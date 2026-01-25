Ultímas Notícias
Luto en el deporte colombiano ante fallecimiento de Ciro Solano Portacio, padre del presidente del COC
Ante el sensible fallecimiento del señor Ciro Solano Portacio- padre de Ciro Solano Hurtado presidente del Comité Olímpico Colombiano -, el movimiento deportivo del país se ha solidarizado con el máximo dirigente de nuestro deporte.
El director de Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego, su grupo periodístico y administrativo expresan igualmente sus sentimientos de respeto y condolencia ante el luto que acompaña al presidente y su familia en estos difíciles momentos.
Nos unimos a los mensajes de solidaridad expresados por parte de todas las entidades públicas y privadas que acompañan en su dolor al entorno familiar y amistoso del connotado dirigente deportivo.
Ruta
Yuliia Biriukova gana el Grand Prix El Salvador con Angie Mariana Londoño en el podio y María Delgado en el top 10
En un final lleno de emociones, la ucraniana Yuliia Biriukova salió victoriosa en el Grand Prix El Salvador 2026. La ciclista europea del Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi fue la más fuerte de la fuga y ganó en el distrito de Santa Elena.
El podio de la carrera salvadoreña de un día lo completaron la británica Hall Francesca (Roland Cogeas Cycling Team) y la colombiana Angie Mariana Londoño (Selección Colombia), quienes completaron el podio en el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Otras de las pedalistas nacionales destacadas fueron María Angelica Delgado (Core Racing) en la 7° posición y Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en la 11° casilla, a más de tres minutos de la ganadora.
La novel carrera centroamericana que hace parte del Tour El Salvador 2026 tuvo un recorrido de 76 kilómetros sobre un terreno ondulado y contó la participación de 15 pedalistas colombianas y tuvo en la línea de salida 94 deportistas.
Resultados Grand Prix El Salvador (1.1)
Santa Elena – Santa Elena (76 km)
|1
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:07:51
|2
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:02
|3
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|0:05
|4
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:13
|5
|Elisa Valtulini
|Vini Fantini – BePink
|0:26
|6
|Violetta Kazakova
|XDS China Women Cycling Team
|0:55
|7
|María Ángelica Delgado
|Core Racing
|1:04
|8
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:54
|9
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|,,
|10
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|11
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|3:32
|12
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|13
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|14
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|,,
|15
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini – BePink
|,,
Ruta
¡Mejor imposible! Dylan Groenewegen se estrena a lo grande con el Unibet Rose Rockets y gana la Clásica de la Comunidad Valenciana
En un final intenso y vibrante, Dylan Groenewegen sumó su primera victoria con los colores del Unibet Rose Rockets tras ganar la edición 42° de la Clásica Comunidad Valenciana 1969, disputada sobre 200 kilómetros entre La Nucia y Valencia.
Las clásicas de la región valenciana finalizaron este domingo con la victoria del velocista neerlandés, que fue el más rápido en el embalaje final por delante de los franceses Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y Emilien Jeannière (TotalEnergies), quienes completaron el podio de la prueba valenciana.
La carrera española contó con la presencia del boyacense Nairo Quintana (Movistar Team), quien ocupó la casilla 72°, tras perder contacto con el grupo de favoritos cuando los vientos fuertes se presentaron y los abanicos hicieron presencia en los kilómetros finales.
El experimentado sprinter de Países Bajos, que alcanzó su segunda victoria en la clásica valenciana, tras ganarla en 2024, sucedió en el palmarés de la prueba al suizo Marc Hirschi, ganador el año pasado.
Resultados Clásica Comunitat Valenciana – Gran Premi València (1.1)
La Nucia – Valencia (200 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:46:09
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Emilien Jeannière
|TotalEnergies
|m.t.
|4
|Elmar Reinders
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Amaury Capiot
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|7
|Robert Donaldson
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|8
|Vlad Van Mechelen
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|9
|Dario Igor Belletta
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Alberto Bruttomesso
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|72
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:30
Ciclocross
¡Insuperable! Mathieu Van der Poel arrasa en la última valida de la copa mundo de ciclocross para superar el récord de Sven Nys
El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) sumó una nueva victoria este domingo en Hoogerheide, Países Bajos, en la última prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, la número 51 de su carrera en la competición, con la que superó el registro del más grande de todos los tiempos, el belga Sven Nys.
Van der Poel, ganador de la temporada, ratificó su dominio en el ciclocross con una nueva victoria ante su público, en un día muy especial para él, tras conseguir 12 vitorias consecutivas y superar el récord de Nys.
El podio de la carrera lo completaron su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) y el belga Niels Vandeputte (Alpecin-Premier Tech Development Team), que entraron como segundo y tercero, respectivamente, a más de un minuto.
Ahora, el campeón del mundo se centrará en revalidar su título en el Mundial de Ciclocross, que se celebra dentro de siete días en dos jornadas el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad neerlandesa de Hulst.
Resultados UCI World Cup Hoogerheide
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|58:41
|2
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|1:20
|3
|Niels Vandeputte
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|,,
|4
|Thibau Nys
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|,,
|5
|Toon Aerts
|Charles Liégeois – Deschacht
|1:21
|6
|Felipe Orts
|Ridley Racing Team
|1:23
|7
|Joris Nieuwenhuis
|Ridley Racing Team
|,,
|8
|Gerben Kuypers
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|1:26
|9
|Filippo Fontana
|Independiente
|1:27
|10
|Jente Michels
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|,,