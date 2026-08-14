Luto en el ciclismo mundial: fallece Finlay Tarling tras accidente en la Vuelta a Portugal

El ciclismo mundial vive momentos difíciles tras la noticia del fallecimiento este viernes de Finlay Tarling a consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante la disputa de la octava etapa de la Vuelta a Portugal tras ser atropellado por un vehículo que no pertenecía a la caravana de la carrera.

El terrible accidente ocurrió a falta de unos 20 kilómetros para la llegada, en la localidad de Fafe. El ciclista británico de 19 años, del equipo de desarrollo del NSN, recibió atención médica inmediata en el lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

“Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Finlay Tarling hoy durante la Vuelta a Portugal. Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo pero, sobre todo, era hijo, hermano y amigo de muchísimas personas. Le echaremos profundamente de menos”, escribió el NCN Cycling Team en su redes sociales.

Tras lo ocurrido la etapa fue cancelada de inmediato. “Ante este trágico suceso, la carrera se neutralizará hasta la llegada a Fafe y, en señal de respeto y duelo, la ceremonia de entrega de premios prevista para hoy no se celebrará”, dijo la organización.

El director y periodistas de la Revista Mundo Ciclístico presentan un saludo de condolencia y solidaridad a sus familiares y amigos de esta joven promesa británica. Paz en su tumba.