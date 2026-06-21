Lorenzo Finn se queda con la crono final y con el Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo completaron el podio

Este domingo en L’Aquila, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) se consagró campeón de la edición 2026 del Giro Next Gen (la mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23. Con tan solo 19 años, el pedalista local cumplió con los pronósticos y terminó ganando en la ronda italiana, tras ocho exigentes días de competencia.

En el podio final, acompañaron al campeón del mundo sub-23, el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), quienes ocuparon el 2° y 3°puesto, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo), que se destacó en las primeras etapas, se retiró en la penúltima etapa.

La jornada final, una contrarreloj individual de 22,2 kilómetros entre Villa Sant’Angelo y L’Aquila, Lorenzo Finn confirmó su condición de especialista en la lucha contra el cronómetro y terminó llevándose la victoria de la etapa por delante del irlandés Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) y del belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development).



Lorenzo Finn, ganador de la crono final del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Giro d’Italia Next Gen (2.2U)

Resultados Etapa 8 (CRI) | Villa Sant’Angelo – L’Aquila (22,2 km)

1 Lorenzo Finn Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies 29:03 2 Adam Rafferty Hagens Berman Jayco 0:16 3 Matisse Van Kerckhove Team Visma | Lease a Bike Development 0:32 4 Aubin Sparfel Decathlon CMA CGM Development Team 0:46 5 Mateo Ramírez UAE Team Emirates Gen-Z 0:54 6 Kasper Haugland Decathlon CMA CGM Development Team 0:57 7 Nicolás Milesi INEOS Grenadiers Racing Academy 0:58 8 Jasper Schoofs Soudal Quick-Step Devo Team 1:02 9 Stefano Viezzi Selección de Italia 1:09 10 Javier Cubillas Movistar Team Academy 1:11



Lorenzo Finn, campeón del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Clasificación General Final