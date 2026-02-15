Connect with us

MountainBike

Mads Würtz Schmidt conquista la Santa Vall de Gravel con Romain Bardet 2°; Leonardo Páez en posiciones intermedias

Publicado

Hace 1 hora

el

El podio con los mejores de la Santa Vall by The Traka 2026. Foto © Santa Vall by The Traka)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Copa Nacional de MTB: Calarcá vivió la primera válida con las pruebas del Short Track

Publicado

Hace 3 horas

el

15 febrero, 2026

Por

Acciones de la primera válida nacional de ciclomontañismo en Calarcá, Quindío. (Foto © Eje Pedal)
Seguir leyendo

MountainBike

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026: dos riders colombianos entre los favoritos

Publicado

Hace 4 horas

el

15 febrero, 2026

Por

El extraordinario “biker” colombiano Sebastián Holguín, uno de los favoritos a ganar la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

MountainBike

Santa Vall: Leonardo Páez arrancó su temporada de Gravel en Girona, España

Publicado

Hace 21 horas

el

14 febrero, 2026

Por

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez inició su temporada de gravel en la Santa Vall. (Foto © Lee Cougan – Basso Factory Racing)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.