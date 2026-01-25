Luto en el deporte colombiano ante fallecimiento de Ciro Solano Portacio, padre del presidente del COC

Ante el sensible fallecimiento del señor Ciro Solano Portacio- padre de Ciro Solano Hurtado presidente del Comité Olímpico Colombiano -, el movimiento deportivo del país se ha solidarizado con el máximo dirigente de nuestro deporte.

El director de Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego, su grupo periodístico y administrativo expresan igualmente sus sentimientos de respeto y condolencia ante el luto que acompaña al presidente y su familia en estos difíciles momentos.

Nos unimos a los mensajes de solidaridad expresados por parte de todas las entidades públicas y privadas que acompañan en su dolor al entorno familiar y amistoso del connotado dirigente deportivo.