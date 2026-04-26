Ludovico Crescioli sale victorioso en el Giro dell’Appennino; Santiago Umba en el top 10

El pedalista italiano Ludovico Crescioli le entregó al Team Polti VisitMalta la primera victoria de la temporada tras ganarle el sprint a su compañero Thomas Pesenti. El equipo italiano trabajó con solidez para neutralizar la escapada inicial y culminó el esfuerzo colectivo con la victoria en el Giro dell’Appennino 2026.

“¡No me lo puedo creer! Venía de un buen periodo, y hoy con Thomas lo hemos jugado perfectamente: manteniendo el ritmo de Pozzovivo en la subida, intentando soltarlo en la bajada y manteniendo a raya al perseguidor Ponomar para disputar el sprint. Es doblemente especial porque no solo es mi primera victoria como profesional, sino también la primera del equipo en 2026”, dijo Crescioli, en declaraciones recogidas por su equipo.



Thomas Pesenti, Ludovico Crescioli y Domenico Pozzovivo, en el podio del Giro dell’Appennino 2026. (Photo Alessandro Perrone/SprintCyclingAgency©2026)

El podio de la carrera italiana lo cerró el experimentado corredor Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali), mientras que su compañero de escuadra, el colombiano Santiago Umba terminó en la 8° posición a 30 segundos del ganador.

En el último ascenso, la Madonna della Guardia, a 27,5 kilómetros de la meta concretamente, comenzaron los ataques y por la cima de la misma coronaron Crescioli y Pesenti junto Pozzovivo. Los tres colaboraron en cabeza, siempre vigilando a los perseguidores, hasta las calles de Génova, donde los ciclistas del Team Polti VisitMalta se mostraron superiores y resolvieron la victoria al sprint, que cayó del lado del joven Crescioli.

Resultados Giro dell’Appennino (1.1)

Novi Ligure – Genoa (196,8 km)