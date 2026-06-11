Ruta
Liam Walsh gana al sprint la tercera etapa del Tour de Gyeongnam y Simone Raccani mantiene el liderato
El tercer capítulo del Tour de Gyeongnam 2026 quedó en manos de Liam Walsh (Ccache x Bodywrap). El pedalista oceánico fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 126,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sacheon, en la república de Corea del Sur.
El corredor australiano, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, derrotó en el sprint al italiano Andrea D’Amato (Team UKYO) y al neozelandés Tom Sexton (St George Continental Cycling Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó en el pelotón en la casilla 83°, con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la calsificación general individual, las cosas siguieron iguales y el italiano Simone Raccani (Team UKYO) se mantuvo al comando seguido muy de cerca por el suizo Simon Pellaud (Li Ning Star) y por su compatriota Tommaso Dati.
La carrera coreana, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la cuarta y penúltima etapa, una jornada llana de 118,7 kilómetros que se disputará en el condado de Namhae.
Tour de Gyeongnam (2.2)
Resultados Etapa 3 | Sacheon – Sacheon (126,1 km)
|1
|Liam Walsh
|Ccache x Bodywrap
|2:52:58
|2
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|m.t.
|3
|Tom Sexton
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|4
|Hayato Okamoto
|Aisan Racing Team
|m.t.
|5
|Lucas Carstensen
|KINAN Racing Team
|m.t.
|6
|Elliot Schultz
|Victoire Hiroshima
|m.t.
|7
|Ean Cajucom
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|8
|Aiman Halim
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|9
|Heon Cha Dong
|Korea Business Cycling
|m.t.
|10
|Uimin Lee
|Seoul Cycling Team
|m.t.
|83
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Simone Raccani
|Team UKYO
|8:07:17
|2
|Simon Pellaud
|Li Ning Star
|0:02
|3
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:10
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:14
|5
|Rein Taaramäe
|KINAN Racing Team
|0:15
|6
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|0:15
|7
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:15
|8
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:45
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|1:18
|10
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|1:35
|83
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|18:22
Ruta
Gran Premio JN: Santiago Mesa triunfa en la segunda jornada y es el nuevo líder
El sprinter colombiano Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn) ganó este jueves la segunda etapa del Gran Premio JN, imponiéndose al sprint en Vila Nova de Famalicão tras 142,1 kilómetros, celebrando por delante del portugués Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) y del español Iker Bonillo (Feira dos Sofás-Boavista), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
En un final accidentado, debido a una caída en los últimos metros de la recta final, Mesa, que ya lideraba la etapa, logró salir ileso y se convirtió en el gran vencedor del día, ya que, además del triunfo, se adueño del maillot amarillo, con el mismo tiempo en la clasificación general que el español Joan Cadena (Technosylva-Rower-Bembibre), ganador de la jornada inaugural, quien descendió al segundo puesto. Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) completa el podio parcial a cuatro segundos del nuevo líder.
La etapa fue emocionante a partir del kilómetro 35, con un grupo de escapados que logró una ventaja de casi tres minutos sobre el pelotón. Entre los fugitivos ses destacaron João António, José Moreira, João Oliveira e Iván Loaisa, pero la persecución liderada por el Anicolor-Campicarn acabó frustrando el intento de los aventureros en los últimos kilómetros.
Pedro Andrade (Feirense-Beeceler) aguantó en solitario hasta los últimos cinco mil metros, pero fue alcanzado por el pelotón, dejando la decisión en manos de los velocistas. En el sprint final, Santiago Mesa demostró su superioridad y se aseguró su tercera victoria de la temporada.
La carrera del calendario portugués continuará este viernes con la tercer capítulo, una jornada de 156,1 kilómetros en la ciudad portuguesa de Gondomar, perteneciente al distrito de Oporto.
Grande Prémio Jornal de Noticias
Resultados Etapa 2 » Circuito Vila Nova de Famalicão (147,5 km)
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|3:36:53
|2
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|3
|Iker Bonillo
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|4
|Raúl Rota
|Inovocorte Cycling
|m.t.
|5
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|6
|João Martins
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|m.t.
|7
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|m.t.
|8
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|9
|Diogo Narciso
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|m.t.
|10
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
Ruta
Gran victoria de Róbigzon Oyola en el segundo capítulo del Tour de Beauce 2026
El experimentado pedalista tolimense Róbigzon Oyola (Team Medellín-EPM) se impuso de gran forma en la segunda etapa del Tour de Beauce, luego de recorrer 169,2 kilómetros por los alrededores de Saint-Odilon-de-Cranbourne, en la provincia de Quebec, Canadá.
Oyola cruzó la línea de meta de primero, ganándole el duelo de fugados al británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery) y al irlandés Killian O’Brien (Team Skyline), quienes entraron 2° y 3° respectivamente.
Este viernes, continuará la ronda canadiense con el tercer capítulo, una jornada ondulada de 168,9 kilómetros con inicio y final en Mont Mégantic, en un final picando hacia arriba.
El sucesor del boyacense Diego camargo, campeón el año pasado, se conocerá el domingo en Saint-Georges (Canadá), luego de cinco extenuantes días de competencia.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 2 | Saint-Odilon-de-Cranbourne – Saint-Odilon-de-Cranbourne (169,2 km)
|1
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|3:52:51
|2
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:01
|3
|Killian O’Brien
|Team Skyline
|0:10
|4
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:18
|5
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|0:18
|6
|Kent Ross
|Cascadia
|0:21
|7
|Luke Elphingstone
|Project Echelon Racing
|0:21
|8
|Marshall Erwood
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|0:21
|9
|Justin Picoux
|Whoosh – NZ Cycling Project
|0:22
|10
|Tamar Spiero
|Wielerploeg Groot Amsterdam
|0:22
Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: Wout van Aert se queda con la quinta etapa y Alex Baudin sigue vestido de amarillo
En un final a pura velocidad, Wout van Aert se adjudicó la quinta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes. El corredor del Visma – Lease a Bike fue el más rápido en la definición y salió victorioso tras recorrer 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes.
El belga superó fácilmente en la definición al francés Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) y al alemán Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera todos llegaron en el lote: Harold Tejada (XDS Astana Team) 83°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 108°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) ingresó en la casilla 115°.
Con relación a la clasificación general, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa su compatriota Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) a 12 segundos del líder.
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este viernes con la sexta etapa, una jornada montañosa de 182,3 kilómetros entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, que incluye cuatro puertos categorizados.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Saint-Chamond – Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes (195,8 km)
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|4:31:59
|2
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|4
|Vito Braet
|Lotto Intermarché
|m.t.
|5
|Henri-François Renard
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Nadav Raisberg
|Netcompany INEOS
|m.t.
|7
|Dorian Godon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|8
|Henri Uhlig
|Alpecin – Premier Tech
|,,
|9
|Bryan Coquard
|Cofidis
|m.t.
|10
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|83
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|108
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|115
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|18:07:12
|2
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:12
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:15
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|0:47
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|0:47
|7
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|8
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|0:57
|9
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:59
|10
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|1:00
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:21
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:54
|26
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:05