Lorena Wiebes repite la película de los últimos dos años y gana en el inicio del cuarto UAE Tour Women

Repitiendo la película de los últimos dos años, Lorena Wiebes se llevó la jornada inaugural del UAE Tour Women 2026. La ciclista neerlandesa del Team SD Worx – Protime no le dio ventaja a sus rivales y se impuso con autoridad al sprint en la primera etapa, luego de recorrer 111 kilómetros al suroeste de la ciudad de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

La campeona neerlandesa sacó a relucir toda se velocidad para derrotar en el embalaje a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a la británica Zoe Bäckstedt (Canyon/Sram zondacrypto), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

La jornada inaugural transcurrió sin muchos sobresaltos, con poco viento de costado y sin ninguna dificultad montañosa. Al final, las pedalistas que trataron de evitar la llegada masiva fracasaron en su intento.

La cuarta edición de la carrera árabe femenina, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes en Dubái con la disputa de la segunda etapa, otra fracción llana de 144 kilómetros que contará cpn dos sprints intermedios.

https://twitter.com/LosBrolin/status/2019386023210266989

UAE Tour Women (2.WWT)

Resultados Etapa 1 | Al Mirfa – Madinat Zayed (111 km)