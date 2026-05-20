Ruta
Ludovico Mellano, primer líder de la Ronde de l’Isard 2026; Cristian Vélez el mejor colombiano
Inició la Ronde de l’Isard 2026 con victoria para el joven italiano Ludovico Mellano, quien se convirtió en el primer líder de la carrera. La etapa se disputó entre las localidades francesas Biars-sur-Cère y Saint-Cirq-Lapopie con un recorrido de 162,2 kilómetros.
El corredor europeo del equipo de desarrollo del XDS Astana, que alcanzó su primera victoria de la temporada, fue el más fuerte de los fugados, entrando por delante de su compañero de equipo Mattia Negrente y del belga Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty), 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos del Sistecrédito todos entraron en el pelotón a nueve segundos del ganador, siendo Cristian Vélez el mejor en el puesto 18°, mientras que Kevin Estupiñán (UC Mónaco) ingresó en la casilla 138° a más de 11 minutos de Mellano.
La carrera francesa para pedalistas sub-23 continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, una jornada, de 118,8 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Cap Découverte hasta Circuit Automobile Albi, en un final llano.
Ronde de l’Isard (2.2U)
Resultados Etapa 1 | Biars-sur-Cère – Saint-Cirq-Lapopie (162,2 km)
|1
|Ludovico Mellano
|XDS Astana Development Team
|3:46:46
|2
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|3
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|m.t.
|4
|Marco Martin
|Euskadi Fundazioa
|0:02
|5
|ArtemFofonov
|XDS Astana Development Team
|0:04
|6
|Baptiste Grégoire
|Groupama-FDJ United Conti
|0:04
|7
|Mattia Ballerini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:04
|8
|Timothée Coudière
|Vendée U Primeo Energie
|0:04
|9
|David Zanutta
|XDS Astana Development Team
|0:04
|10
|Patrick Frydkjær
|Lidl-Trek Future Racing
|0:04
|18
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|0:09
|33
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:09
|38
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:09
|63
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|0:09
|77
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|0:09
|81
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecredito
|0:09
|88
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|0:09
|138
|Kevin Estupiñán
|UC Mónaco
|11:52
Ruta
Wilson Peña inicia con pie derecho la defensa del título de la Clásica de Fusagasugá
En gran actuación, el zipaquireño Wilson Peña (Team Sistecrédito) se impuso en la jornada inaugural de Clásica de Fusagasugá 2026, iniciando con pie derecho la defensa del título obtenido el año pasado.
Peña fue el mejor de la cronoescalada de 6,4 kilómetros, registrando un tiempo de 13:12″ a una velocidad media de 29,09 km / h. El segundo lugar de la crono lo ocupó su compañero de equipo Edgar Andrés Pinzón a 15 segundos de diferencia y la tercera posición fue para Sebastián Pinilla (GW Erco Sportfitness) a 38″.
El top cinco de la corta, pero exigente jornada al cronómetro, lo completaron los boyacense José Misael Urián (Team Sistecrédito) y Cristián Rico (NU Colombia).
La ronda fusagasugueña continuará este jueves con la etapa reina que se correrá entre Tocaima y Fusagasugá. La carrera finalizará el viernes con un circuito por las calles de la ‘Ciudad Jardín’.
Resultados Clásica de Fusagasugá
*Cronoescalada | Quebrajacho – Camino Real (6,4 km)
|1
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|13:12
|2
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:15
|3
|Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|0:38
|4
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:42
|5
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:55
|6
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|0:56
|7
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|1:04
|8
|David Riaño
|MX- Team garroteros
|1:07
|9
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|1:08
|10
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|1:11
Ruta
¡Arrollador! Jhonatan Narváez sueña en grande tras alcanzar su tercer triunfo en el Giro de Italia 2026
¡Cero y van tres! Jhonatan Narváez lo hizo de nuevo y consiguió su tercer triunfo en el Giro de Italia 2026, convirtiéndose en el ecuatoriano con más victorias en la ronda italiana. Por su parte Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) se mantuvo como el líder de la ‘Corsa Rosa’. La jornada de este jueves se realizó entre Porcari y Chiavari con 195 kilómetros de recorrido.
El corredor suramericano sacó nuevamente a relucir toda su potencia para derrotar al español Enric Mas (Movistar Team) en una definición a dos. Tercero ingresó el italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team) a 11 segundos, mientras que el lote llegó comandado por el neeerlnadés Wout Poels (Unibet Rose Rockets) a más de tres minutos del ganador.
En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) se reportó en el grupo de favoritos en el puesto 19° y el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) finalizó en la casilla 63° con un retraso superior a los 14 minutos.
Con relación a la clasificación general, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’ y sigue siendo escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 27 segundos. El podio parcial lo completa el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS).
La ronda italiana, la primera grande de la temporada, vivirá este jueves la decimosegunda etapa, de las veintiún pactadas, una jornada ondulada de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure, que incluye dos puertos categorizados.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 11 | Porcari (Paper District) – Chiavari (195 km)
|1
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|4:33:43
|2
|Enric Mas
|Movistar Team
|,,
|3
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|0:11
|4
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|5
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|6
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:13
|7
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|1:15
|8
|Simone Gualdi
|Lotto Intermarché
|2:17
|9
|Warren Barguil
|Team Picnic PostNL
|2:19
|10
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|,,
|19
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:24
|63
|Einer Rubio
|Movistar Team
|14:10
Clasificaciión General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|44:17:41
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:27
|3
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:57
|4
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:24
|5
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|2:48
|6
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:06
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|3:28
|8
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|3:34
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:36
|10
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|4:09
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|5:39
|40
|Einer Rubio
|Movistar Team
|39:11
Ruta
Jessenia Meneses gana la cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026
La cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026 la ganó Jessenia Meneses (Orgullo Paisa). La antioqueña demostró ser el más fuerte para la distancia de 6,4 kilómetros entre Quebrajacho y Camino Real.
La corredora paisa firmó el triunfo con un tiempo de 17:27” a una velocidad media de 22,01 km / h., superando a Zara lamprea (MX-Celucambio-CMA) por 11 segundos y a Lesly Aguirre (Team Boyacá es Para Vivirla) por 19”, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Una vibrante batalla se vivió en territorio cundinamarqués, donde las pedalistas de la escuadra antioqueña fueron las grandes dominadoras de la jornada contra el cronómetro, metiendo a cinco corredoras en el top 10.
La ronda fusagasugueña continuará este jueves con la etapa reina que se correrá entre Tocaima y Fusagasugá. La carrera finalizará el viernes con un circuito por las calles de la ‘Ciudad Jardín’.
Resultados Clásica de Fusagasugá
*Cronoescalada | Quebrajacho – Camino Real (6,4 km)
|1
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|17:27
|2
|Zara Lamprea
|MX-Celucambio-CMA
|0:11
|3
|Lesly Aguirre
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:19
|4
|Luciana Osorio
|Orgullo Paisa
|0:40
|5
|Lina Marcela Hernéndez
|Orgullo Paisa
|0:49
|6
|Leslie Mejía
|Indeportes Cundinamarca
|1:07
|7
|Estefanía Herrera
|Orgullo Paisa
|1:13
|8
|Mayerly Córdoba
|Team Boyacá es para Vivirla
|1:18
|9
|Carolina Rojas
|Team Boyacá es para Vivirla
|1:18
|10
|Sara Juliana Moreno
|Orgullo Paisa
|1:26