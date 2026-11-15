Lilibeth Chacón, una de las protagonistas en la segunda jornada de la Copa Internacional de Pista en Bogotá

La segunda jornada de competencias de la Copa Internacional de Pista y la cuarta válida Nacional de Pista, que se disputan en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, dejó una destacada actuación de los representantes extranjeros con protagonismo de la venezolana Lilibeth Chacón.

La venezolana se llevó la victoria en la prueba por puntos élite femenina, disputada sobre 20 kilómetros (60 vueltas), al acumular 36 unidades. Elizabeth Castaño, representando a Colombia, fue segunda con 25 puntos, mientras que Paula Andrea Carrasco, del equipo Oro Express – Just Cycling, completó el podio con 22 puntos.

Uno de los principales resultados del día llegó en la velocidad por equipos élite, donde Colombia se quedó con las dos medallas de oro. En la rama femenina, el trío integrado por Manuela Loaiza, Stefany Cuadrado y Martha Bayona se impuso con un tiempo de 1:02.584, superando al equipo de Atlántico, conformado por Mariana Pérez, Valentina García y Marianis Salazar, que registró 1:09.013. Bogotá completó el podio con Manuela Martínez, Valeria Hernández y Laura Sofía Rendón.

En la velocidad por equipos masculina, Kevin Quintero, Rubén Darío Murillo y Cristian Ortega le entregaron otro triunfo a Colombia, con un registro de 58.424. Venezuela, con Andrés Torres, Yorber Terán y Bladimir Alvarado, ocupó la segunda posición con 59.424, mientras que Antioquia se quedó con el tercer lugar gracias a José Daniel Acevedo, Juan David Ochoa y Santiago Ramírez.



Kevin Quintero, Rubén Darío Murillo y Cristian Ortega, ganaron en la velocidad por equipos masculina.(Foto © FCC)

Las pruebas de velocidad individual de 200 metros, en la categoría prejuvenil, también tuvieron como protagonistas a los nuevos talentos del ciclismo nacional. En la rama femenina, Salomé Ospina, de Antioquia, se quedó con la medalla de oro, seguida por Mariana Sofía Díaz, de Bogotá, y Luisa María Vargas, también de Antioquia. En la competencia masculina, el triunfo fue para Hugo Jhoan Valencia, del Valle, quien superó a Martín Hernández, de Bogotá, y Emmanuel Rodríguez, de Antioquia.

Por su parte, el ómnium élite masculino coronó a Jhonatan Restrepo, de Antioquia, quien terminó en el primer lugar de la clasificación general con 149 puntos. Su compañero de delegación Anderson Arboleda ocupó la segunda posición con 133 unidades, mientras que Erin Fabián Espinel, de Boyacá es para Vivirla, fue tercero con 124 puntos.

La programación también dejó la victoria de Luciana Osorio, representante de Colombia, en el scratch élite femenino. Paula Andrea Carrasco, de Oro Express – Just Cycling, terminó segunda y Erika Milena Botero, del Team Sistecrédito, ocupó la tercera posición.



la antioqueña Luciana Osorio, la ganadora de la prueba del scratch. (Foto © FCC)

En la categoría juvenil femenina, la antioqueña Daniela Quintero se impuso en la prueba por puntos, disputada sobre 16 kilómetros (48 vueltas), con 42 unidades. Su compañera de delegación Emelith Rodríguez fue segunda con 36 puntos, mientras que Salomé Alcaraz completó el podio, también por Antioquia, con 15 unidades.

Finalmente, en el scratch juvenil masculino, disputado sobre siete kilómetros (21 vueltas), Emiliano Álvarez, del GW Erco Sportfitness, se quedó con la victoria. Maicol Escobar, de Antioquia, fue segundo y José Luis García, de Boyacá es para Vivirla, terminó tercero.

Las competencias continúan hoy en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, escenario de las últimas citas del calendario nacional de pista de 2026, que reúne a más de 250 deportistas de diferentes ligas del país y delegaciones internacionales en busca de puntos para el ranking UCI y los títulos de esta temporada.

RESULTADOS SEGUNDA JORNADA

*Con Información de Fedeciclismo