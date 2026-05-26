“Lo hemos intentando, teníamos buenas piernas”: Einer Rubio tras volver a ser protagonista en una fuga del Giro

El escalador boyacense Einer Rubio fue gran protagonista en la etapa 16 del Giro de Italia, una corta y explosiva jornada de montaña por territorio suizo. El escarabajo, que integró la fuga del día, terminó siendo capturado por el grupo de favoritos en el la subida final.

“Se ha salido bastante rápido, era una etapa corta con bastante montaña, lo hemos intentando, teníamos buenas piernas, pero ante el trabajo del Visma nada que hacer”, dijo el oriundo de Chíquiza, Boyacá.



Einer Rubio, protagonista de la fuga en la etapa 16 del Giro de Italia 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

El corredor del Movistar Team, que llegó 11 minutos después de los ‘Gallos de la General’, lo intentó desde los primeros compases, haciendo parte de la gran escapada, resistiendo hasta el ascenso final, en el que fue superado por los mejores de la ronda italiana.

“Cuando supimos que el equipo del líder se puso a tope ni si quiera llevábamos dos minutos, ahí vimos que era imposible que la fuga fuera a llegar, pero no nos dimos por vencidos, le dimos hasta donde hemos podido, lo importante era probar”, indicó Rubio, uno de los grandes animadores de las fugas en la edición 109 de la ‘corsa rosa’.