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Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2027 avanzan en organización e infraestructura
A solo 15 meses de que se encienda el Fuego Deportivo en el estadio Jaraguay de Montería, los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Paranacionales Córdoba Sucre 2027 avanzan en su organización gracias al trabajo articulado entre el Ministerio del Deporte, los comités nacionales (Olímpico y Paralímpico) y las gobernaciones y alcaldías sede del máximo evento multideportivo del país.
Todo está dado para cumplirle a Colombia con su gran cita de cada cuatro años. Y el primer paso se dio en octubre pasado, con la aprobación del documento CONPES 4166 que permitió asegurar los compromisos presupuestales y las vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.
El Ministerio del Deporte destinó $80.700 millones para su organización y además de las sedes de Córdoba y Sucre, tendrá subsedes en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca. La proyección de participación, entre deportistas y oficiales, es de 6.960 personas en Juegos Nacionales y 2.112 en los Paranacionales.
Luego de ocho comités organizadores, entre las principales decisiones en lo técnico, se destacan el retorno de hapkido como deporte convocado; el segundo momento de exhibición a porrismo y la inclusión de la modalidad de BMX Freestyle en reemplazo de Downhill en ciclismo. De igual manera, la definición, en un 80 por ciento, de escenarios y sedes por disciplina.
Ya se han realizado 22 de los 57 eventos clasificatorios programados y según la Carta Fundamental de los Juegos, los Nacionales tendrán 40 deportes y 56 modalidades en su programa, mientras en los Paranacionales serán 26 deportes y cinco discapacidades. En cuanto a instructivos de competencia proyectados, de los 52 en el sector olímpico ya se han publicado 50, mientras en el paralímpico ya se oficializaron los 30 programados.
En materia de infraestructura, existe un avance importante de cara a las justas que se llevarán a cabo en noviembre de 2027. Para la ejecución del Coliseo Multideportivo de Ciénaga de Oro, la Villa Olímpica de Tolú, el Centro de Alto Rendimiento de Montería y las obras complementarias de fútbol en Sincelejo, que cuentan con una inversión de $91.383 millones, por parte del ministerio, ya se suscribió el acta de inicio de la primera etapa —correspondiente a la revisión de estudios y diseños— con los municipios.
Este paso marca el comienzo formal del proceso que permitirá validar los aspectos técnicos, financieros y operativos de cada proyecto, garantizando que las obras cumplan con los estándares requeridos para albergar competencias de alto nivel. Una vez concluida esta fase, se avanzará hacia la estructuración definitiva y posterior ejecución de los escenarios, que fortalecerán la infraestructura deportiva de la región y dejarán un legado para el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física en los territorios sede.
Asimismo, en el octavo y más reciente comité organizador de los Juegos realizado en Ciénaga de Oro, se confirmó que el velódromo de Mosquera será la sede de las competencias de ciclismo de pista. Este escenario, que se encuentra en su etapa final de construcción, cuenta con una inversión de $92.471 millones, de los cuales $60 mil millones fueron aportados por el Ministerio del Deporte.
La obra, diseñada bajo los últimos estándares técnicos exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI), ofrecerá condiciones óptimas para la preparación y competencia de atletas nacionales e internacionales. Además de convertirse en un referente para el ciclismo de pista en el país, el velódromo contribuirá al fortalecimiento del alto rendimiento y consolidará un legado deportivo que beneficiará a las futuras generaciones de ciclistas colombianos.
De igual manera, en octubre pasado, dos años antes de la realización de los Juegos, se presentaron oficialmente su identidad gráfica y mascota, Naki, garza agamí que habita en los humedales, ciénagas y riberas de ríos de Córdoba y Sucre, y es una de las aves más bellas y enigmáticas del país.
“Es un puente entre la biodiversidad caribeña y el lenguaje universal del afecto”, destacó su creador, Alfredo Rafael Sejín, cuya propuesta fue la ganadora del concurso abierto para todo el país y cuya respuesta masiva confirma que este es el evento multideportivo más importante de Colombia.
*Con Información Prensa Mindeporte
Empresas y Marcas
G-FORCE: el prototipo de GW que demuestra su potencial en la élite mundial del BMX
Un título panamericano y dos podios consecutivos en la Copa Mundo UCI de BMX son parte de los resultados que Diego Arboleda ha conseguido durante las últimas semanas. Detrás de este rendimiento también se encuentra un proyecto de innovación desarrollado por GW: el prototipo G-FORCE, un marco en fibra de carbono que continúa su proceso de validación en los escenarios más exigentes del BMX internacional.
