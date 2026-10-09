Lorena Wiebes implacable: gana en el inicio del Tour de la Isla de Chongming y alcanza las 20 victorias en la temporada

La supervelocista neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx–Protime) demostró una vez más por qué es la reina indiscutible del sprint en el pelotón internacional. Con una exhibición de potencia absoluta, Wiebes salió victoriosa en la jornada inaugural del Tour de la Isla de Chongming, una victoria con un valor doblemente histórico: no solo la convirtió en la primera líder de la clasificación general, sino que además marcó su victoria número 20 en lo que va de la temporada.

La primera etapa de la ronda china contó con un recorrido llano de 110,4 kilómetros con salida en Chongzhong y llegada en el Chongming New City Park. Como se anticipaba, el perfil llano propició un control absoluto por parte de los equipos de las sprinters, neutralizando cualquier intento de fuga y preparando el terreno para un desenlace a alta velocidad.



Clara Copponi, Lorena Wiebes y Lara Gillespie, en el podio de la primera etapa del Tour de la Isla de Chongming 2026. (Foto © Tour of Chongming Island)

En los metros finales, el Team SD Worx–Protime ejecutó un lanzamiento perfecto para dejar a su estrella en una posición ideal. Wiebes no perdonó y cruzó la meta primera, dejando sin opciones a sus rivales directas. El podio del día lo completaron la francesa Clara Copponi (Lidl–Trek) en la segunda posición y la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) en el tercer lugar.

Con las bonificaciones obtenidas en la meta, Lorena Wiebes vestirá el maillot de líder en la segunda jornada de competencia, que se disputará este sábado entre el condado de Changxing y el distrito de Chongming con un recorrido totalmente llano de 129, kilómetros.



Lorena Wiebes, ganadora de la primera etapa del Tour de la Isla de Chongming 2026. (Foto © Tour of Chongming Island)

Tour of Chongming Island (2.WWT)

Resultados Etapa 1 | Chongming – Chongming (110,4 km)