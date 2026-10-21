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Magene presenta la renovación global de su marca y abre un nuevo capítulo en su desarrollo internacional y profesional
El 21 de octubre, Magene, marca de tecnología inteligente para el ciclismo, anunció la renovación global de su marca y presentó un nuevo logotipo y sistema de identidad visual. El proceso comienza con una renovación integral de la identidad visual de Magene y se extenderá gradualmente a los distintos puntos de contacto de la marca en más de 100 países y regiones. Con una identidad de marca unificada y profesional, Magene busca fortalecer su conexión con los ciclistas de todo el mundo.
La renovación va más allá de la identidad visual. Magene seguirá desarrollando su filosofía de marca y la tecnología de sus productos, así como mejorando la experiencia del cliente. Con ello, inicia un nuevo capítulo en su desarrollo como marca global de tecnología inteligente para el ciclismo.
Esta renovación se apoya en más de una década de crecimiento e innovación. Desde su fundación en 2015, Magene se ha dedicado a impulsar la tecnología inteligente para el ciclismo, con una amplia cartera de productos que incluye ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, medidores de potencia, sensores y luces inteligentes. En conjunto, estos productos ofrecen soluciones conectadas para responder a una amplia variedad de necesidades de los ciclistas, tanto en interiores como al aire libre.
A medida que crece en la industria del ciclismo, Magene amplía su presencia en los mercados internacionales y fortalece su posición como marca profesional de tecnología inteligente para el ciclismo.
Un nuevo logotipo y sistema de identidad visual redefinen la expresión de marca de Magene
El nuevo logotipo de Magene presenta el nombre de la marca, «MAGENE», en mayúsculas y con una tipografía personalizada y distintiva que genera un mayor impacto visual. La marcada inclinación de las letras hacia delante y sus líneas definidas transmiten una sensación de velocidad, energía y movimiento. Estos elementos dan a Magene una presencia de marca más distintiva que la que ofrecía su logotipo anterior.
La renovada paleta de colores de Magene conserva Energy Orange como sello distintivo de la marca y expresión del espíritu de competición, junto con Performance Blue, que representa la profesionalidad y la precisión. Los tonos neutros de baja saturación Elite Grey y Metallic Silver complementan la paleta principal y crean una identidad visual distintiva y coherente.
Inspirada en la dinámica del ciclismo de competición, la filosofía de diseño de Magene, «Dominio del momento», refleja la capacidad del ciclista para mantener el control de su esfuerzo y del desarrollo de la carrera a medida que cambian la velocidad y las condiciones. Al mismo tiempo, expresa un equilibrio dinámico entre seguir avanzando y moderar el esfuerzo.
En cuanto al estilo visual, Magene sigue el principio de «Menos es más». Simplifica el lenguaje cromático y el diseño para recuperar una experiencia auténtica y reforzar la percepción de los usuarios sobre el rendimiento profesional.
El nuevo sistema de identidad visual está diseñado para ciclistas de todo el mundo. Se basa en el conocimiento de Magene sobre las tendencias emergentes y la evolución de la estética en la industria del ciclismo. Su lenguaje visual distintivo busca conectar con el mercado y expresar la visión de Magene sobre el futuro del ciclismo profesional.
De una renovación visual a una renovación global de la marca
La renovación de la marca Magene va mucho más allá de un nuevo logotipo. Representa una transformación integral centrada en la interacción de la marca con los ciclistas, que abarca desde la renovación de la identidad visual hasta el desarrollo de una presencia global coherente. El objetivo es reforzar el reconocimiento de Magene, la comprensión de su identidad y la confianza en la marca en los mercados internacionales.
Durante el próximo año, el nuevo logotipo y la nueva identidad visual se incorporarán progresivamente a los principales puntos de contacto de la marca, desde los embalajes y las interfaces de usuario hasta el diseño de los productos, los elementos de exhibición en los puntos de venta, las exposiciones y otras activaciones de marca. Esta implementación por etapas contribuirá a ofrecer una experiencia de marca consistente y coherente en los distintos mercados.
Más allá de su identidad visual, Magene seguirá desarrollando y perfeccionando sus productos según las necesidades de los ciclistas, desde el entrenamiento hasta la competición. La marca busca ofrecer mejores soluciones mediante experiencias de ciclismo profesionales e inteligentes que abarquen todas las situaciones de uso.
Como parte de su estrategia general de desarrollo de marca, Magene ya ha establecido su presencia en el ciclismo profesional. A principios de 2026, anunció su colaboración con un equipo del UCI WorldTour, al que proporciona productos de cuatro categorías principales: ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, luces traseras inteligentes con radar y sensores de frecuencia cardíaca, además de soporte técnico.
Gracias a esta colaboración, los comentarios de los ciclistas profesionales, los datos de las carreras y los resultados de las pruebas de producto orientan directamente el desarrollo y la mejora continua de los productos. Esta información ayuda a Magene a desarrollar productos de tecnología inteligente para el ciclismo cada vez más orientados al ciclismo profesional.
