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Pista

Los pisteros colombianos, listos para debutar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Publicado

Hace 55 mins

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Cristian Ortega, una de las nuevas figuras del ciclismo de pista colombiano con su entrenador Jhon Jaime González. (Foto © Sergio Urrego /RMC)
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Campeonato Nacional de Pista 2026: de la mano de Mariana Pajón Antioquia empezó pisando fuerte

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3 julio, 2026

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Mariana Pajón, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Stefany Cuadrado, ganadoras de la velocidad por equipos damas. (Foto © FCC)
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Campeonato Nacional de Pista: Mariana Pajón refuerza a la delegación antioqueña

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1 julio, 2026

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Mariana Pajón la gran novedad de la selección de Antioquia. (Foto © FCC)
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Kevin Quintero arrasó en el Speed Paradise Cycling Grand Prix; Stefany Cuadrado y Cristian Ortega también se destacaron

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23 junio, 2026

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Kevin Quintero se destacó en Triniidad y Tobago en el Speed Paradise Cycling Grand Prix 2026. (Foto Archivo © FCC)
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