguel León
- Categoría Damas Élite y Sub 23
Diana Peñuela
Stefania Sánchez
Paula Latriglia
Erika Botero
Natalia Garzón- sub 23
Laura Rojas – sub 23
Samara Bedoya- sub 23
- Categoría Sub 23
Jaider Muñoz
Estiven García
Juan David Urian
Mauricio Zapata
Robert Plazas
Cristian Damian Vélez
Esteban Mejía
Jerónimo Calderón
José Manuel Ortiz
- Categoría Elite
Wilson Peña
Sebastián Castaño
Edgar Pinzón
José Misael Urian
Juan Diego Hoyos
Juan Diego Guerrero
Samuel Herrera
Felipe Toro
Ruta
Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026: grandes figuras destacan en el listado provisional de inscritos
Un total de 656 corredores en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, en ambas ramas, hacen parte del listado provisional de corredores preinscritos para los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, certamen que reunirá del 5 al 8 de febrero, en Cundinamarca, a lo más destacado del ciclismo colombiano, con una nómina de alto nivel que integra figuras del WorldTour, el UCI ProTeam, de equipos continentales, de marca y escuadras de 25 ligas del país.
En la categoría Hombres Élite, el campeonato contará con la presencia de corredores que compiten en la máxima élite del ciclismo mundial, encabezados por el actual bicampeón nacional de ruta Egan Bernal y Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers. También estarán presentes: Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes llegan como referentes internacionales y candidatos naturales a disputar el título nacional.
El listado también incluye representantes de equipos UCI ProTeam, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma); Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali); el actual bicampeón nacional de ruta Sub-23 y que correrá esta temporada en la categoría élite, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), así como una sólida base de corredores vinculados a estructuras continentales y nacionales, entre ellas Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa, Hino One La Red Suzuki y múltiples proyectos regionales, lo que garantiza una competencia amplia y diversa.
En la categoría Élite femenina, sobresale la presencia de Paula Andrea Patiño, corredora del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, una de las ciclistas colombianas con mayor recorrido en el calendario internacional, junto a figuras consolidadas como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, integrantes del Team Sistecrédito.
También aparecen nombres de peso como Estefanía Herrera, Jessenia Meneses, Andrea Alzate y Sara Juliana Moreno (Orgullo Paisa), además de corredoras con protagonismo reciente en el calendario nacional como Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar, y Luisa Fernanda Naranjo, entre otras.
Por su parte, la categoría Sub-23 femenina presenta una amplia y competitiva participación, encabezada por corredoras de procesos formativos sólidos como Natalia Garzón y Samara Bedoya (Team Sistecrédito), Luciana Osorio y Angie Mariana Londoño (Orgullo Paisa), así como Sorley Victoria Quesada, Vanesa Zuluaga y Salomé Paniagua (Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral). A ellas se suman jóvenes promesas provenientes de ligas departamentales y equipos nacionales, que buscarán consolidarse en el máximo escenario del ciclismo colombiano.
La categoría Juvenil masculina también tendrá un papel protagónico en los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, con la participación de varios de los corredores más prometedores del país. En el listado sobresalen nombres como Emanuel Restrepo, Juan Esteban López, Duván Yesid Urián y Juan Gabriel Gómez (Team Sistecrédito), quienes han sido protagonistas del calendario nacional en esta categoría.
A ellos se suman corredores con procesos sólidos en estructuras formativas reconocidas como Alejandro Stiven Pamplona, Santiago Quintero, Daniel Alejandro Robayo y Danilo Estiven Medina (GW Erco–Sportfitness), así como Juan Esteban Sánchez, Santiago Ruiz y David Montoya (Orgullo Paisa), que llegan a Zipaquirá con aspiraciones de disputar los primeros lugares.
El grupo juvenil se completa con talentos emergentes de equipos como Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral, SHC Cycling Team, Threshold Team Milo Safer y Ciclismo Capital, reflejando la profundidad y el buen momento de los procesos de base del ciclismo colombiano.
Los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 se perfilan así como una de las ediciones más competitivas de los últimos años, no solo por la cantidad de inscritos, sino por la calidad deportiva de una nómina que integra experiencia internacional, talento emergente y una amplia representación regional.
El listado definitivo será confirmado una vez se cierre el proceso oficial de inscripciones el próximo miércoles, 4 de febrero.
LISTADO DE PREINSCRITOS
Ruta
Así le fue a los siete latinoamericanos en la tercera prueba de la Challenge de Mallorca 2026
La edición 20 del Trofeo Serra Tramuntana, que contó con la participación de siete pedalistas latinoamericanos, vivió la tercera prueba de la Challenge de Mallorca que se disputó entre la localidad de Selva y el Santuario de Lluc con 154,3 kilómetros de recorrido montañoso.
El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) terminó como el mejor latinoamericano, en el puesto 26° a 1:47 del nuevo campeón, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Por otro lado, al ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) y al mexicano Michael Zarate (Petrolike) les costó el ritmo y no consiguieron concluir la prueba.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación final de los dos colombianos, dos uruguayos, dos mexicanos y un ecuatoriano que participaron en el Trofeo Serra Tramuntana 2026, que contó con la presencia de siete equipos del World Tour.
Trofeo Serra Tramuntana 2026 – Clasificación Final de los Latinoamericanos
|26
|Diego Pescador *Colombia
|Movistar Team
|1:47
|27
|Eric Fagundez *Uruguay
|Burgos Burpellet BH
|1:47
|44
|Thomas Silva *Uruguay
|XDS Astana Team
|3:17
|49
|Alejandro Callejas *Colombia
|Petrolike
|3:51
|103
|César Macías *México
|Burgos Burpellet BH
|14:30
|DNF
|Jonathan Caicedo *Ecuador
|Petrolike
|No finalizó
|DNF
|Michael Zarate *México
|Petrolike
|No finalizó