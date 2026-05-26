Connect with us

Ruta

“Lo hemos intentando, teníamos buenas piernas”: Einer Rubio tras volver a ser protagonista en una fuga del Giro

Publicado

Hace 15 mins

el

El boyacense Einer Rubio, uno de los grandes animadores de la fuga en la etapa 16 del Giro de Italia 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Juan Felipe Rodríguez y Martín Santiago Herreño, la cuota colombiana en el Alpes Isere Tour

Publicado

Hace 35 mins

el

26 mayo, 2026

Por

Juan Felipe Rodríguez, una de las cartas del equipo de desarrollo del EF Education. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)
Seguir leyendo

Ruta

Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard sigue intratable y suma su cuarta victoria con Egan Bernal en el top 10

Publicado

Hace 2 horas

el

26 mayo, 2026

Por

El danés Jonas Vingegaard ganó la etapa 16 del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de Japón: Nicolo Garibbo le gana el duelo a Benjamín Prades en la segunda etapa con Eduardo Sepúlveda 10°

Publicado

Hace 3 horas

el

26 mayo, 2026

Por

El italiano Nicolo Garibbo, ganador de la segunda etapa en línea del Tour de Japón 2026. (Foto © Team UKYO)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.