Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio de la Vuelta a Burgos Femenina 2026

El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena este viernes en territorio portugués para disputar el GP Beiras e Serra da Estrela 2026, última competencia de su actual gira por Europa. La prueba contará con tres etapas y un recorrido total de 553,7 kilómetros, con salida en Mêda y llegada final en Guarda, en una cita que reúne a 126 corredores y 19 equipos.

La carrera comenzará con una primera jornada entre Mêda y Fornos de Algodres, continuará con la segunda etapa entre Sabugal y Fundão, para completar dos días de media montaña y concluirá con la etapa reina del domingo entre Gouveia y Guarda con paso por puerto de fuera de categoría en Alto da Torre y un final muy explosivo.

Para esta última cita de la gira europea, el Nu Colombia presentará una nómina integrada por Rodrigo Contreras, Sergio Henao, Andrés Camilo Ardila, Javier Jamaica, Sebastián Henao, Carlos Alberto Gutiérrez y Juan Diego Alba, bajo la dirección de Raúl Mesa. Se trata de un grupo con experiencia y recorrido internacional, con el que la escuadra morada buscará cerrar de la mejor manera su paso por el calendario europeo.

La presencia del conjunto colombiano en esta ronda portuguesa marcará además el cierre de una gira que ha dejado actuaciones importantes en diferentes escenarios del continente, con resultados destacados en Francia, España y Portugal. En ese contexto, el GP Beiras e Serra da Estrela aparece como la última oportunidad para refrendar el crecimiento competitivo del equipo lejos de casa y sostener la buena imagen mostrada en el mes y medio de periplo por el viejo continente.

“Llegamos a esta última carrera de la gira con la motivación de cerrar bien un bloque muy importante para el equipo. Han sido semanas intensas, de aprendizaje y también de momentos muy duros, pero el grupo ha sabido mantenerse unido y competir con carácter. Queremos terminar esta gira honrando todo el esfuerzo que se ha hecho y hacerlo también en la memoria de Cristian Camilo (Muñoz)”, señaló el director técnico Raúl Mesa antes del inicio de la prueba.

El Nu Colombia asumirá así el cierre de su gira europea con el deseo de transformar una vez más la competencia en homenaje. Más allá del resultado deportivo, el cierre en Portugal tendrá un significado especial para la escuadra morada, que buscará terminar este recorrido internacional con entereza, ambición y un recuerdo permanente para Cristian Camilo Muñoz.