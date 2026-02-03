Ultímas Notícias
Los Campeonatos Nacionales de ruta en RCN Radio
El ciclismo colombiano sigue contando para su difusión, con el medio radial más fiel de sus aliados (RCN), cadena insignia para este deporte al que acompaña ininterrumpidamente desde hace 75 años cuando transmitió la primera Vuelta a Colombia.
Además de haber creado en 1961 y sostenido a lo largo de los tiempos su propia carrera –EL CLÁSICO RCN-, la empresa radial ha impulsado el deporte de las bielas cubriendo cada año las carreras más importantes del calendario nacional y acompañando a nuestros ciclistas en los más grandes compromisos del ciclismo internacional en todo el mundo.
Para continuar esa encomiable labor difusora del ciclismo, RCN RADIO estará en la temporada 2026 iniciando con la transmisión del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 que arranca este jueves 5 de febrero y terminan el próximo domingo 8 con epicentro en Zipaquirá, la cuna del pionero y primer gran campeón de la Vuelta a Colombia Efraín Forero Triviño, así como del más grande de nuestros pedalistas, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia Egan Bernal, quien además se dispone a defender en su terruño los títulos que ostenta como actual campeón nacional de la CRI y de la prueba de gran fondo en carretera.
Cubrimiento nacional
Para el efecto, RCN RADIO dispuso la siguiente lista de emisoras en el país a través de las cuales su ya reconocido equipo técnico y humano estará transmitiendo la cita en Zipaquirá:
*Bogotá, Radio Red, 970 AM
*Medellín, Radio Cristal, 710 AM
*Cali, Radio Red, 1.200 AM
*Cúcuta, Radio El Sol, 900 AM
*Ibagué, Radio El Sol, 1020 AM
*Neiva, Alerta, 1100 AM
*Villavicencio, La FM 1020 AM
De este modo queda asegurado para millones de oyentes, el cubrimiento radial del ciclismo colombiano y vigente el acompañamiento de la radio a través de RCN.
Ruta
Fernando Gaviria seguirá su temporada con el Caja Rural-Seguros RGA en Omán
Después de se debut con los colores del Caja Rural-Seguros RGA en territorio árabe, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria volverá a la acción en el Oriente Medio. A partir del viernes en el Golfo Pérsico con la Muscat Classic y luego el sábado con el Tour de Omán.
A Gaviria lo acompañarán Jan Castellón y Sebastián Berwick, quienes repetirán respecto al AlUla Tour y se sumarán además escaladores y corredores con buen punch como Stefano Oldani, José Félix Parra, Eduard Prades y Alex Díaz.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA
Ruta
Nu Colombia presentó en Bogotá su nómina para la temporada 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia presentó este lunes en Bogotá su nómina oficial para la temporada 2026, un año en el que la escuadra morada buscará consolidar su protagonismo en el calendario nacional y ampliar su presencia en competencias internacionales.
Luego de dos temporadas con resultados destacados, el conjunto dirigido por Raúl y Gabriel Jaime Mesa anunció la llegada de dos nuevos corredores a la categoría Élite y tres refuerzos en la categoría Sub-23, fortaleciendo un proyecto que combina experiencia y proyección deportiva.
Balance deportivo y objetivos para 2026
En la temporada 2025, Nu Colombia fue protagonista en el ciclismo nacional tras conquistar la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Antioquia y la Clásica de Anapoima, con triunfos de Rodrigo Contreras, además de las Vueltas al Tolima y al Valle, logradas por Javier Jamaica. A nivel internacional, el equipo también celebró la victoria de Sergio Luis Henao en la Clásica Internacional de Jamaica.
De cara a 2026, el objetivo principal será mantener el protagonismo en las principales vueltas del país, con especial énfasis en la Vuelta a Colombia, y continuar el proceso de internacionalización del equipo. “Se han incorporado nuevos talentos y recursos que fortalecerán el rendimiento del equipo. El objetivo es seguir siendo protagonistas a nivel nacional y dar pasos firmes en competencias internacionales”, señalaron los directores técnicos Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa.
Hyundai se suma como nuevo patrocinador del equipo Nu
Una de las principales novedades para la temporada 2026 es la incorporación de Hyundai como nuevo patrocinador y aliado estratégico del Nu Colombia. La marca automotriz acompañará al conjunto en sus desplazamientos por las carreteras del país, reforzando el enfoque en seguridad vial y logística.