Tras conquistar el Campeonato Panamericano de BMX disputado en Bogotá, Arboleda viajó a Francia para competir en las dos primeras rondas de la Copa Mundo BMX, donde alcanzó el segundo lugar en la primera válida y se quedó con la victoria en la segunda. Estos resultados le permitieron consolidar uno de los mejores momentos de su temporada y ubicarse en el quinto puesto de la clasificación general de la Copa.
Estos resultados también representan un importante respaldo para el desarrollo del nuevo G-FORCE, un proyecto en el que GW ha concentrado años de experiencia, investigación y trabajo enfocados en el alto rendimiento.
“Ha sido una experiencia muy positiva. El prototipo G-FORCE me ha dado confianza y un gran rendimiento en cada competencia. Los resultados hablan por sí solos: un título panamericano, un segundo lugar y una victoria en Copa Mundo, demostrando el trabajo y la dedicación que hay detrás de este proyecto”, aseguró Diego Arboleda.
El desarrollo del marco G-FORCE es un paso importante en la evolución de GW dentro del BMX. Fabricado en fibra de carbono, este prototipo fue concebido para optimizar las condiciones estructurales de un marco diseñado para la competencia profesional, incorporando además nuevas posibilidades en diseño, rendimiento y comportamiento dinámico sobre la pista.
“El objetivo principal del proyecto fue mejorar las condiciones estructurales del marco de competencia profesional de BMX a partir de la implementación de los materiales compuestos”, explicó Andrés Valencia, ingeniero vinculado al desarrollo del proyecto.
El desarrollo del G-FORCE contempló diferentes etapas de validación técnica. Además de las pruebas normalizadas para garantizar la resistencia estática, la durabilidad frente a la fatiga y la capacidad de soportar impactos, el proyecto incluyó evaluaciones comparativas que permitieron medir su desempeño frente a otros marcos fabricados en fibra de carbono y frente a generaciones anteriores de GW.
Según Valencia, estos procesos permitieron confirmar mejoras en aspectos clave del rendimiento y validar que el modelo cumple con los estándares establecidos por la marca para la alta competencia. Posteriormente, las pruebas en competencia permitieron evaluar tanto la percepción de los deportistas como el comportamiento real del producto en carrera.
Para Ricardo Vélez, jefe de producto de GW, el G-FORCE representa la consolidación de años de aprendizaje dentro de una disciplina que hace parte de la historia de la marca. “G-FORCE reúne toda la historia, el trabajo, el estudio y la experiencia de GW en el BMX aplicado al alto rendimiento”, afirmó Vélez. “Este desarrollo nos llevó a renovar completamente la geometría del marco, logrando una aceleración superior en comparación con sus predecesores y marcando una verdadera diferencia en la pista”.
Una de las características más importantes del proyecto ha sido la participación activa de atletas de talla mundial durante las diferentes etapas de desarrollo. Diego Arboleda ha desempeñado un papel fundamental en la evolución del G-FORCE gracias a su experiencia en competencia y a la trayectoria que ha construido junto a la marca. Este proceso también ha contado con el valioso aporte de Mariana Pajón, cuya experiencia y conocimiento del BMX de alto rendimiento han contribuido históricamente al desarrollo y validación de los productos de GW.
“Para nosotros, el aporte de Diego es fundamental. Sus necesidades, experiencias personales y conocimientos como atleta de alto nivel han sido una pieza clave durante todo el proceso de desarrollo”, destacó Vélez.
Los resultados obtenidos durante esta temporada también representan una validación para el trabajo realizado por el equipo de desarrollo. Para Andrés Valencia, el desempeño alcanzado por el G-FORCE demuestra el valor de la ingeniería aplicada al deporte de alto rendimiento. “La apuesta por el diseño local de calidad le permite a una marca como GW ser reconocida en el mundo entero como una marca de excelencia competitiva”, afirmó.
Desde la visión de marca, los resultados alcanzados durante esta temporada representan una confirmación del camino que GW ha recorrido durante años en el desarrollo de productos para el BMX de alto rendimiento.
“Para nosotros representa la confirmación de nuestro slogan Made for Winners (Hecho para ganadores)”, señaló Jorge Villegas, director de mercadeo de GW. “El BMX se ha convertido para nuestra marca, desde el inicio, en un laboratorio viviente de producción de nuevos modelos, desarrollos, geometrías y materiales”.
