Lorena Wiebes repite la película de los últimos dos años y gana en el inicio del cuarto UAE Tour Women
Repitiendo la película de los últimos dos años, Lorena Wiebes se llevó la jornada inaugural del UAE Tour Women 2026. La ciclista neerlandesa del Team SD Worx – Protime no le dio ventaja a sus rivales y se impuso con autoridad al sprint en la primera etapa, luego de recorrer 111 kilómetros al suroeste de la ciudad de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
La campeona neerlandesa sacó a relucir toda se velocidad para derrotar en el embalaje a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a la británica Zoe Bäckstedt (Canyon/Sram zondacrypto), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
La jornada inaugural transcurrió sin muchos sobresaltos, con poco viento de costado y sin ninguna dificultad montañosa. Al final, las pedalistas que trataron de evitar la llegada masiva fracasaron en su intento.
La cuarta edición de la carrera árabe femenina, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes en Dubái con la disputa de la segunda etapa, otra fracción llana de 144 kilómetros que contará cpn dos sprints intermedios.
UAE Tour Women (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Al Mirfa – Madinat Zayed (111 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|2:26:17
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|3
|Zoe Bäckstedt
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|4
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|m.t.
|5
|Martina Alzini
|Cofidis Women Team
|m.t.
|6
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|7
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|8
|Bjerg Emma Norsgaard
|Lidl – Trek
|m.t.
|9
|Rachele Barbieri
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|10
|Carys Lloyd
|Movistar Team
|m.t.
El Movistar confía en su avanzada colombiana para la gira por Omán
La temporada de competiciones continúa para el equipo español Movistar, que esta semana inicia una gira por Omán, el país del sureste de la Península Arábiga y en la que estarán los tres colombianos de la escuadra telefónica.
Nairo Quintana, Diego Pescador y Einer Rubio, quien arranca oficialmente su temporada 2026, estarán liderando el equipo que competirá en la Muscat Classic y el Tour de Omán. La plantilla la completan: el eritreo Natnael Tesfazion, el italiano Mattia Proietti y los españoles Iván García Cortina y Roger Adriá.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.
Altimetrías de las cronos individuales que abren en Zipaquirá los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026
La Federación Colombiana de ciclismo presentó los perfiles de las cronos de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026 que arrancan en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Las emociones comenzarán hoy con las exigentes jornada al cronómetro.
Estas serán las altimetrías y perfiles en detalle de las pruebas de contrarreloj en todas las categorías del evento ciclístico que contará con lo mejor del pelotón nacional y con algunos que corren en Europa como Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada y Brandon Rivera, entre otros.
Perfiles detallados de las Cronos
Contrarreloj Damas Juveniles (13,2 km)
Contrarreloj Hombres Élite y Sub-23 (44 km)
Contrarreloj Damas Élite – Sub-23 y Juveniles Varones (26,1 km)
ORDEN DE PARTIDA
Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026: orden de partida y listado oficial de participantes en la CRI
Con las pruebas de contrarreloj individual para todas las categorías arranca el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 en el municipio de Zipaquirá, sobre recorridos técnicos y exigentes.
Las damas juveniles afrontarán un trazado de 13,2 kilómetros, mientras que las sub-23, damas élite y hombres juveniles competirán sobre 26,1 kilómetros. La jornada cerrará con la contrarreloj masculina sub-23 y élite, que se disputará sobre 44 kilómetros, incluyendo un segundo giro al circuito establecido.
Entre las principales y positivas novedades, se destacan la participación de los juveniles en la disputa del oro y la camiseta tricolor. En la rama femenina, parte como favorita Estefanía Castillo del Team Sistecrédito y en la rama masculina medirán fuerzas José Manuel Posada y Juan esteban Canchón.
En la categoría Sub-23 serán 25 damas y 45 los varones que buscarán la gloria en la prueba a cronometro. Entre las llamadas al protagonismo sobresale la presencia de: Luciana Osorio (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) y Natalia Garzón (Team Sistecrédito) y en los hombres aparecen Juan Diego Quintero (Petrolike), Mauricio Zapata (Team Sistecrédito) y Johan Rubio (Nu Colombia), entre otros.
Ya entre las elites, se perfila Diana Peñuela para revalidar el título, pero se enfrentará a rivales de gran nivel como Camila Valbuena (Bogotá IDRD), Estefanía Herrera (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa), Elvia Cárdenas (Avinal-Alcaldia El carmen de Viboral) y Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito).
El telón lo cerrarán los hombres de la élite, prueba en la que se enfrentarán una importante cantidad de especialistas frente al cronómetro. El listado de eximios especialistas lo integran; Walter Vargas (Team Medellín-EPM), Juan Manuel Barboza (China Anta Mentech), Rodrigo Contreras (Nu Colombia), Daniel Felipe Martínez (Red-Bull Bora-Hansgrohe), además del ziquireño Egan Bernal, quien defenderá su título obtenido el año pasado.
LISTADO DE INSCRITOS
ORDEN DE PARTIDA