Liam Walsh gana al sprint la tercera etapa del Tour de Gyeongnam y Simone Raccani mantiene el liderato

El tercer capítulo del Tour de Gyeongnam 2026 quedó en manos de Liam Walsh (Ccache x Bodywrap). El pedalista oceánico fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 126,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sacheon, en la república de Corea del Sur.

El corredor australiano, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, derrotó en el sprint al italiano Andrea D’Amato (Team UKYO) y al neozelandés Tom Sexton (St George Continental Cycling Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Liam Walsh, en la definición de la tercera etapa del Tour de Gyeongnam 2026. (Foto © Ccache x Bodywrap)

En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó en el pelotón en la casilla 83°, con el mismo tiempo del ganador.

Con relación a la calsificación general individual, las cosas siguieron iguales y el italiano Simone Raccani (Team UKYO) se mantuvo al comando seguido muy de cerca por el suizo Simon Pellaud (Li Ning Star) y por su compatriota Tommaso Dati.

La carrera coreana, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la cuarta y penúltima etapa, una jornada llana de 118,7 kilómetros que se disputará en el condado de Namhae.



Liam Walsh, ganador de la tercera etapa del Tour de Gyeongnam 2026. (Foto © Ccache x Bodywrap)

Tour de Gyeongnam (2.2)

Resultados Etapa 3 | Sacheon – Sacheon (126,1 km)

1 Liam Walsh Ccache x Bodywrap 2:52:58 2 Andrea D’Amato Team UKYO m.t. 3 Tom Sexton St George Continental Cycling Team m.t. 4 Hayato Okamoto Aisan Racing Team m.t. 5 Lucas Carstensen KINAN Racing Team m.t. 6 Elliot Schultz Victoire Hiroshima m.t. 7 Ean Cajucom Victoria Sports Pro Cycling m.t. 8 Aiman Halim Terengganu Cycling Team m.t. 9 Heon Cha Dong Korea Business Cycling m.t. 10 Uimin Lee Seoul Cycling Team m.t. 83 Leonel Quintero Victoire Hiroshima m.t.

Clasificación General Individual