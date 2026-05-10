Connect with us

Ruta

Luke Burns se consagra campeón del Tour de Kumano con Leonel Quintero en el top 20

Publicado

Hace 7 horas

el

Nils Sinschek, Luke Burns y Nicolo Garibbo, en el podio del Tour de Kumano 2026. (Foto © Tour de Kumano)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Giro de Italia 2026: Paul Magnier repite la película por segunda vez y gana al sprint en la capital búlgara

Publicado

Hace 55 mins

el

10 mayo, 2026

Por

El francés Paul Magnier ganó la tercera etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
Seguir leyendo

Ruta

Tomás Quiroz conquista el Desafío de las Américas con Wilmar Paredes en el top 5

Publicado

Hace 2 horas

el

10 mayo, 2026

Por

El cj¿hileno Tomás Quiroz conquista el Desafío de las Américas 2026. (Foto © Ridechile)
Seguir leyendo

Ruta

Aliaksei Shnyrko gana en el inicio del Tour de Azerbaiyán con Cristián Pita 5° y Brayan Sánchez 12°

Publicado

Hace 3 horas

el

10 mayo, 2026

Por

El bielorruso Aliaksei Shnyrko ganó la primera etapa del Tour de Azerbaiyán 2026. (Foto © Azerbaijan Cycling Federation)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.