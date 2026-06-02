Ruta
Lina Marcela Hernández gana en Tocancipá la jornada inaugural de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
En un final a pura velocidad, Lina Marcela Hernández (Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia) salió victoriosa en la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecredito 2026. La jornada inaugural se desarrolló entre Chía y Tocancipá con una distancia de 120,8 kilómetros.
La pedalista carmelitana fue la más rápida en la definición y selló el triunfó al embalaje por delante de la venezolana Lilibeth Chacón (Eneicat – Be Call) y de su compatriota Milena Salcedo (Pato Bike BMC Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El primer día de competencia, que contó con doble paso por el Alto del Sisga, fue controlado por los equipos de las velocistas lo que hizo imposible que se armaran escapadas en la parte final, por lo que todo se definió al sprint.
Este miércoles se disputará la segunda etapa de la ronda colombiana femenina, con una jornada de 115,8 kilómetros entre los municipios de Cota y Guaduas.
Vuelta a Colombia Femenina (2.2)
Resultados Etapa 1 | Chía – Tocancipá (120,8 km)
|1
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|3:23:37
|2
|Lilibeth Chacón
|Eneicat – Be Call
|m.t.
|3
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|4
|María Carolina Flores
|Bravetta
|m.t.
|5
|Karen Lorena Villamizar
|Bogotá IDRD
|m.t.
|6
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|m.t.
|7
|Diana López
|Bravetta
|m.t.
|8
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Yaletsa Valentina Marín
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|10
|Sara Nicole Torrico
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|11
|Luciana Osorio
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|m.t.
|12
|Luisa Morales
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|13
|Carolina Vargas
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|14
|María Valentina Latriglia
|Just Cycling Viem Team
|m.t.
|15
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|m.t.
Ruta
Gran actuación de Santiago Umba en el Trofeo Alcide Degasperi
La 70ª edición del Trofeo Alcide Degasperi tuvo protagonismo colombiano. El joven boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó 2° tras perder el duelo con el italiano Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), quien fue el más fuerte en la llegada a Pergine Valsugana, tras recorrer 156,9 kilómetros.
D’Aiuto, que corrió el año pasado con el Petrolike, se quedó con la victoria derrotando al escarabajo, que se tuvo que conformar con el segundo cajón del podio. En la tercera posición se clasificó el italiano Lorenzo Conforti (Bardiani CSF 7 Saber).
El cuanto al otro colombiano en competencia, el bogotano Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se reportó en un primer grupo perseguidor en la casilla 22° a 22 segundos del ganador.
La clásica italiana, que cuenta con un gran historial desde su primera edición en 1955, tiene nombres ilustres en su palmarés como Sonny Colbrelli, Matteo Trentin, Paolo Savoldelli, Gilberto Simoni, Davide Rebellin y Claudio Corti, entre otros.
Resultados Trofeo Alcide Degasperi
Trento – Pergine Valsugana (156,9 km)
|1
|Filippo D’Aiuto
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|3:55:40
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:03
|3
|Lorenzo Conforti
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:03
|4
|Michael Belleri
|Beltrami TSA Tre Colli
|0:06
|5
|Matteo Regnanti
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|6
|Davide De Cassan
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|0:06
|7
|Andrea Guerra
|Beltrami TSA Tre Colli
|0:06
|8
|Luca Cretti
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:06
|9
|Márton Dina
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:13
|10
|Marcin Budziński
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:18
|22
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:22
Ruta
El GW Erco Sportfitness afronta un nuevo desafío internacional en la Vuelta de la Juventud de Venezuela
El equipo GW Erco Sportfitness emprende un nuevo desafío internacional con su participación en la edición 53 de la Vuelta de la Juventud de Venezuela, competencia que se disputará del 4 al 7 de junio en el estado Táchira y que reunirá a algunas de las principales promesas del ciclismo venezolano y colombiano. La carrera contará con cuatro etapas por las carreteras de San Cristóbal, Michelena, La Grita y San Juan de Colón.
Bajo la dirección de los profesores Luis Alfonso Cely y Rafael Infantino, la escuadra estará integrada por Alejandro Pamplona, Daniel Robayo, Kevin Peñalosa, Santiago Quintero, Daniel Medina y Emiliano Álvarez, corredores que buscarán sumar experiencia internacional y continuar su proceso de formación deportiva en una de las competencias juveniles más tradicionales en el vecino país.
La participación en territorio venezolano hace parte del calendario competitivo diseñado por el equipo para fortalecer el crecimiento de sus jóvenes talentos. El grupo llega motivado tras su destacada actuación en la Clásica de Fusagasugá, donde Pamplona, Robayo y Peñalosa ocuparon las tres primeras posiciones de la clasificación general juvenil.
Entre los corredores convocados sobresale la presencia de Santiago Quintero, reconocido ciclomontañista colombiano y uno de los referentes del MTB ubicado entre los mejores del ranking mundial, quien aportará su experiencia al grupo en esta nueva salida internacional.
Antes del desplazamiento hacia Venezuela, el director deportivo Luis Alfonso Cely explicó los objetivos que tendrá el equipo en esta gira internacional. “La idea es darle fogueo internacional a estos muchachos que lograron ganar con solvencia la Clásica de Fusagasugá en la categoría juvenil. Queremos seguir aprovechando estas carreras en un país tan cercano como Venezuela, donde también existe un buen nivel competitivo para nuestros corredores“.
El entrenador también destacó la importancia del proyecto para el desarrollo del ciclismo colombiano. “Estamos muy contentos por el apoyo y por haber conformado este equipo. Buscamos impulsar las nuevas figuras del ciclismo colombiano para que sigan mostrando su potencial y puedan ser tenidos en cuenta en futuros compromisos internacionales“.
Tras concluir su participación en la Vuelta de la Juventud venezolana, los corredores permanecerán en territorio tachirense para afrontar un nuevo compromiso internacional. La siguiente cita será la Vuelta a La Fría, competencia en la que el equipo continuará su proceso de fogueo y acumulación de experiencia, manteniendo el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo competitivo de sus jóvenes talentos en las carreteras de Venezuela.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial, luego de finalizar la edición 109 del Giro de Italia, la primera grande de la temporada. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con un puntaje de 11.630.
Al actual campeón del mundo, lo escolta el danés Jonas Vingegaard (9.275), quien se le acercó bastante. El tercer puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (5.7417), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el cuarto lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado siguió siendo Egan Bernal, en el puesto 32° con 1.874 puntos, tras ser top 10 en la ‘Corsa Rosa’. Le siguen huilense Harold Tejada en la posición 81° y el bogotano Santiago Buitrago en la casilla 85°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos