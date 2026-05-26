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“Lo hemos intentando, teníamos buenas piernas”: Einer Rubio tras volver a ser protagonista en una fuga del Giro
El escalador boyacense Einer Rubio fue gran protagonista en la etapa 16 del Giro de Italia, una corta y explosiva jornada de montaña por territorio suizo. El escarabajo, que integró la fuga del día, terminó siendo capturado por el grupo de favoritos en el la subida final.
“Se ha salido bastante rápido, era una etapa corta con bastante montaña, lo hemos intentando, teníamos buenas piernas, pero ante el trabajo del Visma nada que hacer”, dijo el oriundo de Chíquiza, Boyacá.
El corredor del Movistar Team, que llegó 11 minutos después de los ‘Gallos de la General’, lo intentó desde los primeros compases, haciendo parte de la gran escapada, resistiendo hasta el ascenso final, en el que fue superado por los mejores de la ronda italiana.
“Cuando supimos que el equipo del líder se puso a tope ni si quiera llevábamos dos minutos, ahí vimos que era imposible que la fuga fuera a llegar, pero no nos dimos por vencidos, le dimos hasta donde hemos podido, lo importante era probar”, indicó Rubio, uno de los grandes animadores de las fugas en la edición 109 de la ‘corsa rosa’.
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Juan Felipe Rodríguez y Martín Santiago Herreño, la cuota colombiana en el Alpes Isere Tour
Dos jóvenes escarabajos serán de la partida desde este miércoles en la 35ª edición del Alpes Isere Tour, competencia de categoría 2.2 del calendario UCI que se llevará a cabo en Francia, con la presencia de varios equipos de desarrollo de los World Tour.
Por Colombia estarán Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) en la carrera francesa, que plantea cinco etapas de distintas características, en el corazón de los Alpes franceses.
Isère, tierra de ciclismo por excelencia, es el segundo departamento francés en desnivel y ofrece rutas para todos los niveles. Sus puertos legendarios lo convierten en un territorio emblemático del ciclismo y en un escenario histórico del Tour de Francia.
El recorrido consta de cinco etapas, cubriendo un total de 739,2 kilómetros y superando los 11 mil metros de desnivel positivo, con el gran desenlace final en Miribel-les-Échelles, un circuito montañoso decisivo.
*Etapa 1 – (27 de mayo): Charvieu-Chavagneux > Charvieu-Chavagneux (133,7 km)
*Etapa 2 – (28 de mayo): Saint-Martin & Saint-Albin de Vaulserre > Bourgoin Jallieu (134,3 km)
*Etapa 3 – (29 de mayo): Arandon-Passins > Marché de Gros Lyon-Corbas (153,9 km)
*Etapa 4 – (30 de mayo): Saint-Maurice-l’Exil > Saint-Clair-du-Rhône (165,1 km)
*Etapa 5 – (31 de mayo): Le Cheylas › Miribel-les-Échelles Circuito decisivo con salida y llegada en Miribel-les-Échelles (152.2km)
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Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard sigue intratable y suma su cuarta victoria con Egan Bernal en el top 10
¡Lo hizo de Nuevo! Jonas Vingegaard no le dio espacio a sus rivales y ganó la etapa 16° del Giro de Italia, luego de recorrer 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì. El jefe de filas del Visma | Lease a Bike completó cuatro victorias y buscará igualar los seis triunfos que logró el esloveno Tadej Pogacar en su debut en 2024.
Después de más de un minuto, el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) cruzaron la línea de meta en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En cuanto a los escarabajos, los dos tuvieron un gran día. Egan Bernal (Netcompany Ineos) ingresó en la 7° puesto a 2:04 del ganador, luego de realizarle un gran trabajo a su compañero de equipo, el neerlandés Thymen Arensman, quien entró en la 4° posición, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) volvió a ser protagonista de la fuga llegando en la casilla 26° a más de 11 minutos.
Con relación a la clasificación general individual, el escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) afianzó si liderato, el podio parcial lo completan Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y Thymen Arensman (Netcompany INEOS).
La jornada para escaladores salió de territorio suizo, de la capital del cantón del Tesino y del distrito de Bellinzona. En el último tramo el pelotón encaró la subida a Carì (11,6 km al 8%), tras subir cuatro puertos categorizados en la parte inicial.
Muchos atacantes lo probaron desde el comienzo, entre ellos el colombiano Einer Rubio (Movistar Team), el australiano Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), entre otros, pero todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
La ronda italiana vivirá este miércoles, la etapa 17, diseñada sobre 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo que incluye tres premios de montaña de tercera categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 16 | Bellinzona – Carì (113 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:57:40
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:09
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:11
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:14
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|1:18
|6
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|1:34
|7
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:04
|8
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|2:18
|9
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|2:55
|10
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|3:04
|11
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|,,
|12
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|3:17
|13
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|3:48
|14
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|26
|Einer Rubio
|Movistar Team
|11:33
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|62:10:26
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|4:03
|3
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|4:27
|4
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:00
|5
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|5:40
|6
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|7:09
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|7:14
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|7:57
|9
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|9:20
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:44
|11
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|10:03
|12
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|11:19
|13
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|13:47
|14
|David de la Cruz
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|14:57
|28
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:00:51
Ruta
Tour de Japón: Nicolo Garibbo le gana el duelo a Benjamín Prades en la segunda etapa con Eduardo Sepúlveda 10°
La segunda etapa en línea del Tour de Japón 2026 la ganó Nicolo Garibbo (Team UKYO). El pedalista italiano fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 128 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Inabe.
Garibbo, de 26 años, que alcanzó su tercera victoria en la temporada, derrotó al español Benjamín Prades (VC Fukuoka) y al australiano Oscar Gallagher (Ccache x Bodywrap), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los dos suramericanos en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el 10° puesto, mientras que el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ocupó la casilla 34°, a más de 2 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Tommaso Dati (Team UKYO) mantuvo el liderato. Ahora, el segundo puesto lo ocupa el l español Benjamín Prades (VC Fukuoka) a 10 segundos del líder.
La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros en la villa de Ooshika, prefectura de Nagano.
Tour de Japón (2.2)
Resultados Etapa 2 | Inabe – Inabe (128 km)
|1
|Nicolo Garibbo
|Team UKYO
|3:03:00
|2
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|m.t.
|3
|Oscar Gallagher
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|4
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.
|5
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|6
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|m.t.
|7
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|8
|Giacomo Garavaglia
|Swatt Club
|m.t.
|9
|Simone Raccani
|Team UKYO
|m.t.
|10
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|m.t.
|34
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|2:14
Clasificación General Individual
|1
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|5:44:53
|2
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:10
|3
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|,,
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:31
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|,,
|6
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:36
|7
|Giacomo Garavaglia
|Swatt Club
|0:37
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|,,
|9
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:38
|10
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|0:42
|29
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|3:00