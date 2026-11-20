Ultímas Notícias
Lima 2027: la gran escala olímpica del ciclismo colombiano rumbo a Los Ángeles 2028
Para los ciclistas colombianos, el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tiene una antesala determinante. Los Juegos Panamericanos Lima 2027 reunirán a los mejores exponentes del continente en una ciudad que ya conoce lo que significa organizar la máxima cita deportiva de América, y donde estarán en juego buena parte de los sueños olímpicos nacionales en el BMX, el mountain bike, el ciclismo de ruta y de pista.
La capital peruana volverá a ser un punto de inflexión para el deporte de las bielas, tal como ocurrió durante el ciclo hacia Tokio 2020, cuando Lima también sirvió como escenario clave en el proceso clasificatorio. Con la experiencia organizativa de hace ocho años, la sede volverá a recibir a la élite de la región en un momento decisivo del calendario internacional.
En esta edición, la relevancia de las justas continental se multiplica. De acuerdo con los criterios establecidos para el ciclo olímpico, Lima 2027 otorgará tiquetes de manera directa en varias disciplinas, mientras que en otras —como es el caso del ciclismo— entregará valiosos puntos para el escalafón internacional o permitirá registrar marcas mínimas exigidas para llegar a suelo estadounidense.
Gracias a este sistema de asignación, la cita peruana se consolida como los Juegos Continentales más importantes y con mayor número de clasificaciones rumbo a Los Ángeles 2028. Para Colombia, potencia histórica sobre la bicicleta en América, la parada en Lima no solo representará la disputa por las medallas panamericanas, sino el paso más firme para asegurar su presencia en la próxima cita olímpica.
*Con Información de Panam Sports
Ruta
Boyacá acogerá el Campeonato Nacional de Ruta 2027
El departamento de Boyacá será el escenario del Campeonato Nacional de Ruta 2027, que se disputará del 3 al 7 de febrero y reunirá a los principales talentos del ciclismo colombiano en las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en damas como en varones.
La confirmación de la sede se realizó este viernes, luego de la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el director de Indeportes Boyacá, Fernando López, quienes avanzaron en los aspectos relacionados con la organización del certamen nacional.
Las competencias recorrerán diferentes municipios del departamento, entre ellos Sotaquirá, Oicatá, Firavitoba, Sora, Cucaita, Chivata, Paipa y el Pantano de Vargas, además de Tunja, que también hará parte del trazado de esta edición del campeonato.
De esta manera, Boyacá volverá a convertirse en punto de encuentro del ciclismo nacional, con un evento que reunirá a corredores de distintas generaciones y regiones del país, en una cita que permitirá disputar los títulos nacionales de ruta y exhibir el talento de las nuevas promesas de esta disciplina.
Durante cinco jornadas, los ciclistas colombianos competirán por las medallas y los títulos nacionales en las diferentes categorías y modalidades programadas.
Con esta designación, la Federación Colombiana de Ciclismo y las autoridades departamentales comienzan el camino hacia una nueva edición del Campeonato Nacional de Ruta, que tendrá como protagonista a Boyacá, una región de amplia tradición y reconocimiento dentro de la historia del ciclismo colombiano, que recibió este certamen por última vez en la temporada 2024.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
“Aún tengo mucho por dar en el ciclismo europeo”: Sergio Higuita sobre su llegada al Caja Rural
El próximo año seremos testigos de un nuevo capítulo en la trayectoria europea de Sergio Higuita. Tras consolidarse durante varias temporadas en escuadras del World Tour, el corredor antioqueño asumirá un nuevo reto profesional al unirse a las filas del Caja Rural-Seguros RGA, tradicional conjunto español perteneciente a la segunda división, catalogada UCI ProTeam.
A sus 29 años, y mientras se alista para disputar su novena temporada en el viejo continente, el pedalista manifiesta sentirse pleno y con mucho terreno por conquistar en el pelotón internacional. Este fichaje le brinda un importante impulso anímico, ya que llega a una estructura deportiva que respalda plenamente su talento y confía en sus capacidades.
Para el escalador paisa, este movimiento no representa en absoluto un retroceso deportivo tras su paso por estructuras como el EF Education EasyPost, el Red Bull-BORA-hansgrohe y el XDS Astana. Por el contrario, ve en la formación española una plataforma competitiva ideal para mantenerse vigente en la élite, respaldada por una sólida trayectoria en el calendario internacional.
