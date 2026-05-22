Lorena Wiebes lo hace de nuevo y también gana el segundo capítulo de la Vuelta a Burgos Femenina

En otro final a pura velocidad, la súper favorita Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) repitió la dosis y también se adjudicó la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos Femenina, una jornada de 122 kilómetros disputada entre las localidades de Castrojeriz y Pedrosa de Duero.

La pedalista neerlandesa, que alcanzó su segundo triunfo en la carrera, esta vez ganó por delante de la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y de la neozelandesa Ally Wollaston (FDJ United – SUEZ), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la única suramericana en competencia, la argentina Dibella Delfina (Vini Fantini – BePink), llegó rezagada, cediendo tiempo con la ganadora.

La carrera burgalesa para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la disputa de la tercera etapa, una jornada ondulada de 126 kilómetros entre las localidades de Busto de Bureba y Medina de Pomar.

Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Castrojeriz – Bodega Viña Pedrosa. Pedrosa de Duero (122 km)

1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 3:05:29 2 Elisa Balsamo Lidl – Trek m.t. 3 Ally Wollaston FDJ United – SUEZ m.t. 4 Agnieszka Skalniak CANYON//SRAM zondacrypto m.t. 5 Chiara Consonni CANYON//SRAM zondacrypto m.t. 6 Babette van der Wolf EF Education-Oatly m.t. 7 Shari Bossuyt AG Insurance – Soudal Team m.t. 8 Millie Couzens Fenix-Premier Tech m.t. 9 Cristina Tonetti Laboral Kutxa – Fundación Euskadi m.t. 10 Margaux Vigié Team Visma | Lease a Bike m.t.

Clasificación General Individual