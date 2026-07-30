Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se colgaron el oro en la madison de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La dupla colombiana femenina conformada por Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se colgó la medalla de oro en la prueba madison en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se lleva a cabo en el Velódromo Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana.

La pareja tricolor, que repitió la dosis de los Bolivarianos 2025, también se quedó con el primer puesto tras sumar 43 puntos, aventajando por solo 3 unidades a sus más inmediatas perseguidoras.



Elizabeth Castaño celebrando la victoria de Colombia en la Madison. (Foto © Mindeporte)

El podio de la prueba lo completaron: México en la segunda posición con Arreola y Acevedo, mientras que el tercer puesto lo ocuparon Costa y Campbell de Trinidad y Tobago.

Esta presea dorada se suma a la conseguida por Stefany Cuadrado y Kevin Quintero en la velocida y a las de la persecución por equipos en ambas ramas, sumando cinco medallas de oro en total hasta ahora.

En la rama masculina, Jordan Arley Parra que hizo pareja con Brayan Sánchez, consiguieron la presea de bronce con 57 puntos en el tercer lugar, detrás de México (oro con 72 puntos) y Venezuela (plata con 59).