Luciana Osorio se desquita y se queda con la prueba de fondo de la categoría Sub-23 en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

Tras quedar fuera del podio en la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecredito 2026, la antioqueña Luciana Osorio se desquitó de lo sucedido el día anterior y se quedó con la presea dorada en la prueba de fondo de la categoría Sub-23.

Los puestos de honor los completaron dos corredoras del Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral: Diana Corrales, quien finalizó 2° y Yalecza Valentina Marín, que se subió al tercer cajón del podio. La prueba se disputó en la pista del Autódromo de Tocancipá en un recorrido de 81 kilómetros.



Diana Corrales, Luciana Osorio y Yalecza Valentina Marín, en el podio de la prueba de ruta Sub-23. (Foto © FCC)

Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este sábado con la disputa de la prueba gran fondo para damas élites y los hombres Sub-23, con salida en el Parque principal de Sopó y llegada al municipio de Guasca.

Recorrido Completo: Sopo – Vía Central – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto Sisga – Chocontá – Villapinzón (pasando casas de madera) – retorno hacia Bogotá-Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Cruce Sesquilé – Guatavita – tres esquinas – Parque Guasca Carrera 4.



Luciana Osorio, nueva campeona nacional Sub-23 tras ganar la prueba de ruta. (Foto © FCC)

RESULTADOS