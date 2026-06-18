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Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2027 avanzan en organización e infraestructura

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Hace 4 horas

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El Ministerio del Deporte avanza en la organización de Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2027. (Foto © Prensa Mindeporte)
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G-FORCE: el prototipo de GW que demuestra su potencial en la élite mundial del BMX

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Diego Arboleda se destacó en la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026. (Foto © GW Bicicletas)
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Tadej Pogacar sigue liderando la Vuelta a Suiza con Richard Carapaz 2° y Sergio Higuita cerca del top 10

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El esloveno Tadej Pogacar, líder sólido de la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Matisse Van Kerckhove se queda con la quinta etapa del Giro Next Gen y se adueña del liderato

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El belga Matisse Van Kerckhove ganó la quinta etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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