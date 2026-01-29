Luto en la familia del ciclismo colombiano por el fallecimiento del padre de la ciclista Stefany Cuadrado

El Trofeo Ses Salines, segunda prueba de la Challenge de Mallorca, vivió este jueves una jornada al cronómetro histórica con la disputa, por primera vez de una contrarreloj por equipos en el Trofeo Ses Salines, que ofreció un espectacular recorrido de 24 kilómetros completamente llanos, ideal para el lucimiento de los grandes bloques del World Tour.

La victoria terminó en manos del Red Bull–Bora–Hansgrohe, que confirmó su condición de favorito en una modalidad que domina a la perfección, con un tiempo 23’55”. El conjunto alemán contó en sus filas con el actual campeón del mundo de contrarreloj, Remco Evenepoel, que fue clave en el excelente rendimiento del equipo a lo largo de todo el trazado.



El podio con los ganadores del Trofeo Ses Salines 2026. (Foto © Challenge de Mallorca)

La segunda posición, a solo tres segundos, la ocupó el Movistar Team, con el español Enric Mas de regreso a la competición tras superar la lesión que le obligó a abandonar el último Tour de Francia. La escuadra telefónica firmó una sólida actuación en una jornada muy especial para el ciclismo balear.

En el tercer puesto se ubicó el Team Jayco AlUla, que durante buena parte de la jornada mantuvo el mejor registro, confirmando el alto nivel mostrado por el conjunto australiano, que dejó por fuera del podio al UAE Team Emirates-XRG.



El equipo belga Lotto Intermarché en la salida de la crono por equipos. (Foto © Challenge de Mallorca)

Los 22 equipos participantes tomaron la salida de forma escalonada, cada cuatro minutos, desde Ses Salines, en una crono marcada por el buen tiempo y por un ambiente inmejorable a lo largo de todo el recorrido. La prueba sirvió además como banco de pruebas de primer nivel para una temporada en la que la primera etapa del Tour de Francia volverá a disputarse bajo el formato de contrarreloj por equipos.

La Challenge de Mallorca continuará este viernes con el Trofeo Serra de Tramuntana, que tendrá un recorrido rompe-piernas de 154,3 kilómetros y se disputará entre la localidad de Selva y el Monasterio de Lluc.

Resultados Trofeo Ses Salines (1.1)

Ses Salines – Colònia de Sant Jordi (23,8 km)

1 RedBull-BORA hansgrohe Evenepoel, Cattaneo, Denz, Finn, Lipowitz, Moscon, Van Gils 23:55 2 Movistar Team Castrillo, García, Heßmann, Mas, Milesi, Oliveira, Romeo 0:04 3 Team Jayco AlUla Covi, Donaldson, Engelhardt, Jensen, Krijnsen, Matthews, Sütterlin 0:17 4 UAE Team Emirates-XRG Cosnefroy, Großschartner, Herregodts, Morgado, Politt, Sivakov, Soler 0:19 5 Tudor Pro Cycling Team Haller, Kluckers, Küng, Pluimers, Rondel, Trentin, Weiss 0:19

*Con Información Prensa Challenge de Mallorca