Fortalecer el reconocimiento de marca y la presencia profesional y ampliar el alcance global
La renovación de marca refleja una orientación estratégica más amplia para Magene. Para responder a los cambios en los mercados globales y a la evolución de las necesidades de los ciclistas, la empresa está construyendo una identidad visual más distintiva y sigue desarrollando su marca, sus productos, las experiencias de ciclismo y los servicios de atención al cliente. Con ello, busca reforzar su posición diferenciada en el mercado global de tecnología inteligente para el ciclismo.
La renovación de marca también representa un paso importante en la expansión global de Magene. La innovación en productos y en investigación y desarrollo (I+D), los conocimientos adquiridos en la competición profesional y las mejoras continuas en la experiencia del usuario respaldan este proceso. Magene busca consolidar su posicionamiento entre los ciclistas como marca profesional de tecnología inteligente para el ciclismo y aprovechar sus capacidades tecnológicas y de desarrollo de productos para fortalecer el reconocimiento global de la marca.
Mediante la renovación de su identidad visual y una estrategia de marca más amplia, Magene sigue avanzando en su desarrollo profesional e internacional. De cara al futuro, continuará innovando en función de las necesidades del ciclismo profesional y de las experiencias reales de los ciclistas para contribuir al avance del ciclismo inteligente.
Empresas y Marcas
Mariana Pajón vuelve a las pistas con el prototipo GW G-FORCE de carbono
La reina del BMX vuelve a sentirse en casa. Después de los Juegos Olímpicos de París 2024 y de iniciar su etapa como mamá, La triple medallista olímpica, Mariana Pajón, retoma los entrenamientos y la competencia con nuevos retos, la motivación de seguir al más alto nivel y una novedad que marca la evolución del BMX: el prototipo GW G-FORCE de carbono, con el que el pasado fin de semana se quedó con la victoria en la Florida State Championship Series.
Su regreso a las pistas coincide con la renovación de la pista que lleva su nombre en Medellín, un escenario que la deportista describe como hermoso, rápido y uno de los mejores del mundo para prepararse. Allí ha probado de forma silenciosa el nuevo marco desarrollado por GW con avances tecnológicos, una etapa que combina nuevas sensaciones sobre la bicicleta con una historia compartida que ha acompañado los momentos más importantes de su carrera.
“La bici es mi lugar feliz. Estoy muy contenta de estar nuevamente sobre esta bici, en mi pista, en Medellín. Es un orgullo inmenso probar una bicicleta nueva, con nuevas sensaciones en una nueva etapa de mi vida”, expresó Mariana.
Un prototipo para ir al límite
El nuevo kit de marco y tenedor GW G-FORCE de carbono, representa un paso importante en el desarrollo de bicicletas de BMX de alto rendimiento. Su construcción busca responder a las exigencias de la competencia, con características que Mariana destaca desde sus primeras pruebas: rapidez, rigidez y ligereza.
“Es rápido, rígido, liviano y es todo lo que se necesita para ir rápido en la pista”, explicó la deportista, quien también resaltó el desempeño del tenedor y la comodidad que le ha permitido adaptarse rápidamente a la bicicleta. Según contó, las sensaciones han mejorado con cada entrenamiento y los tiempos siguen evolucionando.
Este desarrollo se nutre de la experiencia de atletas que conocen las exigencias de la pista y ponen a prueba cada avance. Para GW, trabajar junto a Mariana representa la continuidad de una relación construida durante años, presente en diferentes momentos de su trayectoria olímpica, desde Londres 2012 hasta París 2024, y que hoy sigue impulsando nuevos retos para el BMX de cara a las próximas olimpiadas.
La innovación que se prueba en la pista
El desarrollo del G-FORCE de carbono hace parte de una apuesta de GW por la innovación, en la que el BMX funciona como un espacio de experimentación para probar materiales, geometrías y soluciones técnicas que respondan a las necesidades de los deportistas.
“El BMX se ha convertido para nuestra marca GW, desde el inicio, en ese laboratorio viviente de producción de nuevos modelos, desarrollos, geometrías y materiales”, explicó Jorge Villegas, director de mercadeo de GW. “Los atletas son los que llevan los productos a otro nivel”.
La retroalimentación de deportistas como Mariana Pajón y Diego Arboleda ha contribuido a perfeccionar este desarrollo. Durante esta temporada, Arboleda consiguió el título de Campeón Panamericano, Campeón Juegos centroamericanos y del caribe, y ganó una válida de la Copa Mundo, todos esto usando el marco prototipo GW G-FORCE, resultados que se suman a los avances de un proyecto en constante evolución.
Para Villegas, estos logros representan una confirmación del propósito de la marca: Made for Winners (Hecho para ganadores). “Nos impulsa día a día, sobre todo al equipo de desarrollo de producto y diseño, a tener modelos del más alto estándar y nivel, que les proporcionen capacidades a los atletas que depositan en ellos su confianza para alcanzar títulos”, señaló.
Desde los pasados Juegos Olímpicos de París, es la primera competencia de BMX en la que Mariana participa. La victoria de Mariana en la Florida State Championship Series es la primera con el prototipo de carbono y suma un nuevo resultado a este proceso y permite seguir evaluando el desempeño de la bicicleta en condiciones reales de competencia.
