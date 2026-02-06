Ruta
Luciana Osorio se desquita y se queda con la prueba de fondo de la categoría Sub-23 en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026
Tras quedar fuera del podio en la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecredito 2026, la antioqueña Luciana Osorio se desquitó de lo sucedido el día anterior y se quedó con la presea dorada en la prueba de fondo de la categoría Sub-23.
Los puestos de honor los completaron dos corredoras del Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral: Diana Corrales, quien finalizó 2° y Yalecza Valentina Marín, que se subió al tercer cajón del podio. La prueba se disputó en la pista del Autódromo de Tocancipá en un recorrido de 81 kilómetros.
Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este sábado con la disputa de la prueba gran fondo para damas élites y los hombres Sub-23, con salida en el Parque principal de Sopó y llegada al municipio de Guasca.
Recorrido Completo: Sopo – Vía Central – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto Sisga – Chocontá – Villapinzón (pasando casas de madera) – retorno hacia Bogotá-Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Cruce Sesquilé – Guatavita – tres esquinas – Parque Guasca Carrera 4.
RESULTADOS
|1
|Luciana Osorio
|Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia
|1:53:10
|2
|Diana Corrales
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Yalecza Valentina Marín
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|4
|Vanesa Zuluaga
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|5
|Paula Rueda
|Ciclismo Capital FUN Gero
|m.t.
|6
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|m.t.
|7
|Sharik Merchán
|Liga de Cundinamarca
|m.t.
|8
|María Paula Rodríguez
|Liga del Casanare
|m.t.
|9
|Lesly Aguirre
|Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|10
|Karol Velandia
|Liga del Casanare
|m.t.
Ruta
Campeonatos Nacionales de Ruta 2026: Juan Esteban Sánchez se corona campeón juvenil y sucede a Óscar Restrepo
Con un circuito de 81 kilómetros en el Autódromo de Tocancipá, se cumplió la prueba de fondo del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 para los juveniles. El nuevo portador de la camiseta tricolor será Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia), quien cruzó la meta en primer lugar superando por poco a sus rivales.
Sánchez, un antioqueño de 17 años formado en el Club CICO Rionegro, que ya había mostrado sus grandes dotes de embalador en carreras del calendario nacional en la temporada 2025, registró un tiempo de 1 hora 38 minutos 10 segundos para alcanzar su presea dorada.
Los antioqueños que hicieron una excepcional prueba, además se quedaron con la medalla de plata con Andrés Talero (Threshold Team Milosafer), quien entró en la segunda posición, superando en el sprint al campeón del año pasado Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), que finalmente ocupó el tercer escalón del podio.
Podio Ruta Varones Juveniles
🏆 Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia) 1:38:10
🥈 Andrés Talero (Threshold Team Milosafer) m.t.
🥉 Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.
RESULTADOS
|1
|Juan Esteban Sánchez
|Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia
|1:40:27
|2
|Andrés Talero
|Threshold Team Milosafer
|m.t.
|3
|Óscar Restrepo
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|4
|Simón Loaiza
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|5
|Emiliano Álvarez
|Liga de Antioquia
|m.t.
|6
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia
|m.t.
|7
|Jairo valencia
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|8
|Juan José Cárdenas
|Liga de Boyacá
|m.t.
|9
|Ricardo Cruz
|Watersley R+D Cycling
|m.t.
|10
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese AS
|m.t.
Ruta
Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026: Andrew August gana la tercera etapa y consigue su primera victoria como profesional
En un final lleno de emociones, Andrew August ganó la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. El joven norteamericano del Ineos Grenadiers cambió de ritmo en los últimos kilómetros para superar a sus compañeros de aventura, luego de recorrer 158 kilómetros entre Orihuela y San Vicente del Raspeig.
El grupo de favoritos entró 4 segundos después del ganador, comandado por el líder, el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien se quedó con el 6° puesto de la fracción y logró salvar el liderato.
En cuanto a los suramericanos, el mejor fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en el puesto 42° a 13 segundos de August, mientras que el único colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) abandonó la carrera.
La ronda valenciana continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 172 kilómetros con salida en La Nucía y final en Teulada Moraira, que incluye cinco puertos categorizados.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Orihuela – San Vicente del Raspeig (158 km)
|1
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|3:20:54
|2
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Jonathan Vervenne
|Soudal Quick-Step
|0:02
|5
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:04
|6
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|0:04
|7
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|0:04
|8
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:04
|9
|Mirco Maestri
|Team Polti VisitMalta
|0:04
|10
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|11
|Matevz Govekar
|Bahrain Victorious
|0:04
|12
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|13
|Mikel Retegi
|Equipo Kern Pharma
|0:04
|14
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|0:04
|DNF
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|6:24:29
|2
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|,,
|3
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates – XRG
|0:02
|4
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|0:06
|5
|Mattia Bais
|Team Polti VisitMalta
|0:07
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:09
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:10
|8
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|,,
|9
|Mathias Vacek
|Lidl – Trek
|,,
|10
|Mikel Retegi
|Equipo Kern Pharma
|,,
Ruta
¡1-2 para el Avinal! Salomé Vargas, la nueva campeona nacional de ruta en la categoría juvenil
En una vibrante jornada vivida en la Pista del Autódromo de Tocancipá, Salomé Vargas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) se hizo acreedora a la presea dorada este viernes en la prueba de fondo de la categoría juvenil, en el marco del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026.
En un final a pura velocidad, la hija del seleccionador nacional David Vargas se proclamó campeona nacional de ruta en la categoría juvenil, al imponerse de forma brillante en un sprint grupal, después de recorrer 67,5 kilómetros,
La medalla de plata fue a parar a manos de Ana María Cifuentes (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), ya que Emelith Rodríguez (Liga de Antioquia) fue relegada por los jueces al 6° puesto. El podio final lo completó Nicoll Sanabria (Ciclismo Capital).
Podio Ruta Damas Juveniles
🏆 Salomé Vargas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) 1:40:27
🥈 Ana María Cifuentes (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.
🥉 Nicoll Sanabria (Ciclismo Capital) m.t.
RESULTADOS
|1
|Salomé Vargas
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:40:27
|2
|Ana María Sánchez
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Nicoll Sanabria
|Ciclismo Capital
|m.t.
|4
|Ainara Serrano
|Santander Orgullo Comunero
|m.t.
|5
|Daniela Quintero
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|6
|Emelith Rodríguez
|Liga de Antioquia
|m.t.
|7
|Luciana Medina
|Team Sistecrédito
|0:01
|8
|Estefanía Castillo
|Team Sistecrédito
|0:01
|9
|Lineth Valentina García
|Liga de Cundinamarca
|0:01
|10
|Steffany Fernández
|Team Sistecrédito
|0:01