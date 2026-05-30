Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra en el top 20

En un final emocionante, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) fue la vencedora este sábado en el inicio del Giro de Italia Femenino, jornada que partió de Cesenatico y arribó a Ravenna con una distancia de 139 kilómetros.

En la definición, la sprinter neerlandesa superó holgadamente a la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ), quienes ocuparon la segunda y tercera casilla.



Lorena Wiebes, ganadora de la primera etapa del Giro de Italia Femenino 2025. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

La cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) se reportó en el puesto 17°, mientras que la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se clasificó 82° a 32 segundos de la ganadora.

La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa de las nueve pactadas, que recorrerá 156 kilómetros entre Roncade y Caorle.



Lorena Wiebes, primera líder del Giro de Italia Femenino 2025. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 1 | Cesenatico – Ravenna (139 km)