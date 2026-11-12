Luis Mora gana la segunda etapa de la Vuelta a Trujillo y Daniel Hoyos sigue al frente de la general

El ciclista venezolano Luis Mora, representante del equipo Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya, se adjudicó la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Trujillo 2026. La exigente jornada, caracterizada por un perfil ondulado de 160,6 kilómetros, conectó este jueves a los municipios de Escuque y San Rafael de Carvajal.

Mora demostró su fortaleza en los tramos decisivos para cruzar la meta primero. El podio del día lo completaron el también venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix) en la segunda casilla y el colombiano Diego Hoyos (Team Nativos) en el tercer lugar, luego de que su compatriota Santiago Escudero (FTB Celucambio) fuera relegado al cuarto puesto.



Jorge Abreu, Luis Mora y Diego Hoyos, en el podio de la segunda etapa de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Trujillo)

Tras concluir la etapa, el corredor local destacó el trabajo colectivo de su escuadra para asegurar el triunfo en casa. “Intentamos atacar y se nos dio la victoria al final. Vamos día a día, esperamos que las piernas sigan respondiendo. Tenemos un buen equipo para pelear la carrera”, declaró Mora al finalizar la etapa.

A pesar de los movimientos en la parte alta, la clasificación general no sufrió cambios en su liderato y sigue comandada por el escarabajo Daniel Hoyos (Team Nativos), escoltado de su compaero de equipo Diego Benavides y del venezolano Ángel Rivas (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya).

El giro trujillano continuará este viernes con el tercer capítulo, una etapa rompe-piernas con 153,4 kilómetros de recorrido, que se disputará entre la población de Buena Vista y el municipio de Carache.

Vuelta a Trujillo 2026

Resultados Etapa 2 » Escuque – San Rafael de Carvajal (160,6 km)

1 Luis Mora Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya 3:46:29 2 Jorge Abreu Fina Arroz Keramix m.t. 3 Daniel Hoyos Team Nativos m.t. 4 Santiago Escudero FTB Celucambio m.t. 5 Ángel Rivas Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya 0:03 6 Juan Ruiz Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya 0:09 7 Nelson Pérez Fina Arroz Keramix 0:44 8 Arley Cuadros Ministerio Comercio Criket 0:50 9 Diego Parra CES Serviciclismo La Guaira 0:52 10 Diego Benavides Team Nativos 0:52



Daniel Hoyos, líder de la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Aldemar Herrera)

Clasificación General Individual