Una nueva etapa sobre su bicicleta
Más allá de los resultados, el regreso de Mariana tiene un significado especial. Convertirse en mamá ha marcado una nueva etapa de su vida, en la que reconoce con mayor claridad su fortaleza y la capacidad de las mujeres para asumir nuevos desafíos sin renunciar a sus sueños.
“Estoy en una nueva etapa de mi vida, una etapa en la que todo tiene más sentido, ahora todo tiene más valor. Ahora me doy cuenta de lo fuerte que soy, de lo que somos capaces de hacer las mujeres, las que somos mamás”, comparte.
En ese camino, la bicicleta continúa siendo su lugar feliz y GW sigue acompañándola con desarrollos que buscan responder a las exigencias del BMX de alto rendimiento. El prototipo GW G-FORCE de carbono representa así mucho más que una novedad técnica: es parte de una evolución que se construye junto a los atletas, a partir de su experiencia, sus sensaciones y sus objetivos en la pista.
Con Mariana de nuevo en competencia y una victoria reciente en Florida, GW continúa impulsando el desarrollo de una bicicleta que reúne innovación, experiencia deportiva y el compromiso de seguir llevando el BMX colombiano a escenarios de alto nivel.
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: Camilo Ardila gana la cuarta etapa en Sevilla y es el nuevo líder
El corredor tolimense Camilo Ardila, integrante del equipo NU Colombia, ganó de forma espectacular la cuarta etapa Clásico RCN Sistecrédito 2026, la cual contó con un exigente recorrido de 133 kilómetros disputado entre la ciudad de Ibagué y el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.
La jornada estuvo marcada por una sólida estrategia del equipo morado, que logró el uno-dos en la línea de meta. Al vencedor de la fracción lo escoltó su compañero de escuadra Javier Jamaica, quien cruzó en la segunda posición, mientras que el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) se reportó en el tercer lugar; por su parte, Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Kevin Castillo (Orgullo Paisa) completaron el selecto top 5 del día.
Este triunfo en territorio valluno significó un vuelco total en las posiciones de privilegio de la carrera. Gracias a su brillante bonificación y diferencia en meta, Camilo Ardila le arrebató el liderato general al antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), vistiéndose con la camiseta amarilla que lo acredita como el nuevo líder de la prueba.
La tradicional competencia, conocida popularmente como el ‘Duelo de Titanes’, continuará este miércoles con las emociones de la quinta etapa, la cual tendrá un trazado de 171,7 kilómetros. El pelotón tomará la salida en Caicedonia y pasará La Uribe, Bugalagrande, Tuluá, Buga y Amaime, antes de llegar a Palmira y afrontar el exigente tramo final que coronará al ganador en la ciudad de Cali.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 4 | Ibagué › Sevilla (133 km)
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|3:39:11
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:17
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|4
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:17
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:17
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:45
|7
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:29
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:35
|9
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|2:13
|10
|David Sebastián Riaño
|Team Boyacá es para Vivirla
|2:13
Clasificación General Individual
|1
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|14:02:59
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:06
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:14
|4
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:23
|5
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:27
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:51
|7
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:38
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|3:47
|9
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|3:47
|10
|Edgar Pinzón
|Team Boyacá es para Vivirla
|4.46
Ruta
César Guavita liderará al Best PC en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala
El equipo continental ecuatoriano Best PC confirmó su alineación oficial para competir en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala 2026. La prestigiosa ronda centroamericana se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026. La escuadra suramericana tiene como objetivo ser protagonista en una de las carreras más exigentes de la región, presentando una nómina altamente competitiva de seis corredores enfocados en pelear la clasificación general y los triunfos de etapa.
La escuadra ecuatoriana estará liderada por el bogotano César Guavita, actual campeón de la Vuelta Bantrab, quien asume el rol de capo tras sus grandes actuaciones en territorio centroamericano. Junto al colombiano, la nómina la completan cinco ciclistas ecuatorianos de primer nivel: Kevin Navas, Nixon Rosero, Richard Huera, Erik Pozo y el experimentado Bayron Guamá. Todo el bloque estará respaldado bajo la dirección técnica de Anderson Bonilla, quien ha diseñado la estrategia para afrontar la dura geografía del país anfitrión.
La nómina del Best PC para la Vuelta a Guatemala. (Foto © Best PC)
La histórica competencia tendrá un recorrido total de 1.438 kilómetros distribuidos en 10 exigentes etapas. El trazado pondrá a prueba la resistencia física de todo el pelotón, combinando jornadas de alta montaña con exigentes circuitos que pondrán a vibrar a los aficionados. Este trayecto es considerado uno de los más duros y tradicionales del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en América Latina.
El pelotón nacional guatemalteco se medirá ante diez equipos internacionales que llegarán a territorio chapín para buscar la gloria. La carrera contará con la representación de formaciones de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica. Esta amplia baraja de naciones asegura un espectáculo del más alto nivel, consolidando a la Vuelta a Guatemala como el epicentro del ciclismo continental en el cierre de la temporada.