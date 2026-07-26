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Lorena Wiebes domina de principio a fin el Tour de Polonia Femenino 2026
Una nueva edición del Tour de Polonia Femenino llegó a su fin, luego de tres etapas planas. La gran campeona fue la neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime), quien no le dio espacio a sus rivales y ganó las tres jornadas en disputa para subirse a lo más alto del podio.
Los puestos de honor de la carrera polaca para mujeres los completaron la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Intermarché Ladies, finalizó en la casilla 48° a más de un minuto de la ganadora.
Wiebes, que alcanzó su octavo título de la temporada, sucedió en el palmarés de la ronda italiana para mujeres a la italiana Chiara Consonni, vencedora de la pasada edición (2025).
Tour de Pologne Women (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Janowiec – Lublin (101,3 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|2:23:38
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|4
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|m.t.
|5
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|m.t.
|6
|Lonneke Uneken
|VolkerWessels Cycling Team
|m.t.
|7
|Linda Riedmann
|Lotto-Intermarché Ladies
|m.t.
|8
|Flora Perkins
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|9
|Marthe Truyen
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|10
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|8:24:08
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|0:20
|3
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|0:23
|4
|Marthe Truyen
|Fenix-Premier Tech
|0:32
|5
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|0:34
|6
|Lonneke Uneken
|VolkerWessels Cycling Team
|0:36
|7
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|0:36
|8
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|0:36
|9
|Linda Riedmann
|Lotto-Intermarché Ladies
|0:36
|10
|Flora Perkins
|Fenix-Premier Tech
|0:36
|48
|Romina Hinojosa
|NEXETIS
|1:01
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecredito 2026: Robert Plazas se consagra campeón y Juan Charris sale victorioso en la última etapa
¡Colombia conoció a su nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud! El duitamense Robert Plazas recuperó el título de la competencia Sub-23 para Boyacá, que la última vez la ganó con el umbitano Héctor Ferney Molina en 2024. El corredor del Sistecrédito fue el mejor de la ronda colombiana, que reunió a los mejores talentos Sub-23 del país.
El podio de la tradicional cita ciclística, que cumplió su edición número 59, lo completaron el carmelitano Estiven García (Team Sistecrédito) y el casareño Emerson Gordillo (Nu Colombia), quienes ocuparon el segundo y tercero, respectivamente.
El boyacense Robert Plazas, que venía de ser el mejor joven en la Clásica de Fusagasuga, sucedió en el palmarés de la Vuelta de la Juventud al cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez, vencedor de la pasada edición (2025).
La última victoria de etapa se la llevó el bogotano Juan Charris (LCM Bogotá-Ciclismo Capital), quien consiguió su primer triunfo en la carrera, después de llevar a bueno puerto un ataque en los últimos kilómetros. La jornada final contó un recorrido de 181,2 kilómetros entre Duitama y Sopó, que pasó por Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé para terminar en Guatavita.
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Tour de Francia: Tadej Pogacar conquista su quinto título y Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada final en París
Este domingo se cerró de forma espectacular la 113ª edición del Tour de Francia en los Campos Elíseos, donde el esloveno Tadej Pogacar conquistó su quinto título en la prestigiosa carrera de tres semanas, igualando a los legendarios Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
El campeón del mundo, quien era el máximo candidato al triunfo final, obtuvo su quinta corona y la tercera consecutiva. La superestrella del pelotón mundial terminó en lo más alto del podio acompañado del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, quien se consagró como el mejor joven de la ronda gala.
En lo que se refiere a la actuación de los colombianos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros, al terminar en la casilla 20° de la general a más de una hora del campeón, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó 26° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 38°.
En la última etapa el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se quedó con la victoria en París, tras un espectacular duelo con los hombres rápidos, en un viaje de 88,7 kilómetros por los alrededores de la capital francesa.
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Thomas Silva gana la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León
Continuando con su racha ganadora, el pedalista uruguago Thomas Silva (XDS Astana Team) ganó de forma espectacular la cuadragésima edición de la Clásica Castilla y León, prueba de un día, que contó con un recorrido ondulado de 190,6 kilómetros saliendo del municipio de Benavente para arribar a la localidad de Lubián, en la provincia de Zamora al noroeste de España.
El corredor charrúa salió victorioso por delante del español Roger Adrià (Movistar Team) y de su compañero de equipo, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team), quienes hicieron el segundo y tercer puesto, completando el podio de la clásica española. El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) se reportó en la casilla 30° a 59 segundos del ganador.
Uno de los grandes protagonista de la carrera fue el venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), quien fue uno de los animadores de la fuga del día que integraron ocho corredores. Al final, todos los fugados fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
Silva, que venía de ganar el día anterior la Clasica de Ordizia, sucedió en el palmarés de la carrera española al local Haimar Etxeberría, vencedor de la pasada edición (2025).
Resultados Clásica Castilla y Leon (1.1)
Benavente – Lubián (190,6 km)
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|4:23:41
|2
|Roger Adrià
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Mathieu Burgaudeau
|TotalEnergies
|0:03
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|0:05
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:05
|7
|Baptiste Vadic
|TotalEnergies
|0:05
|8
|Xabier Berasategi
|XDS Astana Team
|0:08
|9
|Diego Ulissi
|Euskaltel – Euskadi
|0:08
|10
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|0:08
|11
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:08
|12
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|0:10
|13
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:10
|14
|Jokin Murguialday
|Euskaltel – Euskadi
|0:14
|30
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:59