“Esta alianza representa un respaldo al deporte, al talento joven y al crecimiento del ciclismo colombiano en escenarios de alto nivel”, afirmó Adriana Casadiego, Directora de Marca de Hyundai. La fabricante surcoreana de automotores se une a Smartfit, Enjoy, Vélez y Scott como socios estratégicos del equipo.
Refuerzos en la categoría Élite
Para la temporada 2026, el equipo Nu Colombia incorporó dos corredores con experiencia en el ciclismo nacional e internacional:
- Carlos Gutiérrez (29 años, San Gil, Santander)
Llega procedente del Movistar – Best PC de Ecuador. En 2025 fue subcampeón de la Vuelta a Guatemala y ganador del Desafío Valle Hermoso. En 2022 terminó segundo en la Vuelta a Costa Rica con el Team Banco Guayaquil. Cuenta con varias victorias de etapa en competencias nacionales e internacionales.
- Óscar Fernández (25 años, Villapinzón, Cundinamarca)
Proviene del Team Medellín – EPM. En 2025 ganó la Clásica de Cota y el Criterium Medellín, además de ubicarse en el top 10 de tres etapas del Clásico RCN. En 2023 fue campeón de la Clásica de Marinilla y de la etapa reina de la Vuelta a Antioquia.
Nuevos talentos en la categoría Sub-23
El equipo Sub-23 se refuerza con tres corredores jóvenes que apuntan a consolidar el proceso formativo de la escuadra:
- Emerson Gordillo (Casanare)
Regresa al equipo Nu tras su paso por el GW Erco Shimano. En 2025 fue campeón de la Clásica Nacional Ciudad de Paipa Sub-23.
- Alejandro Peña (Paipa, Boyacá)
Destacado embalador. En 2025 fue convocado por la Selección Colombia para el Campeonato Panamericano de Ruta en Uruguay.
- William Colorado (Santuario, Risaralda)
Llega procedente del GW Erco Shimano. En 2025 fue subcampeón nacional de ruta Sub-23 y obtuvo medalla de plata en los Campeonatos Nacionales de Ruta.
Nómina oficial Nu Colombia 2026
Categoría Élite
Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Óscar Quiroz, Juan Diego Alba, Jhonatan Cháves, Cristián Rico, Víctor Contreras, Carlos Gutiérrez y Óscar Fernández.
Categoría Sub-23
Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Alexander Agudelo, Johan Rubio, Alejandro Peña y William Colorado.
Calendario de competencias 2026
Competencias nacionales
- Campeonatos Nacionales (5–8 febrero)
- Vuelta al Tolima (25 feb – 1 mar)
- Clásica de Rionegro (12–14 marzo)
- Vuelta al Valle (25–29 marzo)
- Clásica de Anapoima (7–10 abril)
- Clásica de Fusagasugá (22–24 abril)
- Vuelta de la Juventud (4–10 mayo)
- Clásica Rubén Darío Gómez (27–29 junio)
- Vuelta a Antioquia (15–19 julio)
- Vuelta a Colombia (7–16 agosto)
- Clásica Carmen de Viboral (19–22 agosto)
- Clásica Marinilla (1–4 septiembre)
- Vuelta a Boyacá (9–13 septiembre)
- Clásico RCN (19–27 septiembre)
Competencias internacionales
- Tour de Jamaica (27–29 marzo)
- Gira por Francia (13 abril – 26 mayo)
- Vuelta a Bantrab (30 abril – 4 mayo)
- Gran Fondo de Nueva York (17 mayo)
- Vuelta a Guatemala (24 octubre – 2 noviembre)
Con esta estructura deportiva, Nu Colombia afronta la temporada 2026 con una nómina equilibrada y un calendario exigente, reafirmando su objetivo de consolidarse como uno de los equipos de referencia del ciclismo colombiano.
Empresas y Marcas
GW presenta su nueva línea de zapatillas para ciclismo: evolución, diseño y una experiencia pensada para el ciclista de hoy
El comienzo de un nuevo año también es una invitación a evolucionar. En esa búsqueda constante por ofrecer mejores experiencias sobre la bicicleta, GW presenta su nueva línea de zapatillas para ciclismo, una propuesta que consolida el crecimiento de la marca en esta categoría y eleva su portafolio con nuevos diseños, materiales y soluciones pensadas para el ciclista apasionado.
Este lanzamiento no responde a una moda pasajera ni a una actualización superficial. Es el resultado de un proceso profundo de análisis, rediseño y entendimiento del mercado, donde la experiencia del ciclista, la relación precio–calidad y la versatilidad fueron el punto de partida.
