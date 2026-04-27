Ciclo-Retro: los ocho podios colombianos en la Vuelta a Asturias con cuatro títulos

El equipo Orgullo Paisa continúa su proyección internacional y en esta oportunidad dirá presente en la quinta edición de la Vuelta Bantrab, que se disputará en Guatemala del 29 de abril al 3 de mayo de 2026.

El equipo de los antioqueños viajará este lunes 27 de abril rumbo a territorio centroamericano con una nómina competitiva conformada por: Yeison Reyes, Kevin Castillo, Alejandro Osorio, David Santiago Gómez, Bernardo Suaza y Juan Felipe Osorio, bajo la dirección técnica de Juan Pablo Suárez.

“Vamos con un equipo bastante competitivo encabezado por Yeison Reyes y Kevin Castillo. Esperamos hacer un gran papel, estamos muy motivados y queremos estar en los primeros lugar y traerle una alegría a Antioquia”, indicó Suarez.

La competencia contará con cinco exigentes etapas para un total de más de 660 kilómetros de recorrido, combinando jornadas de alta montaña y circuitos que exigirán lo mejor de cada corredor.

La jornada inicial recorrera 161 kilómetros entre Amatitlán, Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, San Bernardino y final en Retalhuleu. La segunda etapa tendrá un trazado de 119,3 kilómetros entre San Felipe, Coatepeque, Catarina y San Rafael, con final en el pie de la Cuesta.

El tercer capítulo será un circuito de 132 kilómetros en la Autopista Los Altos, en Quetzaltenango, mientras que la cuarta etapa recorrerá 152,5 kilómetros entre El Migrante, Salcajá, Alaska, Los Encuentros, Tecpán y Patzicía, siendo una de las jornadas más exigentes del evento.

La carrera chapina cerrará con un circuito de 100 kilómetros en la Ciudad de Guatemala, en el sector de Bantrab Reforma – Plaza Costa Rica, donde se definirá la clasificación general.

La participación en esta competencia internacional representa una nueva oportunidad para que el Orgullo Paisa continúe consolidando su proceso deportivo, enfrentando rivales de alto nivel y dejando en alto el nombre de Antioquia y de Colombia.

*Con Información Prensa Orgullo Paisa