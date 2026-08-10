MAMBA, la bicicleta GW exclusiva para el Reto de la Sierra en Guatemala

GW Bicicletas desarrolló un diseño custom exclusivo sobre la GW MAMBA para el Reto de la Sierra, una de las competencias de MTB más importantes de Guatemala. Es el tercer proyecto de este tipo que la marca realiza para un evento en el país y el primero inspirado en una prueba de Mountain Bike, reflejando una estrategia con la que busca acercarse a las comunidades ciclistas más allá de sus productos.

La relación de GW con Guatemala sigue sumando capítulos. Después de desarrollar durante los dos últimos años bicicletas con diseños exclusivos para el Gran Fondo Guatemala, la marca colombiana presenta ahora una nueva propuesta, esta vez inspirada en el Reto de la Sierra, una competencia que se disputará el próximo 23 de agosto en Zacapa, al oriente del país.

Para esta edición, GW tomó como base la GW MAMBA, una de sus referencias más representativas para MTB, y creó un diseño exclusivo que busca capturar la esencia del territorio donde se desarrolla la competencia. No es una nueva referencia ni una edición comercial; es una bicicleta customizada únicamente para este evento.

Forjada por el reto

Ese fue el concepto que guió el trabajo del equipo de diseño.

La inspiración nació en Zacapa, un departamento reconocido por sus altas temperaturas y por albergar parte de la Sierra de las Minas, un entorno que exige resistencia y determinación a quienes lo recorren sobre dos ruedas.

El concepto se construyó a partir de tres elementos que identifican este territorio: la vegetación de la Sierra de las Minas, representada en los tonos verdes; el jade, piedra emblemática de la cultura guatemalteca; y el agua, presente en los detalles gráficos como un homenaje a las fuentes hídricas que nacen en la región. El resultado es una bicicleta que traslada el carácter del Reto de la Sierra al marco de la GW MAMBA.

«Este será el tercer año consecutivo en el que GW desarrolla una bicicleta completamente personalizada para uno de los eventos más importantes del ciclismo en Guatemala. Este año damos un paso importante al acompañar por primera vez un evento de MTB. Encontramos en el Reto de la Sierra el escenario ideal para presentar un proyecto que refleja nuestro compromiso con el crecimiento del ciclismo en el país», afirmó Alejandro Panesso, jefe de ventas internacionales de GW.

La iniciativa también refleja el trabajo que la compañía ha venido construyendo junto a Tendencia, su aliado en Guatemala. Además de ampliar su red de distribución, GW ha buscado participar activamente en algunos de los eventos que hoy impulsan el crecimiento del ciclismo en el país.

“Para GW, el objetivo nunca ha sido únicamente vender bicicletas. Creemos que el verdadero crecimiento del mercado ocurre cuando cada vez más personas incorporan la bicicleta a su vida. Por eso apoyamos eventos como el Reto de la Sierra, porque fortalecen la cultura del ciclismo y contribuyen al desarrollo de todo el ecosistema”, agregó Panesso.

Guatemala se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la operación internacional de GW. La respuesta de los ciclistas, el crecimiento del calendario deportivo y el trabajo con aliados locales han llevado a la marca a seguir apostándole al país mientras proyecta ese mismo modelo hacia otros mercados de Latinoamérica.

“Nuestra visión es consolidar a GW como una marca referente en toda Latinoamérica. Guatemala ha sido un paso fundamental dentro de esa estrategia y confirma que nuestro modelo de trabajo, basado en la cercanía con los clientes, el apoyo a los eventos deportivos y el desarrollo de productos adaptados a cada mercado, es el camino para seguir expandiendo la marca en la región”, concluyó.

Más allá de una bicicleta, este proyecto refleja una manera de construir marca: entender la identidad de cada lugar, acompañar los eventos que fortalecen el ciclismo y desarrollar propuestas pensadas para las comunidades que las reciben. En Guatemala, esa historia suma ahora un nuevo capítulo con una GW MAMBA creada exclusivamente para el Reto de la Sierra.