Luto en el ciclismo colombiano por la muerte del empresario Gustavo Aponte

Todo está preparado para la celebración de la 39ª Clásica de Almería (1.Pro) que se celebrará este domingo, 15 de febrero con salida en Puebla de Vícar y línea de meta en Roquetas de Mar. Un trazado de 190 kilómetros que se resolverá, presumiblemente, en una llegada masiva donde aparecerán los sprinters. Por Colombia estarán Jonathan Guatibonza (Movistar Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural-RGA).

Antes de llegar a meta, los ciclistas tendrán varios puntos importantes durante el recorrido, en los que se definirán las clasificaciones secundarias de la Clásica. Serán un total de cuatro puertos de montaña puntuables: Celín (2ª, km. 46,6); Río Chico (3ª, km. 85,1); Berja (3ª, km. 98,5) y Almerimar (4ª, km. 136,5). Como viene siendo tradición en el recorrido, la primera parte será más quebrada y proclive a cortes. También estará jalonada de sprints intermedios, que se situarán en Las Norias de Daza, Adra, Berja y El Parador, en Roquetas.

Con un total de 20 equipos en la línea de salida, una vez más habrá varios de los mejores velocistas del pelotón internacional en liza. Empezando por Biniam Girmay (NSN), ganador del maillot verde del Tour de Francia y tres etapas en 2024, que emerge como el rival a batir. También un Dylan Groenewegen (Unibet) que ya ganó este año en la Comunidad Valenciana y cuenta con seis etapas del Tour en su palmarés.



El belga Milan Fretin ganó la Clásica de Almería 2025. (Foto Cofidis © Getty Images)

Arnaud De Lie (Lotto), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5) y el vigente campeón Milan Fretin (Cofidis) encabezan la segunda línea de fuego. Seguro que Orluis Aular (Movistar), Iuri Leitao (Caja Rural-RGA), Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) o Manuel Peñalver (Polti-VisitMalta) también tendrán mucho que decir. Valentin Madouas (Groupama-FDJ), sin ser uno de los grandes favoritos a la victoria, da prestigio a la nómina de participantes. Y sus opciones aumentan si el viento provoca abanicos.

Si hay un nombre que merece especial atención es el de Pascal Ackermann (Jayco-AlUla), y es que el ya veterano sprinter alemán puede convertirse en el primer ciclista con tres victorias en toda la historia de la carrera. También Moschetti, en caso de victoria, será el máximo campeón histórico al sumar dos triunfos y un segundo puesto.

Ficha técnica del recorrido:

Salida: Puebla de Vícar

Longitud: 189 kilómetros

Puertos de Montaña:

Celín (2ª categoría) – Km. 46,6.

Alto de Río Chico (3ª categoría) – Km. 85,1.

Alto de Berja (3ª categoría) – Km. 98,5.

Cuesta de Almerimar (4ª categoría) – Km. 136,5.

Sprints intermedios:

Las Norias de Daza (Km. 28,2)

Adra (Km. 69,6)

Berja (Km. 100,6)

El Parador – Roquetas (Km. 158,3)