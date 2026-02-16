“Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”: Sebastián Holguín tras ganar en Valparaíso

El extraordinario biker colombiano Sebastián Holguín se consagró este domingo por primera vez campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la tradicional competencia de descenso urbano que se disputa en la ciudad portuaria chilena.

“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”, dijo el vallecaucano tras ganar una de las competencias de downhill urbano más extremas del mundo.



Sebastián Holguín, ganador de la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026. (Foto © Luis Barra / Red Bull Content Pool)

El deportista de 21 años se impuso en la vigésima segunda edición de la clásica de descenso urbano, superando al francés Adrien Loron y al chileno Felipe Agurto en una reñida final.

“La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido”, concluyó Holguín.

*Con Información Prensa Red Bull MTB