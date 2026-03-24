Magnus Cort se queda con el segundo capítulo de la Volta a Catalunya; Thomas Silva el mejor suramericano

El pedalista danés Magnus Cort (Uno-X Mobility) se quedó con la victoria en el segundo capítulo de la Volta a Catalunya 2026, disputado sobre un trayecto de 167,4 kilómetros en terreno ondulado, entre los municipios de Figueres y Banyoles, en la provincia de Gerona.

El escandinavo le ganó el duelo al francés Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y al italiano Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) entró en la 6° posición, siendo de nuevo el mejor suramericano.



Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la segunda tapa de la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Gilberto Chocce)

En cuanto a los colombianos la mayoría ingreso en el pelotón, con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 77°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 80°, Nairo Quintana (Movistar Team) 100°, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 102° y Einer Rubio (Movistar Team) 134°.

Con relación a la clasificación general no se presentaron grandes cambios y Dorian Godon (Ineos Grenadiers) mantuvo el liderato. El segundo puesto ahora lo ocupa Magnus Cort (Uno-X Mobility) y el podio parcial lo completa Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).



Los protagonistas de la fuga en la segunda etapa de la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Volta a Catalunya)

La fuga del día la animaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), el belga Liam Slock (Lotto Intermarché) y los españoles Julen Arriolabengoa (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) y Samuel Fernández (Euskaltel – Euskadi), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo principal.

La edición 105 de la ronda catalana, continuará este miércoles con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 159,4 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca, que incluye tres puertos de montaña categorizados.

Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)

Resutados Etapa 2 | Figueres – Banyoles (167,4 km)

1 Magnus Cort Uno-X Mobility 3:45:28 2 Noa Isidore Decathlon CMA CGM Team m.t. 3 Francesco Busatto Alpecin-Premier Tech m.t. 4 Dorian Godon INEOS Grenadiers m.t. 5 Alberto Dainese Soudal Quick-Step m.t. 6 Thomas Silva XDS Astana Team m.t. 7 Noah Hobbs EF Education-EasyPost m.t. 8 Ivo Oliveira UAE Team Emirates-XRG m.t. 9 Toon Aerts Lotto-Intermarché m.t. 10 Sergi Darder Caja Rural-Seguros RGA m.t.