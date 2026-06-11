Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 trazan el camino hacia Los Ángeles 2028

Colombia alcanzó la mejor participación en unos Paralímpicos en París 2024. Logró 28 podios y siete de ellos dorados. En una sola edición sumó más oros que en las participaciones anteriores (se sumaban seis). Para Los Angeles 2028 el objetivo es superar esa marca y el primer paso se da en el país, con los II Juegos Parasuramericano Valledupar 2026.

Este evento multideportivo que se cumplirá del 5 al 16 de julio en la capital del Cesar y el municipio de Codazzi como subsede, marca el inicio del camino hacia la máxima cita del sector. Reunirá a 1.105 deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales de 11 países del continente.

Para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela competirán en 13 deportes: para atletismo; goalball; para tiro con arco; para natación; para powerlifting; para tenis de mesa; para bádminton; para ciclismo; fútbol para ciegos; tenis en silla de ruedas; voleibol sentado; baloncesto en silla de ruedas y boccia.

El Ministerio del Deporte ha invertido cerca de $20.000 millones para su realización y luego de 11 comités organizadores se consolidó un trabajo articulado con el Comité Paralímpico de las Américas (APC), ente rector de los juegos; el Comité Paralímpico Colombiano; la gobernación del Cesar y las alcaldías sede.

La primera edición de los Parasuramericanos se cumplió en Santiago de Chile en 2014 (26 al 30 de marzo), con 600 para atletas de ocho naciones en siete deportes. Argentina ocupó el primer lugar del certamen con 112 medallas, seguida por Brasil y Venezuela.



La ministra Patricia Duque con el cómite organizador. (Foto © Prensa Mindeporte)

El apoyo del Ministerio del Deporte trasciende lo financiero, ya que profesionales especializados de dicha cartera apoyarán la organización de los Juegos en distintas áreas como técnica, juzgamiento, implementación, puesta a punto, protocolo y comunicaciones, entre otras.

“Estos Parasuramericanos se convierten en una gran oportunidad para evaluar nuestro nivel, ganar experiencia y prepararnos hacia grandes objetivos como los Parapanamericanos de Lima. El que se vuelvan a disputar demuestra el crecimiento del deporte paralímpico en nuestra región, promueve a nuevos talentos y nos permiten inspirar a niños y jóvenes para que encuentren en el deporte una opción de vida”, destaca José Albeiro Ramírez, para atleta de la selección Colombia (T38).

Los Juegos se desarrollarán en una infraestructura moderna y de primer nivel, legado de los Bolivarianos Valledupar 2022. En la capital del Cesar se tendrán competencias en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría (coliseo de combate, estadio de atletismo y coliseo de baloncesto); el complejo de tenis; el coliseo cubierto Julio Monsalvo, el estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, donde también se realizará la ceremonia inaugural el 5 de julio; el complejo acuático de la Universidad Popular del Cesar; el coliseo de Gimnasia y el Centro Cultural de La Música Vallenata, mega obra cultural. En Codazzi se contará con la Villa Deportiva y el paracycling de ruta en sus dos modalidades se realizará por la vía departamental La Palizada.

En el evento multideportivo serán 310 las actividades que entreguen medalla; contará con 400 voluntarios, además de 440 oficiales y 341 jueces (154 internacionales), pero más allá de las cifras, los Parasuramericanos Valledupar 2026 impactarán en la conciencia social al ser un tributo a la inclusión y motor de valores como el respeto, la resiliencia y el espíritu inagotable de superación de cada para atleta.