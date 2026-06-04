¡Lo hizo de nuevo! Elisa Balsamo se queda con el duelo de sprinters en la sexta etapa del Giro de Italia Femenino

En un final a pura velocidad, la italiana Elisa Balsamo se impuso al sprint en la sexta etapa del Giro de Italia femenino 2026. La jornada totalmente llana de 160 kilómetros se disputó entre Ala y Brescello, en la provincia de Reggio Emilia.

La corredora del Lidl – Trek cumplió con los pronósticos, y consiguió su cuarto triunfo en la presente edición. Segunda ingresó la canadiense Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health) y tercera se reportó la australiana Georgia Baker (Liv AlUla Jayco).

Con relación a la clasificación general individual, la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) conservó la ‘maglia rosa’ y sigue con un minuto de ventaja con su más inmediata perseguidora, su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).

La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la séptima etapa, que se cumplirá sobre terreno llano en su mayoría y recorrerá 159 kilómetros entre Sorbolo Mezzani y Salice Terme, en la región de Lombardía.

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 6 | Ala – Brescello (160 km)

1 Elisa Balsamo Lidl – Trek 3:54:02 2 Maggie Coles-Lyster Human Powered Health m.t. 3 Georgia Baker Liv AlUla Jayco m.t. 4 Célia Gery FDJ United – SUEZ m.t. 5 Chiara Consonni CANYON//SRAM m.t. 6 Gladys Verhulst-Wild AG Insurance – Soudal Team m.t. 7 Lara Gillespie UAE Team ADQ m.t. 8 Lily Williams Human Powered Health m.t. 9 Alessia Zambelli Top Girls Fassa Bortolo m.t. 10 Alexandra Volstad EF Education-Oatly m.t.



Anna van der Breggen, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Clasificación General Individual