Los Sub-23 del Team Sistecrédito inician su gira europea con la Ronde de l’Isard

Los jóvenes escarabajos del Team Sistecrédito ya se encuentran en carreteras francesas, preparando lo que será su participación en la Ronde de l’Isard, carrera del calendario UCI en la que el año pasado se destacaron.

Bajo las ordenes de Pablo Vélez estarán en la gira europea con Jaider Muñoz, Jerónimo Calderón, Esteban Mejía, Cristian Vélez, Juan David Urián, José Manuel Ortiz y Estiven García.

Francia, Italia y Andorra fueron los destinos escogidos para que los Sub-23 del Sistecrédito se fogueen en el viejo continente. Este grupo de corredores llegan con una maleta llena de ilusiones, piernas afiladas de tanto entrenar y el corazón latiendo más duro que nunca para mostrar todas sus condiciones.

El equipo colombiano competirá también en el Tour de Côte d’Or (29 al 31 de mayo), Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimos (3 de junio), Coppa della Pace – Trofeo Fratelli Anelli (7 de junio), Route d’Occitanie (18 al 20 de junio) y la Andorra Morabanc Classic (21 de junio).

CALENDARIO DE CARRERAS