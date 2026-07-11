Luca Cretti sale victorioso en la clásica húngara Visegrad 4 Kerekparverseny; Nehuén Erripa el suramericano más destacado

En un final vibrante, el italiano Luca Cretti ganó la clásica húngara Visegrad 4 Kerekparverseny 2026. El corredor del MBH Bank CSB Telecom Fort, que consiguió su primera victoria en una carrera UCI, fue el más fuerte en los kilómetros finales.

Cretti, que sucedió en el palmarés de la novel carrera húngara a su compatriota Dario Belletta, terminó en lo más alto del podio, acompañado de su compañero de equipo Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort) y del neerlandés Lars Quaedvlieg (Universe Cycling Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

La décimo segunda edición de la carrera europea del calendario UCI, que se llevó a cabo este sábado sobre un trazado de 161,3 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Pannonhalma, contó con la participación de un colombiano, Nicolás Hernández (Bialini Wheellab), quien finalizó en la casilla 56° a más de 3 minutos del ganador.

El mejor suramericano fue el argentino Nehuén Erripa (Bialini Wheellab) en el puesto 21° a 41 segundos del vencedor, mientras que el venezolano Nelson Vera (Bialini Wheellab) no consiguió terminar la prueba.



La nómina del Bialini Wheellab que disputó la novel carrera húngara Visegrad 4 Kerekparverseny 2026. (Foto © Bialini Wheellab)

Resultados Visegrad 4 Kerekparverseny (1.2)

Pannonhalma – Pannonhalma (161,3 km)