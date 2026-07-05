Lorenzo Finn gana la primera batalla montañosa del Sibiu Cycling Tour con Iván Ramiro Sosa 9°

La segunda etapa del Sibiu Cycling Tour 2026 la ganó Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe). El italiano fue el más fuerte en el ascenso final y logró la victoria en solitario, luego de recorrer 157,8 kilómetros entre la ciudad de Sibiu y la localidad de Paltinis, en la región de Transilvania.

El campeón del mundo sub-23, que asumió el liderato de la carrera, cruzó la línea de meta de primero nueve segundos por delante del sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling). Tercero se reportó el español Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG).

Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) ingresó en el 9° puesto, a más de un minuto del ganador.



Iván Ramiro Sosa terminó 9° en la segunda etapa del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)

En cuanto a la clasificación general, Lorenzo Finn le arrebató el liderato de la carrera al danés Julius Johansen (UAE Team Emirates-XRG). El segundo puesto ahora lo ocupa Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) a 36 segundos del nuevo líder.

La 16ª edición de la carrera rumana continuará este domingo con otra etapa montañosa de 157,4 kilómetros entre la ciudad de Sibiu y la localidad de Bâlea Lac, con un final en alto de categoría especial.



Byron Munton, Lorenzo Finn y Pablo Torres, en el podio de la segunda etapa del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Sibiu Cycling Tour)

Sibiu Cycling Tour (2.1)

Resultados Etapa 2 | Sibiu – Păltiniș Arena (157,8 km)

1 Lorenzo Finn Red Bull-BORA-hansgrohe 3:47:52 2 Byron Munton Modern Adventure Pro Cycling 0:09 3 Pablo Torres UAE Team Emirates-XRG 0:50 4 Walter Calzoni Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1:05 5 Kyrylo Tsarenko Solution Tech-NIPPO-Rali 1:05 6 Adria Pericas UAE Team Emirates-XRG 1:05 7 Jannis Peter Unibet Rose Rockets 1:05 8 Marcel Camprubí Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1:07 9 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 1:07 10 Mark Donovan Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1:08

Clasificación General Individual