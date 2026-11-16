Ultímas Notícias
Luto en la familia del ciclismo colombiano por el fallecimiento del padre del pedalista huilense Harold Tejada
El ciclismo colombiano está de luto tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de Alberto Tejada, padre del ciclista profesional Harold Tejada y una figura determinante en sus primeros años de formación deportiva.
Su pasión por el ciclismo lo llevó a acompañar a su hijo en su proceso de formación, orientar sus entrenamientos y convertirse en uno de sus primeros entrenadores. Ese respaldo fue fundamental en los comienzos de Harold, quien con los años logró abrirse camino en el World Tour.
Desde la Revista Mundo Ciclístico, su director Héctor Urrego Caballero, el grupo periodístico y administrativo lamentan profundamente esta sensible pérdida y envían un fraternal saludo de solidaridad a su familia y amigos.
Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor y elevamos un mensaje de solidaridad y fortaleza. Que la paz y el consuelo los acompañen en este difícil momento.
Ruta
“Dicen que el ciclismo colombiano va en caída, pero eso es una gran mentira”: Daniel Hoyos tras su triunfo en Venezuela
El ciclista caldense Daniel David Hoyos, del Team Nativos, se consagró campeón de la Vuelta a Trujillo 2026, devolviendo el título a Colombia tras veinte años de sequía, en esta carrera venezolana.
“Esto es lo mejor que he hecho hasta el momento en mi vida de ciclista. Yo empecé muy tarde en esto del ciclismo, pero acá estamos, demostrando que se puede, quiero ser un motivador para las futuras generaciones”, dijo Hoyos.
Tras liderar desde la primera jornada, el corredor de Riosucio, Caldas reivindicó el potencial de los escarabajos y se refirió a los que cuestionan el presente del pedal nacional y defendió la vigencia y el recambio generacional.
“Dicen que el ciclismo colombiano va en caída, pero eso es una gran mentira; el ciclismo colombiano tiene mucho talento, vamos en crecimiento y simplemente son procesos que se tienen que desarrollar”, agregó el corredor del Team Nativos.
Y por último Hoyos se refirió a sus nuevos objetivos y su posible próximo reto en el calendario continental. “Ojalá podamos estar en la Vuelta al Táchira 2027, sería pasar diciembre de nuevo entrenando, pero esto es lo que me gusta hacer y no habría ninguna dificultad sobre eso”, concluyó Hoyos.
Ultímas Notícias
María Paula Latriglia sucedió a Diana Peñuela en el trono del Nacional de Gravel
La ciclista casanareña María Paula Latriglia, del Team Sistecrédito, se consagró campeona de la segunda edición del Campeonato Nacional de Gravel, disputado en Santa Rosa de Cabal, Risaralda y sucedió a la caldense Diana Peñuela, ganadora el año pasado.
El podio de la competencia femenina lo completaron precisamente su compañera de equipo Diana Peñuela y Angie Mariana Londoño, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
El certamen, organizado por la Liga Risaraldense de Ciclismo con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo, reunió a más de 200 deportistas de distintas regiones del país.
Los participantes enfrentaron un exigente recorrido de 130 kilómetros que combinó tramos de asfalto y caminos de grava, contando además con la presencia de figuras destacadas del ciclismo de ruta.
Pista
Destaque de Martha Bayona en el cierre de la cuarta válida nacional de pista en Bogotá
La Cuarta Válida Nacional de Pista llegó a su final este domingo en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, con una última jornada que reunió a más de 200 exponentes del ciclismo colombiano y delegaciones internacionales, en un programa de competencias que incluyó pruebas de velocidad, fondo y medio fondo en las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
En las pruebas de velocidad élite, Martha Bayona y Kevin Santiago Quintero se quedaron con los máximos honores. Bayona, representante de la Selección Colombia, se impuso en la final femenina, seguida por Luna Álvarez, de Atlántico, y Marianis Salazar, del Fx Cycling Team, quien completó el podio. En la rama masculina, Quintero superó a su compañero de selección Cristian David Ortega, mientras que el venezolano Yorber Terán ocupó la tercera posición.
La jornada también dejó destacadas actuaciones en las pruebas de fondo. En el ómnium élite femenino, Lina Marcela Hernández (Sel. Colombia) se llevó la victoria con 134 puntos, seguida por Elizabeth Castaño (Colombia), con 126 unidades, y Lilibeth Chacón, del equipo Eneicat, con 112 puntos.
Por su parte, Brayan Sánchez conquistó la prueba por puntos élite con 49 unidades, en una ajustada definición frente a Juan Esteban Arango, de Antioquia, quien terminó segundo con 47 puntos. Santiago Londoño, también de Antioquia, completó el podio con 45 unidades.
En el scratch élite masculino, el venezolano Arlex Méndez se quedó con el primer lugar, seguido por Anderson Arboleda y Santiago Londoño, ambos representantes de Antioquia.
En la categoría juvenil, las pruebas de velocidad tuvieron como protagonistas a Manuela Loaiza, de Antioquia, ganadora en la rama femenina, y Juan José Calderón, también de Antioquia, vencedor en la masculina. Los podios los completaron Danna Valentina Martínez (Casanare) y Laura Sofía Rendón (Bogotá), en damas; y Fabián Camilo Sánchez (Bogotá) y Juan José Vargas (Antioquia), en varones.
Antioquia también fue protagonista en las pruebas de eliminación juvenil. Emelith Rodríguez se quedó con la victoria femenina, acompañada en el podio por Salomé Alcaraz y Daniela Quintero, (ambas de Antioquia) mientras que en la rama masculina el triunfo fue para Cristian Samuel Páez, del Threshold Team-Milo-Sáfer, seguido por Thomas Mejía, de Antioquia, y Hugo Schneider Calvo, del Team Everet.
En la categoría prejuvenil, el keirin femenino tuvo como ganadora a Camila Alejandra Arenas, de Santander, seguida por Miley Alejandra Barragán, del Fast Bike Pichincha de Ecuador, y María Camila Páez, de Antioquia. En la rama masculina, Hugo Jhoan Valencia, del Valle, se llevó el primer lugar, por delante de Luis José Villalba, de Sucre, y Martín Samuel Saavedra, de Bogotá.
Las pruebas de scratch prejuvenil cerraron el programa de competencias con los triunfos de Sara Sofía Castro, de Bogotá, en la rama femenina, y Emmanuel Rodríguez, de Antioquia, en la masculina. Los segundos lugares fueron para Camila Alejandra Arenas (Santander) y Gianpier Cruz (Fundación Club Everet), respectivamente, mientras que María Camila Páez (Antioquia) y Fabián Manuel Carreño (Santander) completaron los podios.
Con estas competencias concluyó la Cuarta Válida Nacional de Pista, que durante sus jornadas reunió a deportistas de 14 ligas del país y representantes internacionales de Ecuador, Perú, Republica Dominicana y Venezuela en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, escenario que fue sede de una nueva cita del calendario nacional de esta disciplina.
RESULTADOS JORNADA FINAL
*Con Información de Fedeciclismo