“GW, como marca líder en permitir a los amantes de la bicicleta tener acceso a un portafolio completo y cercano en precio, está en constante evolución de diseño y estándares de calidad. Las zapatillas son un punto clave en la experiencia del deportista, sin importar la modalidad”, afirma Jorge Villegas, director de mercadeo de GW.
Una línea que entiende cómo y dónde se pedalea hoy
El ciclismo actual es diverso. Hay quienes entrenan en ruta, quienes buscan rendimiento en la montaña, quienes exploran el gravel, se mueven por la ciudad o entrenan indoor. Bajo esa realidad, GW desarrolló un portafolio de zapatillas amplio y coherente, capaz de responder a distintas formas de rodar sin perder identidad ni accesibilidad.
“Para nosotros es clave cubrir todos los puntos de contacto que tienen los ciclistas con la marca. No pensamos solo en ruta o MTB, también en quienes entrenan indoor, hacen spinning o usan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad”, agrega Villegas.
Esta nueva línea está disponible en tallas de la 38 a la 46 y se divide en experiencias claras: ruta, montaña y uso versátil, permitiendo que cada ciclista encuentre una zapatilla alineada con su estilo, su nivel de exigencia y su día a día.
Diseño y materiales al servicio de la experiencia
Desde el desarrollo de producto, el objetivo fue claro: no solo mejorar especificaciones, sino repensar cómo se siente una zapatilla desde el primer momento.
“El ciclista actual es cada vez más consciente de sus decisiones de compra. Busca comodidad, rendimiento y durabilidad, pero también una buena propuesta de valor y un diseño que se adapte a su estilo y a distintos escenarios de uso”, explica Luisa González, jefe de desarrollo de producto de GW.
La incorporación de nuevas telas, mallas reforzadas, capelladas microperforadas y refuerzos estratégicos permitió crear zapatillas más ligeras, resistentes y visualmente modernas. El resultado es una sensación más natural al pedalear: mejor ajuste, mayor ventilación y estabilidad, sin sacrificar eficiencia.
“No se trataba solo de actualizar modelos, sino de repensar integralmente la experiencia, desde la capellada y el ajuste hasta la ventilación y la transferencia de potencia”, añade González.
“Queríamos que el ciclista sintiera comodidad, seguridad y confianza apenas se calza las zapatillas. Que note que fueron pensadas para su día a día, para terrenos reales y para distintos niveles de exigencia, y que además perciba que GW está dando un paso importante en diseño, materiales y experiencia”, concluye Luisa González.
Ruta, montaña y versatilidad: una propuesta completa
Para ruta, GW presenta Kronex y Cravon, dos modelos pensados para diferentes niveles de exigencia. Kronex está enfocada en ciclistas que disfrutan rodar con comodidad y constancia, acumulando kilómetros con un ajuste confiable y eficiente. Cravon, por su parte, responde a una mentalidad más competitiva, con un diseño orientado a la máxima eficiencia, ajuste preciso y transferencia directa de potencia.
En montaña y terrenos exigentes, Dustek y Krock representan el equilibrio entre control, durabilidad y rendimiento. Dustek está pensada para ciclistas que buscan eficiencia en terrenos variables y cross country, mientras que Krock apunta a un MTB más agresivo, donde la protección, la estabilidad y la tracción son fundamentales.
Para quienes buscan versatilidad, Nyro se posiciona como una zapatilla de uso mixto, ideal para MTB recreativo, gravel, ciclovía, urbano e incluso entrenamiento indoor. Su diseño moderno y funcional permite un uso cómodo tanto sobre la bicicleta como fuera de ella.
Cercanía, confianza y una invitación clara al ciclista
Más allá del diseño y la tecnología, este lanzamiento representa un mensaje directo al consumidor: GW sigue apostándole a masificar el ciclismo con productos bien pensados, actuales y accesibles.
“Más que hablar de lo que hace diferente esta línea, hablamos de lo que la hace cercana. Diseños actualizados, tecnologías, confort y ajustes que permiten que el ciclista llegue a la tienda y encuentre en GW una experiencia memorable”, señala Villegas.
Ese mensaje se traduce también en una invitación abierta a quienes aún no han probado la marca.
“Queremos decirle al ciclista que se arriesgue a usar GW, que pruebe nuestros productos y se enamore de una marca que piensa en ellos, con la promesa de ofrecer calidad, tendencia y un precio cercano”, concluye.
Con esta nueva línea de zapatillas, GW reafirma una nueva etapa en su portafolio: más sólida, más conectada con el ciclista y lista para competir en un mercado cada vez más exigente, sin perder su esencia.