“Aún tengo mucho por dar, lo primordial para mí es seguir en el ciclismo europeo. El Caja Rural es un equipo con mucha historia, que disputa grandes carreras y que puede tener presencia en un calendario de alto nivel, incluso en competencias World Tour. Es un proyecto que me gusta y me recuerda mucho lo que viví en el Fundación Euskadi”, dijo Higuita en diálogo con El Colombiano.
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Pedalazos en Colombia y el Mundo
Sogamoso será sede de la última válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones en la modalidad de BMX
La Organización del Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo ‘Boyacá Raza de Campeones’ dispuso que la válida 16 del certamen se disputará en la modalidad de BMX, este domingo 22 de noviembre del año en curso, en la pista de Sogamoso. La cita ciclística que llega a la disputa de la última jornada en esta especialidad del ciclismo, se espera la participación de los bicicrosistas que han competido en las anteriores jornadas y que anhelan ocupar un lugar en el podio en cada una de las categorías.
El Nu Colombia le da el sí al Mex Tour
El equipo ciclista Nu Colombia confirmó su participación en el Mex Tour, ampliando así su calendario de competencias internacionales para la temporada 2027. Con esta incorporación a la ronda mexicana, la escuadra continente colombiana dirigida por Raúl Mesa y su hijo Gabriel Jaime buscará ser protagonista internacionalmente y continuar proyectando el talento nacional en escenarios importantes, sumando otro reto deportivo para su plantilla para el próximo año donde tendrá la dura tarea de defender el título de Rodrigo Contreras en el Tour Colombia.
La Unión acogerá la primera edición de la Clásica del Vino
El próximo 13 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de la Clásica del Vino en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, una competencia ciclística que contará con un recorrido de 70 kilómetros. Sobre el evento, Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, destacó que la carrera incluirá todas las categorías y ofrecerá una atractiva premiación, recordando además que el plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre.
El papa León XIV recibirá en el Vaticano a Mariana Pajón y otros campeones del ciclismo
La bicampeona olímpica de BMX en 2012 y 2016 Mariana Pajón hará parte de un encuentro con el papa León XIV, así como con otras leyendas del ciclismo femenino, como Jeannie Longo, Demi Vollering, Annamiek van Vleuten y Elisa Longo Borghini. Asimimo fueron invitados Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Greg LeMond, Mark Cavendish, Christopher Froome, Paul Seixas y Vincenzo Nibali. Todos ellos se darán cita el próximo 23 de noviembre, cuando el Santo Padre reciba en el Vaticano un centenar de campeones y excampeones del ciclismo, además de directivos y representantes de federaciones, que estarán junto con el presidente de la UCI, David Lappartient, quien se refirió al encuentro con el Papa. “Es una ocasión para reforzar el compromiso deportivo del ciclismo en la promoción de la paz y del diálogo intercultural entre los pueblos”.
El club mexicano Arenas TLAX-MEX competirá en la Vuelta al Táchira
La edición 62 de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, prueba inscrita en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y con recorrido oficial ya definido, suma un nuevo protagonista extranjero: el equipo Arenas TLAX-MEX, que confirmó su participación en la competencia por etapas más importante de Venezuela. La escuadra mexicana destaca por su combatividad en las etapas de montaña y su disciplina para el trabajo en bloque, credenciales que la ubican entre las formaciones foráneas a seguir junto con los ya anunciados conjuntos colombianos GW Erco Sportfitness y Team Nativos, además de la filial española Caja Rural-Alea.
Costa Rica se prepara para el Campeonato Panamericano de Gravel 2026
Los mejores exponentes del ciclismo de gravel del continente se darán cita en Costa Rica para Campeonato Panamericano de Gravel 2026, que se disputará el 5 de diciembre en la provincia de Guanacaste, frontera del Pacífico. La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), junto a la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI), apoyan la cita ciclística que no contará con participación colombiana.
Remco Evenepoel le madruga a la temporada 2027
El pedalista belga comenzó a preparar el próximo año, aunque su debut competitivo llegará más tarde que este año. El corredor del Red Bull compartió en Strava su primera salida, de aproximadamente 40 kilómetros, dentro de una planificación que contempla una preparación más larga y cuidadosa para afrontar toda la campaña. Según informó Ciro Scognamiglio, periodista deportivo italiano especializado en ciclismo en La Gazzetta dello Sport, el belga no competirá en enero y retrasará su estreno hasta febrero.