Más allá de los resultados obtenidos hasta ahora, el proyecto G-FORCE continúa su proceso de evolución para llegar a Los Juegos Olímpicos 2028. Aunque el marco sigue siendo un prototipo, los logros alcanzados en competencias de máximo nivel continúan aportando información valiosa para su desarrollo. Este proceso de validación, respaldado por algunos de los referentes más importantes del BMX mundial, consolida una apuesta que combina innovación, ingeniería y rendimiento deportivo.
“Para mí es un orgullo aportar al desarrollo de una bicicleta colombiana. He construido toda mi carrera profesional junto a mi familia GW, y ver cómo hoy podemos demostrar nuestro nivel en los escenarios más importantes del BMX mundial es muy gratificante”, concluyó Arboleda.
Ruta
Tadej Pogacar sigue liderando la Vuelta a Suiza con Richard Carapaz 2° y Sergio Higuita cerca del top 10
La superestrella eslovena Tadej Pogacar sigue comandando la edición 89 de la Vuelta a Suiza, luego de defender el liderato en la segunda etapa, de 157,7 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad de Locarno.
El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG supera por más de 2 minutos al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). En el tercer cajón del podio se encuentra el italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek) a 3:07 del sólido líder.
Con relación a los colombianos, Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasifica en la casilla 12° a 5:12 del Pogacar, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) se ubica en el puesto 33° y Brandon Rivera (Netcomany Ineos) en la posición 41°.
La segunda etapa quedó en manos del francés, Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), que le ganó en el embalaje al español Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), mientras que el mejor colombiano del día fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 18°.
La carrera helvética vivirá este viernes su tercer capítulo, una jornada rompe-piernas de 120,8 kilómetros en la localidad de Bad Ragaz, en el cantón de San Galo, famoso mundialmente por sus aguas termales ricas en minerales.
Tour de Suisse (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Locarno – Locarno (157,7 km)
|1
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ United
|3:26:25
|2
|Marcel Camprubí
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|0:02
|6
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:04
|7
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|0:04
|8
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|0:04
|9
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|0:09
|10
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|18
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:32
|38
|Nairo Quintana
|Movista Team
|2:03
|74
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|7:54
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|6:55:06
|2
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|2:50
|3
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|3:07
|4
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|4:16
|5
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|4:41
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|4:44
|7
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|4:44
|8
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|4:44
|9
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|5:11
|10
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|5:12
|12
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|5:12
|33
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|15:35
|41
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|21:26
Ruta
Matisse Van Kerckhove se queda con la quinta etapa del Giro Next Gen y se adueña del liderato
En un final lleno de emociones, Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) ganó la quinta etapa del Giro Next Gen 2026, después de una etapa ondulada de 139 kilómetros disputada en el municipio de Bacoli, localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles.
El pedalista belga le ganó el duelo al italiano Nicoló Arrighetti (General Store-Essegibi-F.Ili Curia). Tercero a 11 segundos entró su compatriota Thor Michielsen (Lidl-Trek Future Racing), comandando el primer grupo perseguidor.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) ingresó en el puesto 30°, cediendo más de un minuto con el ganador del día.
Con relación a la clasificación general individual, el belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) perdió el liderato que pasó a manos de su paisano Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development).
La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 continuará este viernes con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 155 kilómetros entre Velletri y Subiaco-Monte Livata, en el primer final picando hacia arriba.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 5 | Bacoli – Bacoli (139 km)
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|3:27:25
|2
|Nicoló Arrighetti
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|m.t.
|3
|Thor Michielsen
|Lidl-Trek Future Racing
|0:11
|4
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:11
|5
|Scalco Matteo
|XDS Astana Development Team
|0:11
|6
|Rowe Elliot
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:11
|7
|Borremans Kasper
|Bahrain Victorious Development Team
|0:11
|8
|Eeman Kamiel
|Lotto-Groupe Wanty
|0:11
|9
|Negrente Mattia
|XDS Astana Development Team
|0:11
|10
|Gialli Matteo
|Selección de Italia
|0:11
|35
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|1:05
Clasificación General Individual
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|17:45:08
|2
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:15
|3
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:17
|4
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|0:19
|5
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|0:20
|6
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:21
|7
|Andrea Bessega
|Lidl-Trek Future Racing
|0:21
|8
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:21
|9
|Tommaso Anastasia
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:21
|10
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:21
|30
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|1:15