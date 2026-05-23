Magene T600 Eco Smart Trainer: el rodillo inteligente del XDS Astana Team llega a Latinoamérica

En el ciclismo actual, entrenar puertas adentro ya no significa resignar sensaciones, precisión ni exigencia. Por el contrario, el entrenamiento indoor se ha convertido en una extensión directa del rendimiento competitivo, y es allí donde el Magene T600 Eco Smart Trainer quiere marcar diferencia: como una plataforma pensada para ciclistas que buscan potencia, análisis, conectividad y una experiencia mucho más cercana a la ruta real.

Ese posicionamiento gana todavía más valor por el contexto que rodea a la marca. Magene es patrocinador del XDS Astana Team, escuadra que ya suma tres victorias de etapa en el Giro de Italia 2026, consolidando un momento deportivo que refuerza la visibilidad y la confiabilidad de la marca en el máximo nivel del ciclismo internacional.

La propia ficha oficial presenta al T600 Eco Smart Trainer como un modelo insignia para el trabajo en interiores, con prestaciones mejoradas y funciones refinadas. Entre sus grandes cartas de presentación están el motor síncrono de imanes permanentes de tercera generación, capaz de alcanzar hasta 110 N·m de torque, y la incorporación de cinco métricas clave orientadas al análisis dinámico del pedaleo.

Uno de los rasgos más llamativos del T600 Eco está en su propuesta energética. Magene señala que este rodillo convierte la energía del pedaleo en electricidad reutilizable, gracias a su sistema de descarga de energía externa. En la práctica, esto se traduce en la posibilidad de alimentar otros dispositivos mediante su puerto Type-C, con carga inversa de hasta 20W bajo protocolo USB-PD, una función poco habitual dentro del segmento.

En rendimiento puro, la apuesta es ambiciosa. La marca declara una potencia máxima de 2800W, una precisión de potencia de ±1% y una capacidad de simulación de pendiente máxima del 27%. A esto añade una arquitectura de rotor externo que, según la ficha, mejora la eficiencia en la generación de potencia, reduce las fluctuaciones de voltaje y optimiza la disipación térmica, contribuyendo a una salida estable incluso en sesiones largas de alta intensidad.

El T600 Eco también está diseñado para ofrecer una lectura más profunda de la pedalada. Entre sus funciones sobresalen el análisis de pedal smoothness, orientado a visualizar la fluidez y consistencia del gesto, y el monitoreo de left & right balance, útil para observar en tiempo real la distribución de potencia entre ambas piernas. Son herramientas que elevan el rodillo de simple simulador a verdadero aliado de entrenamiento.

A estas funciones se suman prestaciones pensadas para enriquecer la experiencia indoor. El equipo soporta power smoothing, heart rate bridging, downhill simulation —con adaptador de corriente— y road simulation desde la app Onelap. Es decir, no se limita a ofrecer resistencia: busca recrear una experiencia más inmersiva y con mayor valor de análisis para el ciclista que entrena con intención.

La conectividad también juega un papel central en esta propuesta. La ficha oficial indica compatibilidad con BLE FTMS, conexión simultánea para tres dispositivos Bluetooth, además de ANT+, Ethernet y Wi-Fi de 2,4 GHz. En un ecosistema cada vez más orientado al dato, la simulación y la interconexión entre plataformas, este abanico técnico fortalece mucho el perfil premium del producto.

En construcción, el T600 Eco recurre a un sistema direct drive, con estructura principal en aluminio de fundición a presión, carcasa lateral en ABS y patas de material compuesto. Su diseño plegable en forma de V busca equilibrar estabilidad y facilidad de almacenamiento. Desplegado mide 735 x 445 x 510 mm; plegado, 210 x 445 x 510 mm; y su peso neto es de 15,7 kg. Además, admite bicicletas MTB de 26″ a 29″ y de ruta 700C.

Magene añade que el equipo puede funcionar tanto conectado a la corriente como en modo de energía autogenerada, mientras que el nivel de ruido se mantiene por debajo de 56 dB a 1,5 metros y 25 km/h, un punto importante para quienes entrenan en apartamentos o espacios compartidos. En la caja, además, llega una dotación amplia que incluye adaptador de corriente y cable, cassette, tapete plegable de 4 mm, elevador delantero de rueda de perfil bajo, cable de carga C a C, protector de rotor, espaciadores, guía de inicio rápido y llave hexagonal de 5 mm, entre otros accesorios.

Para los lectores de Revista Mundo Ciclístico, el Magene T600 Eco Smart Trainer se perfila como una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren llevar el entrenamiento indoor a una dimensión más seria, más tecnológica y más completa. Potencia, precisión, conectividad avanzada y una propuesta energética diferenciadora hacen de este modelo una opción muy seductora dentro del segmento. La invitación es a buscarlo a través de distribuidores autorizados en Colombia y en toda Latinoamérica, para contar con respaldo comercial, garantía y acceso confiable al ecosistema oficial de la marca.