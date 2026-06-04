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¡Lo hizo de nuevo! Elisa Balsamo se queda con el duelo de sprinters en la sexta etapa del Giro de Italia Femenino

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Hace 35 mins

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La italiana Elisa Balsamo ganó la sexta etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)
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Samuel Flórez recupera el liderato de la montaña en el Tour de Valonia; Arnaud De Lie gana la cuarta etapa

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4 junio, 2026

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El colombiano Samuel Flórez, de nuevo líder de la montaña, en el Tour de Valonia 2026. (Foto Modern Adventure Pro Cycling © Sprint Cycling)
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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar

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4 junio, 2026

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Jonas Vingegaard, en el podio como campeón del Giro de Italia 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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El Kern Pharma hace la fiesta en la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos con Ibon Ruiz 1° e Iván Ramiro Sosa 2°

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3 junio, 2026

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El español Ibon Ruiz y el colombiano Iván Ramiro Sosa hacen el 1-2 para el Kern Pharma en la Mercan Tour Classic Alpes Marítimos 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)
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